死刑存廢…藍：懷疑大法官心證已決 綠：相信會做最妥適判斷

死刑存廢為台灣社會矚目議題，國民黨立法院黨團今天呼籲大法官，尊重多數民意反對廢死，黨團書記長洪孟楷說，懷疑大法官心證已決，倘若真是如此，將是和台灣主流民意對立；民進黨團則表示，相信大法官們在學理的討論及社會民意的參酌上，會做出最妥適的判斷。

司法院憲法法庭昨天針對刑法第271條第1項死刑規定是否違反憲法進行言詞辯論，邀集死囚訴訟代理人、法務部及專家學者陳述意見，討論死刑是否違憲，預估將在7月做出判決。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，洪孟楷和黨團副書記長羅智強、張嘉郡，以及包括翁曉玲、楊瓊瓔在內多位立委出席，齊聲表達「死刑合憲、不應廢除」。

洪孟楷說，昨天憲法法庭出現許多「驚世駭俗」的論點，包括有大法官稱「一定要跟大多數民意妥協嗎」，他要正告大法官們，不要站在民意的對立面。

羅智強也質疑，當大法官說出「一定要跟大多數民意妥協嗎」，就已經代表心證已決，那又何必召開辯論庭徒具形式的過場。

他說，死刑的存廢應該尊重民意，屬於立法權的範疇，「大法官有本事就跳下來參選立委來修法」。

羅智強表示，他在競選立委時提出的重要政見之一，就是反對廢除死刑，最後選民選擇了他，如果大法官做出死刑違憲判決而廢死，後續立法工作，他絕不配合違憲判決的修法，絕對不會沉默，一定竭盡所能反對。

張嘉郡質疑，提出釋憲的37名死刑犯，幾乎都是犯下情節重大之罪，如果加害者無法受到最嚴厲懲罰，受害者家屬無法獲得撫慰，「法」就變成無法保護良善人民，難道法律在保障罪刑明確的重大罪犯。

楊瓊瓔指出，死刑制度過去在司法院釋字第194號、第263號、第476號中，已經過3次做出合憲解釋，如果憲法法庭這次做出死刑違憲宣告，對先前依法審判且執行死刑的案件，該要如何評價。

她表示，死刑是維護國家安全、社會秩序及增進公共利益所必要，與憲法第15條生命權、第23條比例原則並無牴觸，呼籲大法官別讓台灣成為犯罪天堂。

翁曉玲說，一個錯誤的大法官解釋，會衝擊社會，會帶來難以平復的傷害，摧毀道德正義信仰，拉近善良百姓與罪惡的零距離，呼籲大法官們，請尊重多數民意、尊重立法權。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天針對輿情回應媒體詢問時表示，死刑是否合憲，憲法法庭正在討論當中，民進黨團尊重憲法的精神，尊重憲法法庭各方代表的交叉詰問。

吳思瑤說，民進黨團相信憲法法庭的大法官們，在面對社會仍存有高度分歧、欠缺社會共識的廢死議題，應當在學理的討論及社會民意的參酌上，會做出最妥適的判斷。

吳思瑤表示，死刑是否合憲，台灣現在能不能廢死，社會確實存在民意的巨大分歧，相信憲法法庭的大法官們，在討論過程當中，一定會尊重在學理的基礎上，及民意的基礎上，共同做出最妥適的決定。