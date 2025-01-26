沖繩三天兩夜親子自駕遊！「那霸到名護」旅遊景點、美食、住宿、購物全攻略

沖繩的主要交通方式，除了單軌電車和市區巴士外，另一個更輕鬆自由的選擇便是「自駕遊」，特別適合喜歡放慢步調的家庭旅遊。自駕讓我們不再為趕車而匆匆略過景點，加上沖繩的車道寬敞且不易壅塞，作為初次在日本自駕的首選地是再適合不過的了。

這次三天兩夜的親子自駕之旅，我們探訪了那霸的購物點和古蹟，享受名護的自然風光，入住奢華的沖繩東方酒店渡假村及水療中心，品嚐當地美食，並參與了孩子最喜愛的活動。透過自駕，沿途探索公路美景與旅遊勝地，為一家人創造獨一無二的幸福回憶。現在就跟著我們，加入這場「Mei醬與家人們的沖繩大冒險」，體驗一場與眾不同的日本之旅吧！

【Day 1：前往名護】沖繩公路旅遊的起點

從機場搭乘接駁車前往租車取車處後，我們的沖繩之旅正式展開！首要任務當然是要填飽肚子。在前往第一個目的地的路上，沿途看見許多造型各異的風獅爺雕像，彷彿在默默地為我們的旅程祈福。

▎中村麵店：落地第一吃沖繩名店

（圖片取自：なかむらそば官網）

這是前往名護路上的必經名店，人氣第一的アーサそば絕對值得一試！鋪上滿滿沖繩海藻的麵，麵條和魚板中都融入了海藻的清甜，手工製作的寬扁麵條Q彈有勁，每吸一口麵，滿滿的海藻跟湯汁都會順著麵條滑入你的喉嚨。如果你是肉食主義者，那麼醬汁濃郁、入口即化的三層肉也是必點。

此外，這間店的魅力不僅在於美味的餐食，若選擇靠窗的座位，還能一邊享用美食，一邊欣賞藍天與大海相連的無邊美景，這正是沖繩最具代表性的風光之一。

中村麵店（なかむらそば）

地址：〒904-0404 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣１６６９−１

營業時間：星期一、二、五～日：10:30～16:00｜星期三：10:30～17:00

公休時間：星期四

官方網站

▎Bios之丘：乘坐水牛車、琉裝體驗以及廣大的自然農場

吃飽喝足後，我們來到此行的第一個觀光景點——「Bios之丘」，這裡原本是蘭花牧場，後來為開拓新事業，發展成現在的自然探索樂園，園區內有許多適合親子同樂的活動及設施。首先，不妨搭上充滿鄉村風情的水牛車，隨著牛兒緩慢的步伐，欣賞園區的景色；接著，到孩子們最愛的動物互動區見見毛茸茸的朋友們，別忘了帶上100日圓，購買餵食山羊的飼料，孩子們可以一邊餵牠們，一邊感受牠們柔軟的毛皮，心情瞬間被治癒。

除了與動物互動，園區還設有傳統琉球服體驗區，穿上鮮豔的琉球服飾，手抱三線（傳統樂器），在以龍為主題的小舞台上拍攝出充滿古韻的美照，留下專屬於沖繩的家庭合影。此外，園區的另一大亮點便是這一整片遼闊的草坪，不僅適合孩子盡情奔跑，還設有使用天然木材搭建的巨大叢林遊戲區和高空鞦韆，讓孩子能全身心投入，與大自然親密接觸。

這片自然樂園絕對能讓孩子們玩得不亦樂乎，花上一整個下午釋放無限精力也毫不誇張，家長們同時也能在此徹底放鬆身心，享受片刻寧靜。這裡不僅是孩子們的天堂，更是家長們長途駕駛後的最佳中場休息站。

Bios之丘（ビオスの丘）

地址：〒904-1114 沖縄県うるま市石川嘉手苅 ９６１番地の３０

營業時間：9:00～17:30

公休時間：星期二

門票：全票（國中以上）：2,200日圓｜半票（4歲～小學）：1,100日圓

官方網站（繁體中文）

【公路旅行中場休息】到全家找尋沖繩專屬好味道

Mei醬：「我想吃可以邊看車窗外風景邊吃的方便食物！」

爸爸：「開車真的好累啊～但又不能耽誤行程，有沒有可以快速解決，順便在店裡稍作休息的選擇呢？」

媽媽：「我容易暈車，不想吃味道太重的食物，尤其是在車上。」

對於特地來沖繩旅行的旅客而言，每分每秒都想用來探索這片島嶼的美好。然而，用餐時間有限，點與點之間的駕駛距離又通常需要一小時，讓路邊的便利超商成為了許多自駕旅人的「補給糧倉」。

