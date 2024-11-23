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歡慶聖誕！沖繩「DMM Kariyushi水族館」3M圓形聖誕花圈 打造夢幻打卡熱點

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圖：沖繩 DMM Kariyushi 水族館／提供
圖：沖繩 DMM Kariyushi 水族館／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】迎接聖誕節，即日起至12/25（三），沖繩 DMM Kariyushi 水族館將展示高度約3.5公尺的聖誕樹，設置於大型水槽前，營造出具有沖繩特色的聖誕氛圍。此外，還在直徑約3公尺的圓形窗水槽上裝飾聖誕花圈，打造成絕佳的拍照熱點。

即日起至12/25，沖繩 DMM Kariyushi 水族館將在直徑約3公尺的圓形窗水槽上裝飾聖誕花圈，打造成絕佳的拍照熱點。　圖：沖繩 DMM Kariyushi 水族館／提供
即日起至12/25，沖繩 DMM Kariyushi 水族館將在直徑約3公尺的圓形窗水槽上裝飾聖誕花圈，打造成絕佳的拍照熱點。　圖：沖繩 DMM Kariyushi 水族館／提供

更在二樓的「うみかじ圓頂」前廣場，將設置帶有聖誕裝飾的拍照區，每小時還會隨著聖誕歌曲進行一次飄雪表演，讓遊客體驗沖繩難得一見的下雪聖誕節氛圍。此外，平時隔著玻璃觀賞的企鵝們，活動期間每天將固定出場2次，企鵝們搭乘雪橇從飼育區來到活動區域。遊客可以零距離觀察這些可愛的企鵝，同時聆聽飼育員的詳細解說，享受獨一無二的體驗。

◉ DMM Kariyushi 水族館聖誕夢想

・期間 ：2024年11月15日（週五）至12月25日（週三）

・地點：沖繩縣豐見城市豐崎3-35

・票價：成人2,800日圓、青少年（13～17歲）2,200日圓、

　　　　兒童（4～12歲）1,700日圓、3歲以下免費

・交通：從那霸機場開車約20分鐘

▲企鵝們活動期間每天將固定出場2次，遊客可以零距離觀察這些可愛的企鵝。　圖：沖繩 DMM Kariyushi 水族館／提供
▲企鵝們活動期間每天將固定出場2次，遊客可以零距離觀察這些可愛的企鵝。　圖：沖繩 DMM Kariyushi 水族館／提供

▲沖繩 DMM Kariyushi 水族館內瀰漫著濃濃聖誕味。　圖：沖繩 DMM Kariyushi 水族館／提供
▲沖繩 DMM Kariyushi 水族館內瀰漫著濃濃聖誕味。　圖：沖繩 DMM Kariyushi 水族館／提供

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水族館 沖繩 聖誕節

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