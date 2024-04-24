法務部：死刑是國家政策 與同婚不同

憲法法庭審理刑法死刑是否違憲案，大法官詹森林詢問法務部過去在通姦除罪、同性婚等議題上也都主張違反多數民意，但大法官仍認定違憲，如今又說廢除死刑違反多數民意，大法官一定要跟民意妥協嗎？法務部為何針對死刑一直強調民意的重要？

詹森林表示，大法官至少是經過立法院表決通過的，但「法官完全沒有民意」，憲法法庭宣告死刑違憲「至少無害」，法官判被告死刑一定是有害，何以沒有民意基礎的法官可以宣告死刑？

法務部檢察司長郭永發表示，死刑不能拿同婚、通姦除罪化來比擬，同婚涉及的是個人法益，誰愛跟誰結婚是個人自由，通姦則是侵害配偶權的問題，甚至還有民事庭法官不認為有侵害，這與死刑無法比較，尤其死刑涉及國家刑事政策。

最高檢察署檢察官林麗瑩也說，同婚各國有不同意見，但對於死刑全球似乎是一致的，如政治部門要先達成共識，歐洲人權法院才禁止死刑。

大法官朱富美問到戰爭，是否特定犯罪行為可處死刑？畢竟我國暴露在地緣政治風險下。她也問廢死是制憲者的信仰嗎？台大法律系教授謝煜偉認為即使是內亂外患或叛國罪，也要符合罪與罰的關係，這些嚴重程度有比謀殺更嚴重嗎？