日本沖繩一日快閃！「沖繩OUTLET購物中心 ASHIBINAA」與「iias豐崎」購物娛樂懶人包

從台灣出發可輕鬆抵達的日本離島——沖繩，一直是許多台灣人心目中出國旅遊的首選。直飛不到兩小時即可抵達，不僅交通便利，島嶼規模也恰到好處，無論是快閃短行還是悠閒長假，都非常適合。

除了迷人的碧海藍天與獨特的在地文化，沖繩的購物與娛樂體驗同樣不容錯過。像是主打國際品牌與各式折扣優惠的【沖繩OUTLET購物中心 ASHIBINAA】，以及結合娛樂、在地美食與伴手禮的綜合設施【iias沖繩豐崎】，這兩大人氣景點都鄰近那霸機場，不論是做為長途旅行的起點，還是一日快閃的攻略地都非常合適，讓大人小孩都能買得開心、玩得盡興！

血拼購物就來「沖繩OUTLET購物中心 ASHIBINAA」

距離那霸機場與市區都不遠的「沖繩Outlet購物中心 ASHIBINAA」，集結了眾多國際人氣品牌，是造訪沖繩時血拼的熱門首選之一。館內涵蓋戶外風格的LOGOS、時尚精品MICHAEL KORS、運動品牌ASICS FACTORY OUTLET，以及休閒服飾GAP等集結了超過100種人氣品牌。逛累了還能前往美食區 FOOD Terrace Cufala，品嚐道地的沖繩風味料理。

在ASHIBINAA不僅能選購充滿特色的伴手禮、享受在地美食，商場全年還提供免稅服務，讓旅客購物更划算、更盡興！

沖繩Outlet購物中心 ASHIBINAA（沖縄アウトレットモールあしびなー）

地點： 〒901-0225 沖縄県豊見城市豊崎１−１８８

營業時間：10：00～20：00

※ 餐廳等根據店鋪不同，營業時間也會有所不同。

※ 不排除因天氣原因臨時休業或因其他因素變動營業時間。

官方網站（中文） ｜ 店家樓層編號地圖

▎【LOGOS】戶外生活品牌

LOGOS以「Enjoy Outing！（享受戶外生活！）」為品牌口號，只要一踏出家門，就是享受戶外生活的開始，作為以家庭為核心的戶外品牌，LOGOS致力於讓每個人都能輕鬆享受與自然共處的樂趣。品牌上的楓葉圖案，象徵著其成為「連結人與自然的第一品牌」的願景與承諾。

位於ASHIBINAA的LOGOS店面分為兩區：左側是販售帳篷、睡袋等露營裝備的區域；右側則主打戶外機能服飾。風格簡約俐落，也有適合小朋友的款式，例如與人氣繪本《好餓的毛毛蟲》的聯名款，讓親子一同享受戶外時光。

LOGOS

區域號碼：1F，2550

官方網站 | ASHIBINAA網站

▎【MICHAEL KORS】美式輕奢時尚品牌

來自美國的設計師品牌，以現代感與優雅兼具的設計風格聞名，是全球知名的輕奢侈品牌之一。旗下系列涵蓋女裝、男裝、包款、鞋履、手錶與香氛等，融合實用機能與時尚品味，深受各年齡層喜愛。不論男女，都能在這裡找到兼具質感與風格的時尚單品，是喜愛高質感穿搭人士的必逛品牌。

MICHAEL KORS

區域號碼：1F，375

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▎【ASICS FACTORY OUTLET】日本運動機能品牌

創立於1949年的日本品牌，以「健全的精神，寓於健康的體魄」為理念，致力於打造兼具機能與舒適的運動裝備。ASICS最具代表性的專利技術「亞瑟膠（ASICS GEL）」，被廣泛應用於跑鞋、訓練鞋等系列中，擁有出色的緩震表現，能有效吸收運動時的衝擊，減少腳部負擔，讓穿著感受更加輕盈穩定。

