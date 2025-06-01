花3.2萬去沖繩員工旅遊吃這樣 詹子晴怒公開菜色照

詹子晴（丫頭）最近舉辦員工旅遊，到日本沖繩旅行5天4夜，但她在社群貼出員工旅遊的三餐菜色，不滿表示「32000吃這樣，是不是太過分」，貼文曝光後引發網友熱議，有人認為以3萬2的價格這樣的菜色並不過份，也有人認同以沖繩來說確實很貴，ㄚ頭透露旅行社已經主動表達關心，她發文也是對事不對人。

ㄚ頭分享去沖繩員工旅遊的菜色照片，寫下「我認真想知道，如果你參加的旅行社準備的餐點每天都吃這樣，你們可以接受嗎？第一天慘不忍睹我就不分享了」，並補充「32000吃這樣，是不是太過分」，ㄚ頭在回應網友留言時表示，菜色重複率太高：「第一天覺得好吃，連吃三餐會覺得，導遊在開我玩笑嗎？」

有網友質疑她在社群貼文公審旅行社，卻又不公布是哪家，是否想藉此跟旅行社要補償，ㄚ頭解釋「我們不是需要補償，而是因為帶員工旅遊，我們很在意員工的感受問題，花這樣的錢讓員工連吃三餐一樣的東西，真的很難接受」，另外有人認為可能旅行社安排住的飯店較高級，所以餐費因此被擠壓，ㄚ頭也貼出飯店房間照片，「我不在意住的，但是真的也不是五星級」。