在沖繩的全家便利超商，除了販售日本各地常見的商品外，還多了幾分「在地味」，無論是適合車上享用的飯捲和炸雞、可以在店內慢慢品嚐的熱騰騰泡麵，或是帶回飯店充飢的小零嘴。接下來，就根據家人們的需求和情境，來推薦最適合的「沖繩限定」好味道吧！

▎Mei醬的選擇：移動過程中小小孩也能方便食用

▶︎ 酥脆炸雞（フラチキ）：在台灣人圈子討論度極高的日本全家炸雞，正是這款來自沖繩、堪稱全家始祖的炸雞腿，完全符合台灣人對炸雞外皮薄酥、內裡多汁美味口感的追求，無論大人小孩，都絕對會喜愛的方便小吃。

▶︎ 墨西哥捲（タコス巻）：結合了西式墨西哥捲餅肉醬餡料與日式和風口味的飯捲，而且尺寸剛好，可以一手掌握的大小，既可滿足食量小的孩子，又可以作為大人們餐與餐之間果腹的小口糧。

▎爸爸的選擇：能快速補充體力

▶︎ 沖繩麵泡麵（朝すば）：加入熱水後，攪拌10下左右即可享受的沖繩麵泡麵。裡面加入了開胃又暖身的生薑調味，麵條口感紮實，帶來飽足感，非常適合在緊湊的行程中快速補充能量。不習慣日式餐點的長輩也會因其使用類似台灣常見調味料的風味而大快朵頤，讓人感到既熟悉又滿足。

▶︎杏仁奶拿鐵（アーモンドラテ ）：富含膳食纖維且低卡路里，甜度適中，伴隨濃郁的杏仁香氣，即使原味飲用也非常美味。如果想增添更多風味，可利用店內提供的香草、焦糖或榛果三種風味糖漿進行調製，為飲品升級滋味！這款飲料不僅適合注重健康的女性，也適合喜歡濃郁風味的朋友，能根據個人喜好自由調配。

▎媽媽的選擇：不用擔心過重的食物味道

▶︎ 沖繩香片茶（さんぴん茶）：與台灣的茉莉花茶味道非常相似，淡雅清香，即使是容易暈車的人，在移動的交通工具上引用也不會感到不適，味道不會太有負擔，建議愛喝茶的旅人記得多帶幾瓶，讓自駕旅途中隨時都有清爽的茶香相伴。

其他還有像是沖繩經典豬肉蛋飯糰（ポーク玉子シーチキンマヨネーズ）、風味獨特的魚漢堡（フィッシュバーガー）也非常推薦在沖繩自駕時隨時享用。而當地特色的各類泡盛，以及能加熱即食的沖繩鄉土料理軟骨豬肉湯（軟骨ソーキ汁）等，則非常適合作為伴手禮或帶回飯店慢慢品嚐。

※品項依照各分店的規模而有所不同。

※依店家規模不同，僅有部分門市設有內用區。

※泡盛（蒸餾酒）等含酒精商品請避免於駕駛中飲用。

沖繩全家限定商品官網一覽表

【住宿】沖繩東方酒店渡假村及水療中心 享受夫妻二人世界的同時孩子也能盡興玩水

在盡情享受沖繩的文化與自然風光的同時，別忘了選擇一處舒適的落腳處作為一天的完美結尾。入住沖繩東方酒店渡假村及水療中心，不僅可以品嘗到沖繩當地才有的料理，還能在寬敞的房間中與家人共度溫馨時光，即使不安排任何活動，只待在飯店內體驗泳池、桑拿設施，或參加飯店專為親子設計的寓教於樂活動，也能度過充實的一天。現在就一起來看看沖繩東方酒店渡假村及水療中心的魅力之處吧！