除了專業運動鞋，ASICS也提供機能服飾與運動配件，無論是日常訓練還是戶外活動，都能兼顧機能與穿搭風格。

ASICS FACTORY OUTLET

區域號碼：1F，260

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▎【GAP】休閒穿搭加點沖繩風味

來自美國的知名休閒品牌，以簡約實穿的設計風格深受喜愛。從女裝、男裝到配件，甚至孩童與嬰幼兒系列一應俱全，滿足全家人的日常穿搭需求。

位於ASHIBINAA的店鋪更特別提供沖繩風限定刺繡加購服務，可以將鯨鯊、風獅爺等充滿在地特色的圖案，刺在店內選購的T 恤或包包上，無論是自己留作紀念，或當作伴手禮，都別具巧思與收藏價值。

購買刺繡款式的方法：

1.選品：在店內挑選想加上刺繡的服飾或包包（幾乎所有品項都能刺繡）。

2.挑選圖案：到刺繡區挑選喜歡的圖案與刺繡位置，從英文字母到沖繩風圖樣選擇豐富，也能一次選擇多種圖案。也有現成的刺繡貼可選購。

3.結帳：確認圖案後到櫃台結帳。

4.交件刺繡：將已結帳的商品交給刺繡櫃台人員，就能開始製作了！

＊每個圖案約需15～20分鐘製作，人潮較多，等待時間可能會拉長。建議想體驗刺繡的旅客，一開店就先來挑選，會更順利省時唷！

GAP

區域號碼：1F，2150

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▎【Food Terrace：Cufala】美食廣場

逛了這麼久，是時候稍作休息、補充體力了！ASHIBINAA二樓在2025年三月底全新開幕的美食廣場「Cufala」，名稱取自沖繩方言「ちゅふぁーら」，意思是「吃得飽飽的」。你可以在這裡品嚐到各種不同的沖繩特色料理。

這裡提供多樣化的座位選擇，包括寬敞的開放式座椅、舒適的和式坐區，甚至還有戶外草皮用餐區。現場也貼心設有兒童安全座椅與嬰兒車停放區，是一個非常親子友善的用餐空間。

我們特別挑選了其中兩家餐廳來嚐鮮：

► Minami kitchen：是一家專賣漢堡與三明治的店鋪，採用Motobu牛（もとぶ牛）、Kibimaru豬（きびまる豚）、Aasa牛（アーサ牛）等沖繩在地嚴選食材，講究手工現做與風味層次。漢堡肉可依食量選擇1至3片，一口咬下，肉汁四溢、香氣撲鼻，完整展現了沖繩食材的魅力。

► CRAZY SPICE：則是來自北海道的人氣湯咖哩，特別推出沖繩限定的「苦瓜與豬肉湯咖哩」，清爽湯頭搭配厚切豬肉更添口感，是一道兼具飽足感與特色風味的絕佳選擇。

Food Terrace：Cufala（フードテラス ちゅふぁーら）

區域號碼：2F，030

ASHIBINAA網站

▎免稅櫃台

上半天的購物行程即將進入尾聲。來到OUTLET血拚，當然不能錯過超划算的退稅服務。ASHIBINAA中有部分品牌可直接在店內辦理退稅，但若遇到像前文介紹的LOGOS等標示有「GLOBAL TAX FREE」字樣的店舖，則需統一前往二樓免稅櫃台辦理。建議可事先查閱官網，確認適用退稅的店家資訊喔！

區域號碼：2F，011

免稅規則及適用店舖一覽表

退稅小提醒：

– 免稅櫃台將酌收退稅手續費。

– 辦理退稅後，商品恕無法退換貨。

– 僅限當日購買商品可辦理退稅。

– 櫃台營業時間至 20:15，逾時不再受理任何退稅相關業務。

購物娛樂一次滿足「iias 沖繩豐崎」

如果你是依照我們的建議，在 ASHIBINAA 採重點購物，結束後還有時間的話，不妨順道前往附近的「iias 沖繩豐崎」，繼續你的下半場沖繩旅行。

這裡和 ASHIBINAA 最大的不同在於，除了基本的購物、美食區之外，還結合了多項娛樂設施與親子體驗空間，不管是大人放鬆還是小孩放電都非常適合。逛街之餘想換個步調，這裡絕對是一個不錯的選擇。

iias 沖繩豐崎（イーアス沖縄豊崎）

地點： 〒901-0225 沖縄県豊見城市豊崎３−３５

營業時間：

・店家與公共服務：10：00～21：00

・超市：09：00～22：00

・餐廳：11：00～23：00

・小吃：10：00～21：00

※ 根據店鋪不同，營業時間可能會有所不同。

※ 不排除因天氣原因臨時休業或因其他因素變動營業時間。

官方網站（中文） ｜ 店家樓層編號地圖

▎【AEON Style 永旺豐崎】沖繩伴手禮一站購足

來到日本，另一項不能錯過的樂趣就是逛商場，尋找比便利商店更划算的優惠商品。而在擁有濃厚在地特色的沖繩，超市更是挖寶的好地方！位於iias 沖繩豐崎的AEON Style，就集結了各式各樣沖繩限定的特色商品，像是沖繩風味泡麵、香片茶，在熟食區甚至還有販售現做的沖繩豬肉蛋飯糰，都是當地人與觀光客間的人氣必吃選擇。

此外，這裡也貼心地將各式沖繩代表性的伴手禮集中販售，讓你能夠一站購齊所有特色好物。像是沖繩／九州限定的紅芋口味 KitKat、雪鹽金楚糕、石垣島鹽味巧克力洋芋片，甚至還有動畫《吉伊卡哇》中角色愛吃的經典點心——沙翁（さたぱんびん），不僅可愛還很應景。這些創意十足、極具紀念價值的伴手禮，總讓人忍不住一盒接一盒地放進購物籃！

AEON Style 永旺豐崎（イオンスタイルトヨサキ）

區域號碼：1F，1110

營業時間：09:00～22:00

iias網站

▎【DMM Kariyushi水族館】沖繩海底微觀世界

來到沖繩，當然少不了海邊活動的安排。但如果你只有短短一天的時間，無法專程前往海灘，或距離稍遠的名護區著名水族館，那麼位於iias 沖繩豐崎內的這間水族館，絕對是你的首選。

（右圖由DMM Kariyushi水族館提供）

雖然名為水族館，但這裡的內容早已跳脫傳統框架，呈現的是一場融合森林、生物與海洋的多重體驗。從二樓入口進入，首先映入眼簾的是以「亞熱帶常綠之森」為主題的展示區，你可以近距離觀察樹懶、綠鬣蜥等這些神秘又可愛的森林居民。繼續往前走，會來到一處設有透明玻璃觀景水槽的區域，腳下的海洋生物悠游其間，讓人宛如行走在海面之上，感受十足的臨場震撼感。

接著來到一樓的互動體驗區，這是在今年三月全新開放的空間，療癒指數更上一層樓。這裡設有可愛的迷你豬互動空間，遊客可以親手餵食、拍照留念，近距離感受牠們的活潑與親人；同時也能欣賞優雅的貓頭鷹，雖禁止觸摸，卻仍能親自餵食，是難得的體驗機會。

當然，說到館內最具代表性的經典設施，就不能錯過兩大人氣打卡熱點：水母展區與大型圓形觀景缸。圓柱狀的水母缸在鏡面與燈光交錯中閃爍夢幻藍光，水母緩緩漂浮，宛如漫遊深海，浪漫又療癒。站在大型圓形觀景缸則彷彿讓人置身海洋核心，魟魚、鯊魚與熱帶魚群從眼前優雅游過。視覺震撼完全不輸大型水族館！

