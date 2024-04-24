快訊

爆料慈濟開刀房偷拍 吹哨護理師「筆電30張打碼私密照」：10張我拍的

台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷指數3 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

全中運／台北田徑場觀眾席冒火勢 場邊障礙賽持續進行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

死刑存廢…藍：懷疑大法官心證已決 綠：相信會做最妥適判斷

中央社／ 台北24日電
國民黨立法院黨團舉行記者會，呼籲不該廢除死刑，書記長洪孟楷（右二）、副書記長羅智強（右一）、立委楊瓊瓔（左二）、葉元之（左一）出席。聯合報記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團舉行記者會，呼籲不該廢除死刑，書記長洪孟楷（右二）、副書記長羅智強（右一）、立委楊瓊瓔（左二）、葉元之（左一）出席。聯合報記者曾原信／攝影

死刑存廢為台灣社會矚目議題，國民黨立法院黨團今天呼籲大法官，尊重多數民意反對廢死，黨團書記長洪孟楷說，懷疑大法官心證已決，倘若真是如此，將是和台灣主流民意對立；民進黨團則表示，相信大法官們在學理的討論及社會民意的參酌上，會做出最妥適的判斷。

司法院憲法法庭昨天針對刑法第271條第1項死刑規定是否違反憲法進行言詞辯論，邀集死囚訴訟代理人、法務部及專家學者陳述意見，討論死刑是否違憲，預估將在7月做出判決。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，洪孟楷和黨團副書記長羅智強、張嘉郡，以及包括翁曉玲、楊瓊瓔在內多位立委出席，齊聲表達「死刑合憲、不應廢除」。

洪孟楷說，昨天憲法法庭出現許多「驚世駭俗」的論點，包括有大法官稱「一定要跟大多數民意妥協嗎」，他要正告大法官們，不要站在民意的對立面。

羅智強也質疑，當大法官說出「一定要跟大多數民意妥協嗎」，就已經代表心證已決，那又何必召開辯論庭徒具形式的過場。

他說，死刑的存廢應該尊重民意，屬於立法權的範疇，「大法官有本事就跳下來參選立委來修法」。

羅智強表示，他在競選立委時提出的重要政見之一，就是反對廢除死刑，最後選民選擇了他，如果大法官做出死刑違憲判決而廢死，後續立法工作，他絕不配合違憲判決的修法，絕對不會沉默，一定竭盡所能反對。

張嘉郡質疑，提出釋憲的37名死刑犯，幾乎都是犯下情節重大之罪，如果加害者無法受到最嚴厲懲罰，受害者家屬無法獲得撫慰，「法」就變成無法保護良善人民，難道法律在保障罪刑明確的重大罪犯。

楊瓊瓔指出，死刑制度過去在司法院釋字第194號、第263號、第476號中，已經過3次做出合憲解釋，如果憲法法庭這次做出死刑違憲宣告，對先前依法審判且執行死刑的案件，該要如何評價。

她表示，死刑是維護國家安全、社會秩序及增進公共利益所必要，與憲法第15條生命權、第23條比例原則並無牴觸，呼籲大法官別讓台灣成為犯罪天堂。

翁曉玲說，一個錯誤的大法官解釋，會衝擊社會，會帶來難以平復的傷害，摧毀道德正義信仰，拉近善良百姓與罪惡的零距離，呼籲大法官們，請尊重多數民意、尊重立法權。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天針對輿情回應媒體詢問時表示，死刑是否合憲，憲法法庭正在討論當中，民進黨團尊重憲法的精神，尊重憲法法庭各方代表的交叉詰問。

吳思瑤說，民進黨團相信憲法法庭的大法官們，在面對社會仍存有高度分歧、欠缺社會共識的廢死議題，應當在學理的討論及社會民意的參酌上，會做出最妥適的判斷。

吳思瑤表示，死刑是否合憲，台灣現在能不能廢死，社會確實存在民意的巨大分歧，相信憲法法庭的大法官們，在討論過程當中，一定會尊重在學理的基礎上，及民意的基礎上，共同做出最妥適的決定。

大法官 憲法法庭 死刑

延伸閱讀

洪孟楷遭指替詐團開協調會 綠委籲別雙標出面解釋

綠質疑與詐騙業者開協調會 洪孟楷：不再提供協助

死刑辯論逆民意？批大法官不是上帝 羅智強：如判違憲要與大法官對幹

花蓮地震不斷傅崐萁仍訪陸？ 羅智強：傅有聽大家意見

相關新聞

朱立倫：死刑合憲 將造成中華民國憲政史上最大危機

37名死囚認為死刑規定違憲，聲請釋憲，憲法法庭昨天開庭辯論。國民黨主席朱立倫今天表示，如果少數即將卸任的大法官想改變死刑...

死刑存廢辯論直播引3千網友爭論 台灣該往哪走？學者意見為何？

追求女性不成，反怒砍對方176刀致死！曾如此犯下罪行的死刑犯王鴻偉，值得釋憲免除死刑還是伏法？憲法法庭23日針對包括王在內的37名死囚，聲請是否違憲進行辯論，再度讓「廢死」議題成為熱議焦點！司法院的辯論直播更引發高達3500網友觀看討論...

國民黨團籲大法官重視8成民意 「判死刑違憲就是和民意對幹」

司法院憲法法庭昨針對死刑存廢進行言詞辯論，預計在7月做出判決。國民黨團今天開記者會，要求民進黨、大法官應重視8成民意、9...

死刑存廢…藍：懷疑大法官心證已決 綠：相信會做最妥適判斷

死刑存廢為台灣社會矚目議題，國民黨立法院黨團今天呼籲大法官，尊重多數民意反對廢死，黨團書記長洪孟楷說，懷疑大法官心證已決...

被害者家屬成廢死律師 台灣激辯死刑存廢

「1996年我高一的暑假，把我一手養大的阿嬤在炎熱的夏夜裡遇上搶劫，一個人孤零零地死在街頭，當時的我有強大的意圖，想要親手殺了這個犯罪行為人。」這是代表37位死囚聲請釋憲的律師之一李宣毅的開場陳述。

廢死聯盟喊死刑是殺人機器 作家反嗆：殺人犯不應修補該銷毀

作家臉書粉專「漂浪島嶼--munch」引廢死聯盟強調認為死刑是殺人機器，不應該被修補，而是應該被銷毀，讓他也以「殺人兇犯不應該被修補，應該被銷毀」反嗆廢死聯盟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。