沖繩東方酒店渡假村及水療中心（ORIENTAL HOTEL OKINWA RESORT&SPA）

地址：〒905-0026 沖縄県名護市喜瀬1490-1

預約電話：+81-980-51-1000

入住時間/退房時間：15:00～/～11:00

※Club Room、Suite Room的退房時間為12:00

官方網站

▎視野開闊的親子景觀房

標準房型（Superior Rooms）非常適合三口之家入住（最多可接受五人入住）。全部的房型配有寬敞的室外大陽台和明亮的大落地窗，不僅讓房間採光充足，還能享受自然景色的洗禮。白天，陽光灑入窗內，為一天帶來清新的開始；晚上，在享用過飯店提供的晚餐後，一家三口還可以到禮品販售廳挑選小零食或下酒菜，坐在窗前，俯瞰壯麗的山原和海景。像這樣什麼都不做，只是靜靜地坐在一起，就能感受到滿滿的幸福感。

▎素食主義者也能安心享用的隨季更換菜品

沖繩東方酒店渡假村及水療中心的餐飲選擇非常豐富！在早餐時段，除了沖繩料理的自助餐，還有海鮮丼以及和風沖繩料理的早餐可供選擇。此外，餐廳還提供兩種外帶服務，方便不同需求的旅客：早餐盒服務，適合那些計劃在早餐時間前離開飯店的旅客（需於前一晚20:00前預訂）；以及外帶餐盒服務，讓你可以從自助餐中挑選自己喜愛的食材，並帶回房間享用。對於帶著小小孩的家長來說，這樣的服務特別方便，不僅能避免打擾其他客人用餐，還能在寧靜的私人空間中悠閒地享用美食，邊品嚐美味，邊欣賞從飯店周邊延伸開來的壯麗山原景色。

隨著環保意識的提升，越來越多台灣人開始響應吃素，對素食者而言，來日本旅遊時最大的挑戰往往是找到適合的蔬食餐廳。不過，沖繩東方酒店渡假村及水療中心的餐廳除了提供定番的沖繩風味餐時外，還提供了不少蔬食菜品，廚師現場烹調的料理不僅讓Mei醬吃得津津有味，更徹底顛覆了人們對素食「單調無味」的刻板印象。菜單每三至四個月更新一次，確保每位客人每次造訪都能享受到全新的滋味。※ 僅限晚餐。

此外，新鮮現打柳橙汁更是這間飯店的賣點之一，每一口都充滿活力與清新，為新的一天注入滿滿能量。在這充滿南國度假氛圍的晨間饗宴中，與美食相伴，開啟愉快的度假時光。

▎小孩看到好興奮室外泳池

Ｍei醬：「這個飯店的泳池好大！」

從我們下榻的房間的大露台望出去，就能看到寬廣的花園泳池，Ｍei醬興奮地大叫，我們也無法抵擋她想游泳的熱情，所以在晚餐稍作消化後，我們換上泳衣，前往一樓的泳池大廳（分為室內與室外），享受與白天截然不同氛圍的夜景泳池。飯店內有提供付費租借的泳圈，對於剛學游泳的孩子來說，這讓他們能夠更安全地和父母一起享受水中樂趣。夜景泳池旁的巨大划水道，讓Ｍei醬即便已經滑了N次，還是一再詢問：「可以再滑一次嗎？」孩子的快樂，就是這麼簡單。

＊記得游泳前先做暖身運動，避免在水中扭傷哦！

▎透過飯店與自然媒合的體驗活動

沖繩東方酒店渡假村及水療中心以「與島伴遊 與森相共（島とあそぶ 森とつながる）」為概念，重新打造了這片綠意盎然的空間。飯店座落於世界自然遺產山原的入口處，並且鄰近KARIYUSHI海灘，這裡不僅融合了周邊的熱門景點和當地農家，更為入住的客人提供多樣的沖繩獨特體，例如：男女老幼都能盡情的「泥濘越野車大冒險in名護」、與自然嚮導一起進入山原叢林的散策之旅、拜訪山原地區的「中山咖啡園」小農咖啡等橫跨了各個年齡層的豐富活動。無論你是喜愛冒險還是渴望親近自然，沖繩東方酒店渡假村及水療中心，無疑提供了一個讓我們與自然連結的最佳機會。

