冬季限定點燈！ 沖繩「BANTA CAFE by 星野集團」 夢幻海濱夜燈活動登場
【旅奇傳媒/日本部報導】星野集團位於日本沖繩、坐擁無敵海景的海邊咖啡廳「BANTA CAFE by 星野集團」，即日起至2025/02/28期間舉辦「Illumi BANTA 海濱夜燈」冬季限定活動，讓遊客體驗沖繩溫暖冬夜的浪漫風情。「イルミーバンタ」（Illumi BANTA）是由命名 BANTA CAFE 的「イユミーバンタ」（Iyumi Banta：沖繩方言，意思是「觀賞魚群的懸崖」）與「イルミネーション」（illumination：燈飾）組合而成的自創詞彙。
由於沖繩冬天的氣溫普遍高於15°C，氣候溫暖宜人，白天夜晚都能舒適地享受戶外活動。活動期間咖啡廳的燈光裝飾將點亮整片海灘、懸崖和綠意盎然的植物，琉球玻璃製成的原創燈籠也將在沙灘上閃耀。通往海灘的步道旁，設置了以沖繩傳統草編工藝妝點的「海邊露台」，營造舒適放鬆的休憩空間，在柔和燈光下，欣賞波光粼粼的迷人海景。此外，也會推出期間限定的野餐套餐，以及匯集手工藝市集和歷史悠久的沖繩爵士樂現場表演，體驗豐富的沖繩文化，享受精彩的夜晚時光。
◉「Illumi BANTA海濱夜燈」活動資訊
・日期：2024/12/01-2025/02/28（01/13～01/26除外）
・時間：燈光秀與燈飾（日落～21:30）、
夜間咖啡廳（18:00 開始營業，最後點餐－餐點 20:30，飲品 21:00）
・費用：於 BANTA CAFE 或 OLU GRILL 消費，即可免費體驗。
・備註：天候不佳時可能會取消活動
【夜燈市集】
・日期：2024/12/14、12/28，2025/01/11，02/08、02/22
・時間：17:00～21:00
【沖繩爵士樂現場表演】
・日期：2024/12/07、12/21，2025/01/04，02/01、02/15
・時間：20:00～20:30
・費用：免費
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