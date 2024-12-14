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2025日本自由行精選「沖繩飯店Top 5」！ 那霸國際通/美麗海水族館周邊的特色酒店一次看

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圖/AsiaYo提供
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想到日本旅遊就一定會聯想到日本沖繩這個漂亮的海島都市！AsiaYo 今天要帶來 5 間特色沖繩飯店，不只有鄰近海灘的度假酒店、適合家庭旅遊的親子友善飯店，還有隱身在山間的景觀飯店！這篇沖繩住宿攻略真的含金量超高😍還不趕緊收藏起來，今年去沖繩自由行才不會錯過這些超優質飯店！


🏝️ 沖繩那霸飯店推薦

【星野集團】OMO5 沖縄那覇

圖/星野集團提供
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星野集團的OMO5 沖縄那霸飯店就位在縣廳前站和美榮橋站兩個車站之間，根本就是完美的觀光中心地帶，要去各景點都非常方便又快速！而且飯店使用了很有質感的木質裝潢，房間不僅舒適又溫馨~

👍加分服務 行李寄放、免費WiFi、咖啡廳、美食餐廳

📍附近地標：國際通 - 535 公尺、與儀公園 - 573 公尺、沖繩都市單軌電車 縣廳前站 - 332 公尺


那霸國際通海洋飯店

圖/AsiaYo提供
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家庭旅遊必看的親子友善飯店在這裡！那霸國際通海洋飯店不只有提供兒童遊戲空間嬰兒用品，還特地準備各種闖關活動跟贈品，絕對讓小朋友們一試就愛上😍

👍加分服務 行李寄放、免費WiFi、室外泳池、自行車租借、兒童戲水池

📍飯店地址：第一牧志公設市場 - 791 公尺、新都心 - 981 公尺、沖繩都市單軌電車 安里站 - 199 公尺

🏝️ 沖繩國際通飯店推薦

東急 STAY 沖繩那霸

圖/AsiaYo提供
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這間在那霸市區的東急 STAY 沖繩那霸飯店絕對不能錯過，飯店位在壺川車站附近、跟那霸機場只需要幾分鐘的車程，就算沒有自己開車也超方便，幫你避免下飛機還要搭長途車才能到飯店的煩惱哦！

👍加分服務 行李寄放、免費WiFi、無障礙設施

📍附近地標：與儀公園 - 488 公尺、奧武山公園 - 825 公尺、沖繩都市單軌電車 壺川站 - 258 公尺

🏝️ 沖繩美麗海水族館飯店推薦

沖繩 MAHAINA健康渡假飯店

圖/AsiaYo提供
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沖繩 MAHAINA健康渡假飯店很注重健康並充實生活的概念，在飯店裡可以看到很接近原始樹林的景觀跟超漂亮的大海景色，而且還有溫泉浴池、游泳池和酒吧等超豐富的設施服務，度假生活絕對充實又放鬆！

👍加分服務 行李寄放、室外泳池、大眾溫泉池、酒吧、美食餐廳

📍附近地標：沖繩美麗海水族館 - 1.32 公里、今歸仁城跡 - 4.74 公里


本部山里希望陽台飯店

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想體驗遠離市區的放鬆假期就選這間本部山里希望陽台飯店，因為在靠山的位置，入住的感覺就像深入一座秘境之中，晚上還有平時看不見的整片星海，推薦自駕旅遊的朋友可以來體驗看看這裡舒適愜意的假期！

👍加分服務 行李寄放、免費WiFi、停車場

📍附近地標：八重岳桜の森公園 - 2.31 公里、沖繩美麗海水族館 - 3.78 公里


今天的沖繩飯店推薦就介紹到這邊，這5間飯店都有著自己的獨特魅力！你還想看更多日本住宿的話，現在AsiaYo上還有更多的東京住宿或是大阪飯店等日本飯店獨家優惠等你來預訂，幫你輕鬆規劃一趟日本自由行！

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