而我們這次參加的是「魟魚鯊魚的飼養觀察體驗行程」。這是一個在自然環境中學習並近距離接觸這些迷人的海洋生物的珍貴機會，因此特別受到孩子們的喜愛。

▎其他飯店設施

沖繩東方酒店渡假村及水療中心還有其他豐富的設備和服務，像是洗烘衣機、可以買到許多沖繩限定商品的禮品店，以及推動環境保護的Arin Krin洗梳備品區，顧客可自由取用所需份量，從而有效減少不必要的浪費。如果需要兌換外幣，大廳的外幣兌換機隨時為你效勞，而飯店周邊也有不少適合放鬆散步的地方。

這些貼心設施無不體現飯店的用心，不論你的需求是什麼，沖繩東方酒店渡假村與水療中心總能為你提供最契合的專屬服務。

【Day 2：名護】被沖繩海景環繞的一天 餵食魟魚、觀察鯊魚

▎魟魚鯊魚的飼養觀察體驗行程

入住沖繩東方酒店渡假村及水療中心的旅客，除了能享受高級的飯店服務，還可以參加獨特的生態體驗活動。入住飯店後，你可以報名參加由導覽員帶領的魟魚與鯊魚觀察體驗 （這裡報名） ，活動地點位於沖繩本島北部的本部半島沖合。

導覽員會細心地解說生物的生態及餵食等細節，並且遊客還能親自體驗餵食魟魚。餵食桶中放著魟魚的最愛的魷魚和鰹魚等餌食切片。親眼見到大魟魚的震撼場面，無論是孩子還是大人，都會被大自然的壯麗所深深震撼。體驗結束後，孩子們還會獲得貼紙作為紀念。

這項體驗每次僅限8人參加，因此你可以在充滿餘裕的環境中享受這項活動。體驗地點距離沖繩美麗海水族館不到10分鐘車程，體驗結束後，你可以前往水族館，繼續深入沖繩的海底世界。

＊此活動僅限5歲以上的兒童參加。

▎美麗海水族館：近距離觀賞沖繩海底世界

美麗海水族館距離沖繩東方酒店渡假村及水療中心約40分鐘車程、距離本部町海域車程不到10分鐘，擁有得天獨厚的地理位置，無論是從飯店出發還是到達海域，都能輕鬆享受愉快的旅程。

水族館的最大亮點之一便是位於二樓的「黑潮之海」巨大觀察水槽。在這裡，我們可以近距離欣賞全世界最大的魚類——鯨鯊，觀察牠優雅悠游的身影，並從各個角度細細品味牠的細節。此外，水槽中還有魟魚等多種海洋生物，營造出沖繩海底世界的神秘氛圍，讓親子共同探索這個未知且壯麗的海洋世界。

館內還提供各式與鯨鯊相關的紀念商品，滿足喜愛這個巨型生物的旅客，特別是在出口手扶電梯附近的拍貼機，還能拍攝以鯨鯊為主題的專屬照片，將這段與鯨鯊相遇的美好回憶化作珍貴的紀念。

美麗海水族館（美ら海水族館）

地址：〒905-0206 沖縄県国頭郡本部町石川４２４

營業時間：8:30～18:30

門票：全票：2,180日圓｜高中生：1,440日圓｜中小學生：710日圓｜6歲以下：免費

官方網站

▎古宇利海洋塔

（圖片取自：古宇利海洋塔官網）

古宇利島位於沖繩北部，是一個四周被湛藍海水包圍的小島，周長約8公里，開車環繞一圈只需15分鐘。如果不知從何開始，建議從古宇利海洋塔開始，這裡是島上的亮點之一。

從古宇利海洋塔的入口處，可搭乘免費的無人駕駛高爾夫球車，沿途欣賞塔周圍的花草景致，全長約8分鐘，之後到觀景台一覽壯麗的海景，隨後前往貝殼博物館，參觀形狀獨特、色彩斑斕的各式貝殼，感受大海的奇妙與魅力。最後，這裡的餐廳和伴手禮店提供多種富有南島風情的美食與小點心。

無論是悠閒地度過半天，還是利用短短一小時快速遊覽，都能讓人深刻感受到這座美麗海島的獨特魅力。（這次因天候不佳，所以放棄前往，這邊就先以官方網站的照片和大家分享。）

