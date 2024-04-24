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犯保協會：9成6被害人家屬 反對廢死

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北報導
犯罪被害人保護協會律師陳淑貞指出，推動廢死在台灣民間引起相當的反彈和反感。記者林孟潔／攝影
犯罪被害人保護協會律師陳淑貞指出，推動廢死在台灣民間引起相當的反彈和反感。記者林孟潔／攝影

憲法法庭昨開庭辯論死刑存廢，犯罪被害人保護協會律師陳淑貞主張死刑合憲。她說，訪查三年內開案的重大案件被害家屬，高達百分之九十六點七被害人家屬反對廢除死刑，比一般民調來得高，廢死聯盟在台灣大力主張要廢死至今十幾年，主張廢死比率沒有增高，可見廢死推動在台灣民間引起相當的反彈和反感。

她說，歐盟經過五十三年才廢死，台灣廢死之前沒和社會大眾溝通配套措施，死刑犯人權已有足夠保護，且被害者家屬九成反對廢死，「廢死可能是一道天邊彩虹」，希望良善的司法能妥善保護被害者及一般人人權。

陳淑貞表示，重大案件被害家屬被問及「有人說死刑剝奪犯罪者生命權，違反人權，您是否贊同？」不贊同者百分之九十二點二。另外，百分之七十的被害家屬認為縱使廢死也必須在監服刑不得假釋，並強制工作賠償被害人；百分之七十五不同意有精神障礙或心智缺陷者可不判死刑，縱使不判死也必須判無期徒刑並強制治療。家屬也認為死刑適用類型可限縮殺害至親親屬、幼童及預謀殺人或隨機殺人。

法務部檢察司長郭永發表示，生命權受憲法保障，但並非絕對；憲法列舉基本權仍可在法律保留、比例原則框架下限制，死刑不當然違反生命權保障或侵犯人性尊嚴。死刑不當然是酷刑，也不違反比例原則。

郭永發指出，極刑是不得不然的選擇；死刑適用範圍包括具體罪名、個案審判程序仍有審究是否符合平等原則，特別是法院量刑程序等，近五年來四七六件殺人確定判決中，僅有一件死刑定讞，顯見死刑案件審判程序嚴謹。

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