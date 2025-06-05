宮古島自由行必玩行程｜潛水看海底洞窟＋法式料理推薦，一次玩遍宮古島景點美食！

宮古島在哪裡？怎麼去

宮古島地理位置介紹

宮古島比你想像種離台灣更近！！！宮古島位於日本沖繩縣，是琉球列島中的一座離島，地處沖繩本島與石垣島之間，離台灣僅300公里（相當於台北到台南）。擁有絕美的珊瑚礁海域、夢幻白沙灘與碧藍海水，是近年大受歡迎的海島度假自由行首選。星宇航空於今年8月起航直飛航線，到日本不用1小時！

宮古島機票怎麼訂？從日本或台灣出發建議

從台灣出發建議：

星宇航空直飛宮古島新航線，2025年8月22日正式開航！不用先前往沖繩轉機啦！航程約1小時多，輕鬆抵達夢幻碧海沙灘。

台北（TPE）直飛宮古島／下地島機場（SHI）

・JX886｜台北→宮古島｜每週二、五｜08:35 - 10:55

・JX887｜宮古島→台北｜每週二、五｜11:55 - 12:05

從日本國內出發：

若已經在其他日本城市旅遊，也可以從以下城市搭乘國內線前往宮古島：

* 東京羽田機場（直飛約 3 小時）

* 大阪關西機場（約 2 小時）

* 那霸機場（每天多班，僅需約 50 分鐘）

＊小提醒：若計劃抵達當日安排潛水，務必選擇抵達宮古島時間為上午 10:30 前的航班，才來得及參加當天的潛水活動唷！

(資料來源：VISIT OKINAWA JAPAN)

宮古島住宿推薦：市區與海景住宿比較

宮古島住宿選擇豐富，從市區商務飯店到海景度假村應有盡有，依照行程與交通安排，可以參考以下兩大區域：

平良市區（宮古島市中心)：

* 優點：生活機能便利、近機場與餐廳、適合預算型或短期自由行

* 推薦對象：想體驗在地小吃與市街生活的旅人，搭配開車或包車，隨心所欲前往每一個景點！

海景度假區（如與那霸前濱、伊良部島周邊）：

* 優點：景色療癒、飯店設施完善、有些飯店還附設私人沙灘

* 推薦對象：度假放空派、情侶旅遊、家庭旅客，搭配開車或包車，隨心所欲前往每一個景點！

＊如果要參加潛水活動，建議選擇平良市區飯店，有些包車業者都可以安排住宿接送服務，輕鬆享受潛水！

(資料來源：Shimayado Japan)

宮古島潛水全指南｜初學者也能輕鬆體驗夢幻海底世界

前往宮古島，最不能錯過的就是潛水。海水透明度極高，是許多潛水玩家心中的夢幻地點。不論想潛進海底洞窟探險，還是想和海龜悠遊，宮古島的海絕對不會讓你失望！

潛水必看亮點：鬼蝠魚工、海龜、花枝產卵、天然海底拱門

每年1～5月與9～12月是鬼蝠魚工（Manta Ray）出沒的高峰期，潛水生涯必須蒐集到的夢幻生物！牠們在水中優雅盤旋，是許多潛客心中最震撼的畫面。花枝產卵季節則落在3～6月，數十隻花枝在珊瑚礁間產卵，是可遇不可求的奇景。此外，宮古島更是海龜的天堂，幾乎每次潛水都能看到海龜悠游而過。宮古島最著名的天然拱門、裂縫、洞窟等地形景觀，也絕對不能錯過這令人驚嘆的海底世界！

(資料來源：aqua-story)

宮古島最有名的潛水地點包括：

* 魔王的宮殿（下地島)：

宛如黑暗城堡般的海底空間，巨大洞窟中陽光從天井灑下，充滿神秘氣息。地形壯闊又複雜，務必有進階的潛水經驗才選擇此地點，有許多狹窄的拱形礁石對初學者較不友善。

* 通池（下地島)：

從陸地火山湖一路通向大海的洞窟系統，是少見的自然奇觀，水中會有不同顏色的變化，非常特別！

* Antoni Gaudi：

以建築師高第命名的壯麗海底拱門，穿梭在複雜的拱形礁石，宛如進入海中教堂。水深最深達33公里，潛水挑戰必前往！

這些潛水地點點多為中深度潛水，需要有良好的中性浮力與自由下潛能力。如果有進階潛水經驗，絕對不能錯過！

(資料來源：VISIT OKINAWA JAPAN)