古宇利海洋塔（古宇利オーシャンタワー）

地址：〒905-0406 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利５３８

營業時間：10:00~18:00

票價：全票（16歲以上）：1,000日圓｜半票（6～16歲）：500日圓

官方網站

▎沖繩風居酒屋ちぬまん

結束一天的行程後，我們在回飯店的路上偶然選中了這家充滿沖繩風情的居酒屋。店內的料理如沖繩豬肉、海葡萄沙拉和炸苦瓜，無一不展現當地特色。不僅食物美味，居酒屋內還設有現場表演區，演奏者一邊彈奏三線，一邊演唱沖繩民謠，音樂與我們桌上的美味佳餚相互輝映，打造了一場視覺與味覺的雙重饗宴。Mei醬對此充滿好奇，乾脆站到表演區旁，目不轉睛地看著姊姊們專注演奏的樣子，陶醉在這迷人的旋律中。

如果有家庭是開車前來，也不用擔心無法盡興喝酒。這裡有提供貼心的恩納村附近的旅館接送服務（需事先預約），讓客人能安心地享受每一刻的歡聚時光，而不用因交通問題而中斷這場美好的體驗。

沖繩風居酒屋ちぬまん

地址：〒904-0401 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真２１９９−１ 恩納サンセットモール内

營業時間：17:00~22:30

官方網站

【Day 3：那霸】盡情購物 感受最後的沖繩風情

▎ 在 JINS 浦添 PARCO CITY 店配眼鏡 取得限定折扣

在這幾天的自駕之旅中，我們竟然還沒買任何送人的伴手禮！於是在最後一天的行程，我們再次回到那霸，打算到SAN-A浦添西海岸PARCO CITY去血拼一番並配個眼鏡。在沖繩的SAN-A浦添西海岸PARCO CITY，除了可以品嚐美食、選購各種伴手禮，另外還有有一個折扣活動——JINS的「30min Night Walk」。

如果你正好需要一副眼鏡，不管是為了搭配自己的服裝，還是需要調整度數，在這裡都有適合的選擇。從時尚的彩色鏡片、舒適且無佩戴壓力感的「JINS HOME」系列，還是專為運動設計的「Sports Fit」系列，一定都能滿足你的需求。

消費滿3,900日圓，在結帳時出示護照，還能獲得一條印有「Night Voucher」字樣的專屬眼鏡布。憑這張「折扣密碼」前往指定店鋪消費，不僅能享有特別折扣，還可以利用針對外國遊客的免稅服務，讓這張優惠券無疑大大提升了我們的購物體驗。我們這次選擇了可以購買沖繩風格服飾的T-SHIRT-YA.COM，自用或是作為伴手禮都相當適合；以及可以邊休息邊欣賞海岸沿線風景的上島珈琲店。在結帳時，只需出示「Night Voucher」眼鏡布，就能享受該店提供的專屬優惠。

浦添西海岸PARCO CITY購物中心

地址：沖繩縣浦添市西洲３丁目１−１

營業時間：10:00~22:00

官方網站

▎國際通吃貨一條街 珍奶、牛排、各種美式食品吃不完

車子一駛進這個區域，濃濃的異國風情立刻迎面而來。沖繩・那霸市最熱鬧的國際通，是許多人到訪沖繩時必訪的經典景點。全長約1.5公里的國際通，因從二戰後幾近廢墟的狀態恢復並繁榮起來，亦有著「奇蹟的一英里」的稱號，街區內座落約600家不同的餐廳、商店，周邊還有市場等，走走逛逛吃吃喝喝特別有趣。

受美軍飲食文化的影響，這裡的牛排漸漸成為了主力美食之一，尤其是台灣人必訪的「Steak House 88」，更是名列前茅。不得不說，這裡的牛排和台式牛排的味道相似，除了充滿懷舊的口感，店內的裝潢也帶有濃厚的美式風格。價位從一千日圓起，根據不同的部位和份量有所調整，即使是食量較小的孩子，也可以選擇小份量的牛排，完全不需要擔心吃不完。強烈推薦搭配他們的88醬汁，能讓牛排更加入味～

Steak House 88國際通店

地址：〒900-0013 沖縄県那覇市牧志３丁目１−６ 勉強堂ビル2階

營業時間：11:00～22:30

訂位網站

▎Calbee+現炸手工薯條

國際通上還有許多零食與飲料小攤，吃完正餐後不妨四處逛逛，其中Calbee現炸薯條絕對是行程中的必吃選項！現點現炸的薯條酥酥脆脆，令人回味無窮。如果你喜歡馬鈴薯的醇厚香氣，經典的沙拉口味是首選；而喜歡甜食或對限定口味無法抗拒的人，則一定要試試紅芋紫薯口味。

