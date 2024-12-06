快訊

快訊／日本女星中山美穗過世…倒臥家中浴室亡 享年54歲

專訪張艾嘉：曾一天吃十幾顆藥 直到學會用減法過日子

劉家昌2日癌逝 訃聞曝光「追思會地點在中國華泉小村」

聽新聞
0:00 / 0:00

冬季限定點燈！ 沖繩「BANTA CAFE by 星野集團」 夢幻海濱夜燈活動登場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：星野集團／提供
圖：星野集團／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】星野集團位於日本沖繩、坐擁無敵海景的海邊咖啡廳「BANTA CAFE by 星野集團」，即日起至2025/02/28期間舉辦「Illumi BANTA 海濱夜燈」冬季限定活動，讓遊客體驗沖繩溫暖冬夜的浪漫風情。「イルミーバンタ」（Illumi BANTA）是由命名 BANTA CAFE 的「イユミーバンタ」（Iyumi Banta：沖繩方言，意思是「觀賞魚群的懸崖」）與「イルミネーション」（illumination：燈飾）組合而成的自創詞彙。

沖繩 BANTA CAFÉ 即日起至2025/02/28舉辦「Illumi BANTA 海濱夜燈」冬季限定活動，讓遊客體驗沖繩溫暖冬夜的浪漫風情。　圖：星野集團／提供
沖繩 BANTA CAFÉ 即日起至2025/02/28舉辦「Illumi BANTA 海濱夜燈」冬季限定活動，讓遊客體驗沖繩溫暖冬夜的浪漫風情。　圖：星野集團／提供

由於沖繩冬天的氣溫普遍高於15°C，氣候溫暖宜人，白天夜晚都能舒適地享受戶外活動。活動期間咖啡廳的燈光裝飾將點亮整片海灘、懸崖和綠意盎然的植物，琉球玻璃製成的原創燈籠也將在沙灘上閃耀。通往海灘的步道旁，設置了以沖繩傳統草編工藝妝點的「海邊露台」，營造舒適放鬆的休憩空間，在柔和燈光下，欣賞波光粼粼的迷人海景。此外，也會推出期間限定的野餐套餐，以及匯集手工藝市集和歷史悠久的沖繩爵士樂現場表演，體驗豐富的沖繩文化，享受精彩的夜晚時光。

▲可從沖繩 BANTA CAFÉ 外帶到旁邊的海灘上享受夜間看海的野餐風情。　圖：星野集團／提供
▲可從沖繩 BANTA CAFÉ 外帶到旁邊的海灘上享受夜間看海的野餐風情。　圖：星野集團／提供

◉「Illumi BANTA海濱夜燈」活動資訊

・日期：2024/12/01-2025/02/28（01/13～01/26除外）

・時間：燈光秀與燈飾（日落～21:30）、

　　　　夜間咖啡廳（18:00 開始營業，最後點餐－餐點 20:30，飲品 21:00）

・費用：於 BANTA CAFE 或 OLU GRILL 消費，即可免費體驗。

・備註：天候不佳時可能會取消活動

【夜燈市集】 

・日期：2024/12/14、12/28，2025/01/11，02/08、02/22

・時間：17:00～21:00

【沖繩爵士樂現場表演】 

・日期：2024/12/07、12/21，2025/01/04，02/01、02/15

・時間：20:00～20:30

・費用：免費

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 市集 沖繩

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

新北社區照顧關懷據點20年 成果展7日登場還能抽機票

星宇航空台中到沖繩今首航 陳世凱：觀光署幫推機場巴士

星宇航空12月直航台中沖繩 促兩地觀光文化交流

關懷盃／棒球越來越厲害！沖繩教頭從12強談台灣印象

相關新聞

冬季限定點燈！ 沖繩「BANTA CAFE by 星野集團」 夢幻海濱夜燈活動登場

【旅奇傳媒/日本部報導】星野集團位於日本沖繩、坐擁無敵海景的海邊咖啡廳「BANTA CAFE by 星野集團」，即日起至2025/02/28期間舉辦「Illumi BANTA 海濱夜燈」冬季限定活動，

歡慶聖誕！沖繩「DMM Kariyushi水族館」3M圓形聖誕花圈 打造夢幻打卡熱點

【旅奇傳媒/日本部報導】迎接聖誕節，即日起至12/25（三），沖繩 DMM Kariyushi 水族館將展示高度約3.5公尺的聖誕樹，設置於大型水槽前，營造出具有沖繩特色的聖誕氛圍。此外，還在直徑約3

超乎所想！沖繩海麗客蘭尼度假村集奢華住宿、SPA、美食與自然的極致享受

獲2024年富比士旅遊指南雙5星認證的沖繩海麗客蘭尼度假村（Halekulani Okinawa）座落於恩納村國家公園旁的美麗海岸線上，自開業以來，即為沖繩開闢了一個新的度假奢華時代，旅客從抵達大廳的那一刻起，就能感受到其獨特的待客之道。

【2024日本沖繩精選5日跟團】精選萬座毛/瀨長島/知念岬公園等沖繩熱門賞海景點，讓疲勞身心獲得放鬆！

如果對於探訪悠久的王國歷史與無邊無際的海洋非常憧憬的朋友們，那今天介紹的沖繩五日跟團一定會非常適合你。這個日本旅遊團運用五天的時間帶領大家到萬座毛、美國村和知念岬公園感受湛藍海洋的魅力，對於美食講究的朋友，這裡也有豐富的美食吃到飽，絕對不會讓你在旅程中餓到肚子。現在，就和AsiaYo一起出發認識這條夢幻的日本跟團路線吧！

比環球影城還大！ 2025「JUNGLIA」日本沖繩侏羅紀恐龍樂園即將開幕

目前正在沖繩北部興建的 JUNGILIA恐龍主題樂園，將於2025年成為日本沖繩最夯的主要景點．投資額高達700億日圓，60公頃，同時這座樂園位於被列為世界自然遺產的「山原國立公園」內根據日媒報導，此遊樂園將會比日本環球影城還要大，主題樂園的規劃由曾參與環球影城、豪斯登堡等樂園企劃的森岡毅氏所創立的「株式會社刀」負責。其理念是善用周圍地形，避免過度開墾，打造數十種刺激的遊樂設施、無邊際泳池和度假村，讓遊客可以盡情享受沖繩獨有的自然景觀。此外將會有許多恐龍主題和叢林主題的活動跟遊客們一起互動和體驗．

沖繩新度假飯店「HOTEL STRATA NAHA」開幕！雙人房不到2000元超划算

沖繩那霸的新開幕渡假飯店「HOTEL STRATA NAHA」推出限時優惠，雙人房價低於台幣2,000元，吸引了不少旅遊愛好者。飯店位於那霸市中心，距離波之上海灘僅1.9公里，設有季節性室外游泳池、私人停車位、健身中心和花園。24小時接待櫃檯、餐廳和露台等設施一應俱全，方便旅客隨時享受優質服務，不要錯過了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。