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沖繩大型叢林主題樂園「JUNGLIA OKINAWA」將於今年7/25盛大開幕！

聯合新聞網／ JAPANKURU日本酷樂
圖／JUNGLIA官方網站
圖／JUNGLIA官方網站

說到沖繩，你會先想到什麼呢？令人讚歎的美麗海水族館、熱鬧的國際通、或是迷人的古宇利島？

那你知道嗎，今年7月沖繩北部即將開設一個大型的「叢林主題樂園」，準備為大家帶來全新的冒險體驗！

▎JUNGLIA OKINAWA

「JUNGLIA（ジャングリア）」是在沖繩縣預計於2025年7月25日開幕的叢林主題樂園，這個主題樂園坐落在世界自然遺產「山原（ヤンバル）」區域上，四周被自然景觀環繞。在這裡，可以讓人忘卻都市的喧囂，盡情享受南國的大自然魅力。

▎遊樂設施

目前已公開的設施有15個，其中包括在叢林中乘坐在裝甲車逃生，躲避恐龍襲擊的刺激體驗「DINOSAUR SAFARI」、搭乘巨大熱氣球，360度全方位俯瞰壯麗大自然的「HORIZON BALLOON」、化身為人體弓箭，體驗驚險且超高速彈飛感覺的「HUMAN ARROW」、走在空中吊橋上步步驚心，挑戰勇氣和刺激感的「SKY-END TREKKING」，當然也少不了在夜晚一邊感受璀璨的南國星空，一邊欣賞繽紛煙火秀的「NIGHTTIME ENTERTAINMET」。

圖／JUNGLIA官方網站
圖／JUNGLIA官方網站

還有更多我們沒有寫出來介紹的設施，可以在官網了解喔！

▎園區餐飲選擇

除了刺激有趣的遊樂設施外，這邊的餐廳也不容錯過！

目前園區內設有兩間餐廳，一間是可以眺望山原壯麗景觀與藍天的「PANORAMA DINING」。在這裡，能夠一覽樂園的全景，並且餐點選用了新鮮沖繩當地食材，可以在大自然的懷抱中享受沖繩風味的美食。

圖／JUNGLIA官方網站
圖／JUNGLIA官方網站

另一間餐廳「WILD BANQUET」是被棕櫚樹與熱帶植物環繞的度假風格開放式空間，這裡可以感受宴會的熱鬧氣氛與南國清爽的微風，搭配同樣使用了沖繩當地食材所製成的燒烤料理，絕對能帶來令人愉悅的美食體驗！

圖／JUNGLIA官方網站
圖／JUNGLIA官方網站

當然，除了上述兩間餐廳外，園區內還設有餐車，讓遊客可以更輕鬆地享用美食！

SPA設施

圖／JUNGLIA官方網站
圖／JUNGLIA官方網站

如果你想在這片大自然絕美景色裡好好放鬆一番，這邊也有SPA設施「SPA JUNGLIA」可以體驗！在倒映著壯麗美景的浴池中放鬆自己的身心，將自己與大自然融為一體。

這邊的戶外空間設有富含鈣質的溫泉與三溫暖，室內則有洞窟浴池和具有美膚效果的天然溫泉可以使用。

（※SPA設施需另購買票券）

▎票價

目前票券分為1 Day Pass與SPA票券，需要特別注意的是「在日居住者」與「非在日居住者」的票價不同，如果是居住在日本的人在線上購入票券時需要登錄在日本的住址以及電話號碼，現場購票則是需要出示目前居住在日本的相關證明。

【在日居住者票價】

・1 Day Pass：大人（12歲以上）6930日圓｜兒童（4～11歲）4950日圓

・SPA：大人（12歲以上）2640日圓｜兒童（4～11歲）1540日圓

【非在日居住者票價】

・1 Day Pass：大人（12歲以上）8800日圓｜兒童（4～11歲）5940日圓

・SPA：大人（12歲以上）3080日圓｜兒童（4～11歲）1870日圓

*以上金額皆已含稅

*3歲以下兒童免費

▎交通資訊

圖／JUNGLIA官方網站
圖／JUNGLIA官方網站

如果是從那霸機場前往JUNGLIA，開車需要1小時30分左右。也可以透過高速路線巴士或是渡輪前往，部分合作的飯店也預計會提供接駁巴士服務。

（以上圖片皆取自JUNGLIA官方網站）

JUNGLIA官方網站

離「JUNGLIA」這個大型叢林樂園開幕還有一段時間，如果你對這裡充滿興趣，不妨趁現在提前規劃一次沖繩之旅，在享受大自然的同時，也可以體驗前所未有的刺激與樂趣。

當然，若是你對安排沖繩其他景點還沒有什麼頭緒，推薦你可以參考我們過去寫過的沖繩旅遊文章，希望能讓你的旅程更充實與精彩！

文章撰寫：Sen Iku

責任編輯：Lucy Wu

延伸閱讀：沖繩三天兩夜親子自駕遊！「那霸到名護」旅遊景點、美食、住宿、購物全攻略

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