DMM Kariyushi水族館（DMM かりゆし水族館）

區域號碼：入口2F、出口1F，1010 / 2010

營業時間：09:00～20:00

官方網站（日文） ｜ iias網站

＊本設施不適用免稅服務。

▎【萬代扭蛋區】零錢最好的歸宿

位於iias 沖繩豐崎的萬代扭蛋區，是一間擁有310台扭蛋機的大型官方專門店，堪稱扭蛋迷的天堂，店內不僅網羅萬代最新推出的各式扭蛋商品，還有結合手機應用程式的互動小遊戲：只要將三顆空扭蛋投入回收箱，就能獲得一張限定原創貼紙，讓購物更具趣味與收藏價值。

如果你身上剛好有花不完的零錢，那就更不能錯過這裡了，不只減輕口袋的重量，還能帶回更多快樂 XD！

萬代扭蛋區（ガシャポンバンダイオフィシャルショップ イーアス沖縄豊崎店）

區域號碼：3F，3310 / 3320

營業時間：10:00～21:00

iias網站

▎【LOFT】文具小物零食天堂

LOFT是許多文具控來日必逛的生活雜貨專賣店，從文具、美妝、設計小物到居家用品一應俱全，風格實用又富創意，無論是自用還是挑選伴手禮，總能挖掘出讓人驚喜的小巧思。

除了精美的文具禮品，這裡也能買到在日本人氣也很高的「NIPPON YELL軟糖（ニッポンエール グミ）」 ，以「為來自日本全國47個都道府縣的在地食材，也為整個日本，獻上我們的祝福與應援。」為理念，與各地企業攜手合作，持續發掘並推廣日本農畜產品的多元魅力。來到沖繩，當然不能錯過「沖繩香檸」與「鳳梨」口味，除了可以當作隨身旅行的小零嘴，作為特色伴手禮也非常適合。

LOFT（ロフト）

區域號碼：3F，3150

營業時間：10:00～21:00

官方網站 | iias網站

▎【OK STEAK × 漢堡】排隊美食這裡也吃得到

在國際通一帶經常大排長龍、被譽為沖繩最划算的牛排店「OK STEAK」，在iias 沖繩豐崎 也吃得到！主打高品質、高CP值的牛排料理，每份牛排托盤上還附上一塊加熱用木炭，讓你可以邊吃邊加熱，隨時調整溫度與口感。

除了人氣招牌牛排，100%純牛肉漢堡排以及嚴選的沖繩黑毛和牛也都值得一試。豐崎店更推出限定菜單——「沖繩黑毛和牛炒麵」，以沖繩蕎麥麵搭配香濃和牛肉汁，不僅美味，更能充分嚐到沖繩在地的好味道，是不可錯過的特色料理！

店內亦提供中文菜單，旅客也能輕鬆點餐、安心享用美味。

OK STEAK × 漢堡（オーケー ステーキ × ハンバーグ）

區域號碼：1F，1450

營業時間：10:00～21:00

iias網站

▎【THE FISHERMAN’S DAUGHTER】可以遠眺海景的主題餐廳

（圖片由iias 沖繩豐崎提供）

這裡與其說是一家餐廳，不如說是一場融合視覺與味覺的感官饗宴。主打加州與地中海風格的創意融合料理，菜單不定期更新，讓每次造訪都有新鮮感。店內最大特色就是設有三種風格迥異的用餐空間，彷彿踏上一場迷你環遊世界之旅。

溫暖明亮的「加州海岸風」空間，以木質地板與滿牆鮮花營造出放鬆氛圍，適合親子與朋友聚餐；「異國宮廷風」區域則結合金屬吊燈與雕花木椅，展現神祕浪漫；而「秘密花園風」則以垂掛藤蔓與紅磚牆打造出歐洲街角的夢幻氛圍，讓人彷彿置身童話場景。