除此之外，店內還有馬鈴薯製成的吉拿棒（原味和沖繩限定黑糖口味），以及一些地方限定的甜品。沖繩限定口味的海薯（海ぽて）也是店內人氣商品，小方塊的設計方便食用，既輕巧又美味，非常適合作為沖繩旅行的伴手禮。

你可以邊逛街邊品嘗熱騰騰、剛炸好的薯條，但要小心，周圍的鴿子也在緊緊地盯著你手中的美食（抖抖…）。

Calbee+沖繩國際通店（カルビープラス沖縄国際通り店）

地址：沖縄県那覇市牧志3丁目2-2

營業時間：

一般販售 10:00～21:00

炸物販售 10:00～20:30（數量有限售完為止）

官方網站

▎壺屋Yachimun通

沿著街道漫遊，來到了一片與熱鬧繁忙的市區截然不同的寧靜之地。當你從平和通進入壺屋YACHIMUN通，眼前的景象逐漸轉變，街道兩旁出現了獨具沖繩特色的建築，彷彿帶你穿越到一個充滿藝術氣息的世界。這裡藏著眾多陶器店、藝術畫廊、咖啡店以及小吃攤，讓人忍不住放慢腳步，細細品味。

這條街道特別適合一家人與孩子一起漫步，欣賞別具風情的南洋風格沖繩建築，感受與傳統日本街道迥異的獨特魅力。除了眾多的陶藝工作室，還有許多風格獨具的紀念品商店，值得一一探索。如果時間充裕，不妨參加一些親子手作體驗活動，親手製作一個紀念品，將這段旅行的美好回憶帶回家，為這次的沖繩之行增添一份無可替代的特殊回憶。

壺屋YACHIMUN通（壺屋やちむん通り）

地址：沖縄県那覇市壺屋1丁目16

「整趟旅程中最喜歡的部份是……？」聽聽家人們怎麼說

爸爸：「整趟旅行結束後，大家最喜歡哪個部分呢？我先說！我最喜歡一邊開車一邊尋找充滿沖繩風味的餐廳，不管是第一天在中村麵店（なかむらそば）吃到的海藻麵，還是在全家尋找沖繩限定美食，最棒的是在居酒屋（ちぬまん）邊品嚐在地美食邊享受傳統沖繩樂器表演，有酒又有音樂，真是最棒的享受了！」

媽媽：「爸爸果然很愛喝酒！我最喜歡的是PARCO CITY的行程，不需要四處奔波，就能一次買到具有沖繩風格的衣服和美食，還在JINS找到了適合的眼鏡，真是太滿意了！」

Mei醬：「好難選擇……水族館真的很漂亮！看著魟魚被餵食也好療癒！但我還是最喜歡飯店，房間很舒服，還有泳池，我可以待上一整天！」

重要！台灣人日本自駕遊注意事項

（圖片取自：全國租車協會）

想要輕鬆開啟日本自駕遊，身為台灣人不可不知，需要準備三項文件，包括①護照、②正本駕照和 ③駕照譯本（非國際駕照）。駕照譯本的使用效期，為駕駛人於入境日本之日起算1年以內適用，其他更詳細的條文說明與規範，可以參考 《台北經濟文化辦事處》 。此外，所有駕駛人都必須向租車公司登記，因此若需要多人輪流開車，每個人都需要申請駕照譯本。

在自駕前，還有一點需要注意的是駕駛方向，日本的駕駛方向與台灣相反，因此常會不小心將方向燈誤按成雨刷。如果時間允許，建議在正式上路前多熟悉一下道路情況和駕駛方向。此外，全車人員都必須繫安全帶，後座的乘客也不例外；未滿六歲的兒童必須使用兒童座椅。

日本駕駛法規的嚴謹眾所週知，這也造就了安全的行車環境，選擇自駕不僅能讓我們深入體驗沖繩的魅力，還能讓整趟旅行更加舒適和順利。如果你正考慮規劃一趟輕鬆自在的親子旅行，不妨參考看看JAPANKURU團隊這次和大家分享的沖繩自駕行程囉！

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撰寫：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu