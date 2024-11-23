歡慶聖誕！沖繩「DMM Kariyushi水族館」3M圓形聖誕花圈 打造夢幻打卡熱點
【旅奇傳媒/日本部報導】迎接聖誕節，即日起至12/25（三），沖繩 DMM Kariyushi 水族館將展示高度約3.5公尺的聖誕樹，設置於大型水槽前，營造出具有沖繩特色的聖誕氛圍。此外，還在直徑約3公尺的圓形窗水槽上裝飾聖誕花圈，打造成絕佳的拍照熱點。
更在二樓的「うみかじ圓頂」前廣場，將設置帶有聖誕裝飾的拍照區，每小時還會隨著聖誕歌曲進行一次飄雪表演，讓遊客體驗沖繩難得一見的下雪聖誕節氛圍。此外，平時隔著玻璃觀賞的企鵝們，活動期間每天將固定出場2次，企鵝們搭乘雪橇從飼育區來到活動區域。遊客可以零距離觀察這些可愛的企鵝，同時聆聽飼育員的詳細解說，享受獨一無二的體驗。
◉ DMM Kariyushi 水族館聖誕夢想
・期間 ：2024年11月15日（週五）至12月25日（週三）
・地點：沖繩縣豐見城市豐崎3-35
・票價：成人2,800日圓、青少年（13～17歲）2,200日圓、
兒童（4～12歲）1,700日圓、3歲以下免費
・交通：從那霸機場開車約20分鐘
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