潛水活動類型大解析：岸潛、船潛、體驗潛水、浮潛

無論有沒有潛水執照，都在宮古島都能找到最適合的潛水玩法：

* 岸潛： 從海邊下水，適合輕鬆體驗

* 船潛： 搭船前往離岸潛點，能看到更多海底地形與海洋生物

* 體驗潛水（不用有證照）： 教練全程陪同，適合第一次潛水者

* 浮潛： 不下潛也能近距離看到海龜與珊瑚礁，親子、家族旅遊都適合

橘子貓行程-宮古島潛水常見問題 Q&A 精選

* Q：當天抵達可以潛水嗎？

A：可以，但務必搭乘早上10:30前抵達宮古島的班機，才能進行當天潛水活動。

* Q：潛水有照片或影片嗎？

A：可選擇加購用專業高畫質相機拍下潛水紀錄，背景可能是珊瑚、地形、藍洞等！而且橘子貓的合作廠商有17年潛水攝影經驗！

* Q：初學者可以參加嗎？

A：沒問題！可以安排小班制潛水，1 位教練最多帶 2 位學員，照顧更周到。

* Q. 我想盡情探索地形潛點，可以嗎？

A. 宮古島約 8 成的潛水點都是地形型，無需特別指定就能享受海底洞窟、拱門、牆壁等奇景。

* Q. 結束後可以浮潛嗎？

A. 當然！可加購浮潛行程。

* Q. 潛點會去哪？

A. 5～9 月主要潛伊良部島、八重干瀨海域，10～4 月則前往下地島周邊。

* Q. 想去有名的點像魔王宮殿、通池、Antonio Gaudi？

A. 這些點秋冬最佳，部分夏天也有機會。這些點多為深水洞窟、暗處與垂直地形，建議有中性浮力經驗者參加，非常熱門！

* Q. 船上設備有哪些？

A. 使用專業潛水船，有寬敞座位區、設計便於背裝、雙層甲板減少搖晃，船上並配有廁所、熱水淋浴、遮陽篷。

* Q. 船上可以抽菸嗎？

A. 船上全面分區吸菸，請在風下指定區域抽菸。

* Q. 午餐需要另外付費嗎？

A. 不需要！工作人員親手現煮熱騰騰日式便當，餐點由船上的廚房烹調。

(資料來源：VISIT OKINAWA JAPAN)

宮古島景點與美食推薦｜海景打卡到米其林等級餐廳全收錄

除了海底世界，宮古島的陸地也精彩到不行！從無敵海景景點、壯觀海橋，到充滿南島風情的小漁村與神社，不管是喜歡拍照還是想放空，都能找到屬於自己的宮古島玩法。最重要的美食饗宴，有讓人驚艷的在地料理與隱藏版高級法餐，南島風味的日式料理和結合在地食材的高檔餐廳的都可以享受！

IG 熱門打卡點與當地人推薦景點：

1. 與那霸前濱海灘（Yonaha Maehama Beach）

被譽為「東洋第一白沙灘」，長達七公里的純白沙灘搭配碧藍漸層海水，是來宮古島必拍的經典。

2. 伊良部大橋（Irabu Bridge）

連接宮古島與伊良部島的跨海大橋，全長3540公尺，可已搭乘包車穿梭拍照，是最浪漫的海上公路體驗。

3. 東平安名崎（Higashi Hennazaki）

東邊突出海上的狹長岬角，是看日出與遠眺珊瑚海的絕佳地點，也有燈塔與步道可散步。

4. 宮古神社與漁港小鎮散策

體驗當地生活與文化，可以租腳踏車或電動車慢慢探索市區，感受悠閒島民步調。

(資料來源：VISIT OKINAWA JAPAN)

必吃法式料理：Grand Bleu Gamin 餐廳介紹：

來到宮古島，居然能吃到來自東京、主廚級水準的鐵板燒法式料理！這間隱身在高級度假飯店中的「Grand Bleu Gamin」，是由東京 GAMIN 集團經營，結合法式精緻與日式鐵板技法，將宮古島在地食材發揮到極致。

* 餐廳特色： ・限量席位，需事前預約 ・使用宮古牛、島蔬、當日鮮魚 ・料理現場以鐵板烹調，視覺與味覺雙重享受 ・提供完整法式全餐流程（前菜、主餐、甜點）

(資料來源：JAPANiCAN)

在地小吃與異國料理選擇：

除了高級餐廳，宮古島也有許多值得一試的當地小吃與異國料理：

* 宮古牛燒肉：宮古牛是沖繩地區頂級和牛，在地燒肉店人氣超高，建議提前預約。

* 沖繩麵：島上許多家庭料理店都有賣，湯頭清爽、麵條 Q 彈，吃一次就上癮。

* 咖哩專賣店與海景咖啡廳：像是 AOSORA PARLOR、Painagama Blue Booth 等都很適合中午放空兼拍照。

* 漢堡與義大利麵店：島上意外有不少好吃的異國料理，價格合理，氣氛也很好。

(資料來源：Shimayado Japan)

宮古島交通方式懶人包｜自由行怎麼移動最方便？

雖然宮古島不大，但如果想自由自在地探索海灘、咖啡廳、景點甚至潛水點，「交通」絕對是自由行規劃中不能忽略的一環。以下整理宮古島常見的交通方式與建議選擇，輕鬆移動、暢遊宮古島！

是否需要租車？

宮古島大眾交通並不發達，巴士班次非常非常少，若沒有自駕許多熱門景點如伊良部大橋、東平安名崎、隱藏版海灘都很難抵達。

租車選擇：

* 租汽車：適合2人以上或家庭旅遊，搭配潛水行程最好玩！

* 租機車或電動腳踏車：適合1～2人短距離使用（但夏天非常熱！不太推薦）

注意事項：駕駛需備國際駕照（台灣駕照需附日文譯本）

(資料來源：VISIT OKINAWA JAPAN)

機場接送與潛水點交通方式整理

關於機場： 宮古島有兩座機場，星宇航空直飛的是「下地島機場（SHI）」，距離市區與潛水集合港口大約20～30分鐘車程，建議預先安排好交通方式：

* 自駕租車：機場現場即可取車

* 機場接送：參加潛水行程，有些店家會提供接機服務

潛水行程交通怎麼安排？

* 若住在平良市區，有些潛水店會提供接送服務（需提前確認）

* 若住在偏遠地區（如渡口之濱一帶），建議自行開車或選擇包車

* 潛水集合地點多數為港口或碼頭，移動距離視當天出海位置而定



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