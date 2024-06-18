無差別殺人案衝擊 社安網補洞路迢迢

影響深遠的女童割頸案 首善之都台北，曾在不到一年內發生兩起駭人聽聞的隨機殺害女童案；一位在校園遇襲，另位當街遭割頸殺害。兩名行凶者成長背景及犯案手法相似，均罹患思覺失調症，政府驚覺社會出了大問題而著手建構社會安全網。蔡英文總統執政八年，陸續推出社會安全網第一期、第二期計畫，大幅翻修的精神衛生法也預定年底上路。聯合報記者深入採訪被害人家屬、承辦檢察官及學者專家，探討透過「血祭」跟「悲劇」築起的社安網是否已無破洞。

二○一五年五月廿九日傍晚，時年廿九歲的龔姓男子帶著菜刀翻牆侵入北投某國小，尾隨八歲劉姓女童進入廁所，割頸殺害。他逞凶後清洗手上血跡，報警自首「我殺了人」，好整以暇地躺在樓梯間休息，等待警察上銬逮人。

聽到孩子被殺 呼吸都在痛

女童父親泣訴著這起命案讓他們平凡的四口之家頓時掉落地獄，「連呼吸都覺得痛」。檢察官建請法官判處死刑，但法院依聯合國人權兩公約不得對精神障礙者判處死刑的精神，判龔姓男子無期徒刑。

龔姓男子一審判刑後卅一天，又發生「小燈泡」案。二○一六年三月廿八日近午，三歲女童「小燈泡」在內湖街頭遭廿三刀斷頭，母親王婉諭目睹女兒身首異處幾近昏厥，聞訊趕到的父親趴在地上痛哭，悲憤地說「今天是我人生中最黑暗、最漫長的一天，隔著白布感受女兒身體最後餘溫，當下只想拾起腳邊的凶刀手刃傷害女兒的惡人，這樣的情緒是沒有盡頭的悲憤。」

時任士林地檢署檢察官、承辦劉姓女童命案的翁偉倫正在日本旅遊，氣得撰文批法官濫用兩公約，直言「再這樣下去，恐讓民眾自力救濟，讓非法正義成為實現正義的唯一手段」。雖然當時民調顯示超過八成民眾同意修法將殺害幼童、隨機殺人者處唯一死刑，但法官後來再次強調聯合國人權兩公約，判殺害小燈泡的王姓男子無期徒刑。

「第一次流著眼淚相驗，立誓要為女童伸張正義…」如今已轉任律師的翁偉倫說，偵辦過的殺人案大多是有原因的仇殺、情殺，第一次遇到女童遭隨機殘殺，那是一輩子忘不了的震撼案件，尤其當他看到放在女童屍體旁的冰雪奇緣玩偶，想起正是他女兒也著迷的童話故事主角，又看到屍袋內女童頸部的刀傷，再也忍不住悲憤，當場落下男兒淚。他說，連續兩起女童遭隨即殺人案的兩名犯嫌生命歷程、罹病原因都相似，台灣認知「無差別殺人」事件來得太晚。

二○一六年小燈泡命案發生後，現場進行招魂，許多民眾也自發性到現場哀悼。本報資料照片

精神疾病嫌犯 被社會漏接

「當我拉住犯嫌並呼救時，看到很多車子經過；他們知道發生事情，卻沒有停下來協助。」小燈泡母親、時代力量黨主席王婉諭當時驚覺社會的冷漠，但也反思「我們或許也是這種人，只不過當下是多麼希望他們能停下來幫我」。

王婉諭說，法院精神鑑定發現王姓犯嫌曾向家人提出情感及生理需求都被否決，家人甚至出錢讓王去嫖妓，「若孩子能一路被好好照顧，就會成為好的大人；從小到大都自己一人怎麼會活得好？」她說，犯嫌有幾次滋擾社會案件，警方有通報紀錄及資料，但卻沒跟社福及衛生相關單位橫向聯繫，成了漏接的人，「政府施政總是頭痛醫頭、腳痛醫腳，全是單點作法，最後也沒醫好。」

接連發生女童遭殺害案，一股不敢讓孩子離開自己視線、憂心孩子上學安全的情緒在家長間蔓延，白玫瑰社會關懷協會發起「自己的孩子自己救」遊行，號召上萬民眾帶著孩子走上凱道呼籲傷害小孩的人要受到最嚴厲懲罰。甫當選總統的蔡英文也在小燈泡遇害現場獻鮮花、玩偶及寫著「阿姨不會讓你白白犧牲，社會安全網破了很多洞，我會盡全力把洞補起來」卡片。

行政院在小燈泡命案發生兩年後核定強化社會安全網計畫第一期，聚焦在增加社工人力、強化社福服務，前年再核定五年四○七億元第二期計畫，期許建構「以家庭為中心、以社區為基礎」的服務模式，要把沒接住的人找出來。

不過，推動社安網計畫後，仍陸續發生鐵路警察、台中牙醫師、屏東勸戴口罩的超商女店員遭精神疾病患者暴力相向事件。蔡英文執政八年，對小燈泡的承諾做到了嗎？剛卸任立委的王婉諭直言「不會說政府沒做，但民進黨沒盡全力，還有很多事應該去做。」像精神衛生法大翻修也是一再逼問後才完成。

社工人力不足 個案難列管

台北市康復之友協會總幹事陳冠斌說，精衛法民國七十九年制定，今年是新的開始。但社工不足仍是痛點，尤其重大社會事件發生，第一線壓力增大，擔心遭到咎責，「政府把服務委託給團體承接，但是不是反而把責任丟出來？」

八年過去了，社工及關懷訪視員依舊不足，有精神狀況個案無法統統列管；期待精障者融合社會的照護終極目標也因社區支持服務機構量能不足，恐持續出現漏洞。多條寶貴生命喚起的社安網建構工程，還有一段長路要走。

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