此外，餐廳還設有可遠眺海景的室外座位區，在微風與陽光相伴下享用美食，讓人身心都獲得療癒。這裡不只是用餐的地方，更像是一場美食與風格交織的旅行，每一個角落、每一道菜餚，都是感官與靈感的饗宴。

THE FISHERMAN’S DAUGHTER（フィッシャーマンズドーター）

區域號碼：2F，2430

營業時間：

・週一～四：11:00～16:00

・週五～日、國定假日：11:00～20:30

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▎免稅櫃台與其他服務

結束購物後，對外國旅客來說最重要的事情之一就是別忘了辦理退稅！這裡的退稅櫃台設有清楚的中文指示，不過相信許多旅日經驗豐富的朋友早已熟門熟路，只要當日消費滿5,500日圓（含稅），就可以辦理退稅，真的是買得開心、玩得盡興的一天！

此外，退稅櫃台旁也設有資訊服務中心，不僅可以協助解決商場內的各種購物疑問，還提供 付費行李寄放服務。雖然商場入口一進門就可以找到自助置物櫃，但若遇到滿櫃的情況，不妨直接前往這裡，方便又安心。

區域號碼：2F（二樓正門入口處）

營業時間：10:00～21:00

退稅小提醒：

– 購買合計含稅超過5,500日圓可辦理退稅。

– 免稅商品禁止轉售。

– 僅限當日購買商品可辦理退稅。

– 退稅申請時間至20:55，逾時不再受理任何退稅相關業務。

如何前往這兩個設施呢？

如果要從那霸機場前往【沖繩OUTLET ASHIBINAA】與【iias沖繩豐崎】，除了搭乘巴士之外，也可以選擇租車自駕前往。

▎從那霸機場國內線搭乘巴士

（圖片取自：ASHIBINAA 官方網站）

如果你打算利用大眾交通工具移動，可以利用從那霸機場國內線4號公車乘車口的95號公車前往。不過要特別注意的是，沖繩的巴士不支援Suica西瓜卡與PASMO等日本主流交通卡，目前僅接受綁定Apple Pay的行動支付與信用卡，或是投幣搭乘（＊）。

＊巴士從機場往返沖繩OUTLET ASHIBINAA車費成人350日幣、孩童180日幣；

巴士從機場往返iias沖繩豐崎車費為400日幣、孩童200日幣（為2025年4月時價）。

＊週六、日及國定假日，巴士往返沖繩OUTLET ASHIBINAA及iias沖繩豐崎免費。

＊僅限舊版紙鈔與硬幣。

由於多數遊客是從台灣直飛抵達那霸機場的國際線，若覺得需轉往國內線搭乘巴士略顯麻煩，其實也可以考慮自駕的方式。

▎自駕遊

這種旅遊方式不僅能大幅拓展移動範圍，還能讓你根據自己的節奏安排行程，享受更加靈活與悠閒的旅行體驗。特別是對於攜帶孩童的家庭來說，自駕能帶來更多便利與舒適。【沖繩OUTLETASHIBINAA】與【iias沖繩豐崎】兩大設施皆設有寬敞且充足的停車場，讓自駕旅行更無後顧之憂。

除了上述介紹的購物設施外，沖繩還有許多精彩且富有特色的景點等你親自探索。如果你不確定該從哪裡開始，不妨參考我們精心挑選的《沖繩三天兩夜親子自駕遊》行程推薦，從必訪景點到適合親子的住宿選擇通通包含，讓你輕鬆無壓力地規劃旅程。或是也可以鎖定將於今年7月25日盛大開幕的全新樂園——《沖繩大型叢林恐龍主題樂園》，充滿探險元素與逼真的恐龍，勢必成為今夏親子共遊的新熱點！

無論是購物、美食、還是自然景點，在沖繩都能一次滿足。在即將到來的暑假，趕緊趁現在開始規劃你的沖繩之旅吧！

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