沖繩OUTLET ASHIBINAA入門購物指南：人氣鞋服adidas、Gap一次購足

說到沖繩自由行，怎能錯過血拚的樂趣呢？距離那霸機場不遠的「沖繩OUTLET購物中心 ASHIBINAA」，集結了超過100家國際與在地人氣品牌，是購物迷的天堂。不論是COACH、adidas、Gap等經典服飾與鞋包品牌，還是日本生活服飾雜貨品牌BEAMS，都能在這裡一次買齊！

除了購物，這裡的美食選擇也同樣吸引人，像是主打高CP值、來沖繩必吃的平價牛排店「果然是牛排（やっぱリステーキ）」，讓你邊享美味邊補充逛街戰力。

接下來，就讓我們一起探索那些必逛、必買的特色品牌吧！

海島Outlet 優惠折扣與免稅好好買

到日本旅遊，買買買的購物行程少不了，特別是到各大Outlet，總是能讓不少人滿載而歸，即便是到度假勝地的海島沖繩也一樣。畢竟Outlet不定期祭出的優惠價格與折扣，再搭配免稅的服務，讓平常難以下手的商品好買許多。位於沖繩豊見城市的Outlet購物中心ASHIBINAA，相信有去過沖繩購物的朋友都不會陌生。從那霸機場可搭乘免費接駁車直達，而從那霸熱門景點國際通也有公車可到Outlet ASHIBINAA。若是租車自駕，那就更方便了，只需要大約16分鐘左右的車程。

作為沖繩的Outlet，ASHIBINAA園內和本州的Outlet有著蠻不一樣的氛圍——偌大的腹地中，充滿著南國海島風情，再加上海風拂面，那份格外休閒恣意的感覺令人印象深刻。且在設施中的遊客服務中心及對面的沖繩紀念品專賣店「美童」的建築頂上，能見到兩隻大大的風獅子（シーサー），而園內的大部分的歇腳區，也能見到一隻又一隻表情樣貌不大相同的風獅子，真的是很蠻具有特色和巧思的。

就是在這樣的Outlet ASHIBINAA中，有什麼你可能已經知道或是還不知道的好物和好品牌呢？

沖繩Outlet購物中心ASHIBINAA（あしびなー）

地址：沖縄県豊見城市豊崎1-188

營業時間：10:00～20:00

※ 餐廳等根據店鋪不同，營業時間也會有所不同。

※ 不排除因天氣原因臨時休業或因其他因素變動營業時間。

官方網站

adidas

館內搜羅了adidas的核心品牌，主要包括為了能讓全體運動員達到最好的運動表現而設計開發的「adidas Sports Performance」及2001年登場的選手運動服飾品牌「adids Originals」等。

adidas FACTORY OUTLET

區域號碼：660

營業時間：10:00～20:00

官方網站 | ASHIBINAA門市網站

Gap

美國休閒品牌Gap一直以來都是不少朋友的日常好朋友，客群年齡層廣，而ASHIBINAA的Gap Outlet更受到許多家庭和媽媽們的喜愛——無論男裝女裝還是童裝，Outlet優惠再加上免稅特別好買，是給家庭成員添購衣物的好時機。

最特別的是，這裡的店舖還提供了沖繩風限定刺繡加購服務，可以將鯨鯊、風獅爺等充滿在地特色的圖案，刺在店內選購的T 恤或包包上，無論是自己留作紀念，或當作伴手禮，都別具巧思與收藏價值。

Gap Outlet

區域號碼：2150

營業時間：10:00～20:00

官方網站 | ASHIBINAA門市網站

BEAMS

日本生活服飾雜貨品牌BEAMS，即便在海外也已經買得到，但在Outlet裡可以更加漂亮的價格入手。雖然說BEAMS的商品服飾以休閒為多，不過在ASHIBINAA的BEAMS中能找到偏商務風格的男女正裝，是喜歡BEAMS品牌的朋友不容錯過的。除此之外，店內也有部分外國設計師品牌的配件雜貨及兒童商品的選物。

BEAMS

區域號碼：2110

營業時間：10:00～20:00

官方網站 | ASHIBINAA門市網站

BILLABONG

來自澳洲的戶外運動服飾品牌BILLABONG，以水上運動服飾配件為大宗，旗下的沙灘褲可說是經典中的經典，似乎也於沖繩的海島印象特別吻合。男子沙灘褲的尺寸範圍廣，從28〜40英吋皆有，不怕找不到適合的SIZE囉。

BILLABONG STORE

區域號碼：2590

營業時間：10:00～20:00

官方網站 | ASHIBINAA門市網站

果然是牛排（やっばリステーキ）

主打以富士山熔岩岩石製成的石板料理的平價牛排「果然是牛排」，最早是從沖繩起家。儘管如今在日本各地也有不少分店，但既然來到沖繩，就沒有理由不吃它一下。經典「千元牛排」不說，其他牛排的品項種類也不少，如果100g吃不夠，還可以用500日圓起的超實惠價格追加肉肉飽腹。

＊「果然是牛排」僅限自家店內內用，無法在店外的公共用餐區提供用餐。

果然是牛排（やっぱりステーキ）

區域號碼：15

營業時間：10:00～20:00（最後點餐19:30）

官方網站 | ASHIBINAA門市網站

免稅服務

來到Outlet購物消費，當然不能少了免稅服務的搭配。ASHIBINAA中有部分品牌門市，是在門市中就可以自家辦理免稅手續，且不能與其他品牌一併結算。店內就可以直接辦理免稅的店鋪名單，可參考官方網站公告。而有的品牌是和百貨公司一樣，需要帶好發票，一起到免稅櫃台結算辦理退稅。

⚠️ 注意：免稅櫃台辦理退稅會酌收手續費。

想進一步了解免稅手續及規定，可參考ASHIBINAA官方網站說明。

交通方式

（圖片截圖自ASHIBINAA官方網站。）

若自駕前往，從那霸機場出發，大約15～20分鐘車程可抵達，自國際通出發的話，會需要半個小時多一些。若以大眾交通來說，可選擇自機場搭乘那霸巴士95號線往返，車程約18分鐘。另外，也可以從國際通達成琉球巴士56、256、98號線前往。具體的巴士時刻表，可參考官方網站。

這裡的品牌選擇遠不只上述這些，還有許多優質店舖尚未一一列出。本文先挑選幾個話題性高、人氣強的品牌作為代表，讓第一次造訪沖繩Outlet ASHIBINAA的旅客能有個簡單明確的逛街指引，更多精彩品牌，將等待你親自來發掘。

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