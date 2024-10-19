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超乎所想！沖繩海麗客蘭尼度假村集奢華住宿、SPA、美食與自然的極致享受

聯合新聞網／ TTN旅報
沖繩海麗客蘭尼度假村擁有絕美海景、奢華設施，還有豐富的文化和身心療癒的體驗。 圖／林宥銣 攝影
沖繩海麗客蘭尼度假村擁有絕美海景、奢華設施，還有豐富的文化和身心療癒的體驗。 圖／林宥銣 攝影

【文・林宥銣】

獲2024年富比士旅遊指南雙5星認證的沖繩海麗客蘭尼度假村（Halekulani Okinawa）座落於恩納村國家公園旁的美麗海岸線上，自開業以來，即為沖繩開闢了一個新的度假奢華時代，旅客從抵達大廳的那一刻起，就能感受到其獨特的待客之道。

【左圖】一走進沖繩海麗客蘭尼度假村，讓人身心都不由自主的放鬆了下來。 【中圖】迎賓飲料與貼心的小伴手禮。 【右圖】（左起）沖繩海麗客蘭尼度假村公關部總監真榮城省子、銷售行銷部長山本茂樹、台灣公關辦事處經理蔡璧如。 圖／林宥銣 攝影
【左圖】一走進沖繩海麗客蘭尼度假村，讓人身心都不由自主的放鬆了下來。 【中圖】迎賓飲料與貼心的小伴手禮。 【右圖】（左起）沖繩海麗客蘭尼度假村公關部總監真榮城省子、銷售行銷部長山本茂樹、台灣公關辦事處經理蔡璧如。 圖／林宥銣 攝影

「Halekulani」在夏威夷語中，意為「天堂般的居所」。走進沖繩海麗客蘭尼度假村，眼前即是碧綠色且波光粼粼的大海與白色沙灘，建築設計巧妙地融入了自然地景，並串聯了空氣與海洋，讓人心情愉悅。來到這裡，從寬敞舒適的住宿空間、療癒身心的5星SPA、融入創意與驚喜的美食，及豐富的活動等體驗，教會我重新定義關於享受旅行的5件事。

✅ 享受 第1件事

隱世而奢華

全客房皆擁有無敵海景

占地約32英畝的沖繩海麗客蘭尼度假村，擁有360間不同類型的客房，包括47間套房和5間別墅。無論是位在「Beach Front Wing」、「Sunset Wing」或是「Villa」的房型，每一個房間都擁有令人驚嘆的無敵海景，同時也把舒適與私密性結合得恰到好處。

【上圖】房間內享受無敵海景。 【下左圖】每房皆配有舒適的浴缸。 【下右圖】豪華寬廣的套房空間，同時也具有高度的隱密性。 圖／林宥銣 攝影
【上圖】房間內享受無敵海景。 【下左圖】每房皆配有舒適的浴缸。 【下右圖】豪華寬廣的套房空間，同時也具有高度的隱密性。 圖／林宥銣 攝影

房間內部寬敞且設施豪華，獨特之處在於其高度私密而又通透的設計。各種房型無論從臥室或浴室，不同角度都能欣賞到美麗的海景，讓客人在放鬆的同時，享受到極致舒服的私人空間。入住的體驗，猶如「Halekulani」這個名字所帶來的感受－一個天堂般的居所，更是隱世奢華的名所。度假村設計具夏威夷風情的現代感，又融合了沖繩元素，讓人感受到一種與在地自然和諧共存的舒適感。來到這裡，不僅僅是住宿，更是一種沉浸於獨特度假氛圍中的居遊享受。

✅ 享受 第2件事

戶外活動中

探索沖繩的樂趣

沖繩海麗客蘭尼度假村擁有約1.6公里的海岸線，步行即可到沙灘，也為旅客提供如浮潛、帆船與泛舟等各式海上活動。其中，泛舟活動讓人可透過透明的船底近距離觀察海底五彩繽紛的珊瑚礁，感受海底世界的神奇之處。

圖／林宥銣 攝影
圖／林宥銣 攝影

此外，度假村的戶外活動不僅僅限於水上運動，還有各式各樣的沉浸式遊程，包括傳統工藝製作、當地農產品採摘、文化表演和沖繩樂器「三線」與自然探索等，讓旅客可以從不同面相體驗沖繩文化，帶領大家暫別工作和生活的壓力，享受探索世界的樂趣，為旅行增添些驚喜與靈感。

✅ 享受 第3件事

海味與食藝的交會

品味生活的細節

美食是度假體驗中不可或缺的一部分，而在沖繩海麗客蘭尼度假村中的人氣餐廳與夕陽酒吧，每一餐都讓人充滿了驚喜與食趣的藝術感。

House Without A Key 全日制餐廳

度假村中最受歡迎的全日制餐廳，讓旅人無論何時都能享受到精緻美味的餐點。早上6：30就可以開始享用豐盛的自助早餐，中午時分可來份道地的夏威夷蒜香奶油蝦飯或沖繩豬肉麵，晚餐則可選擇單點或套餐，品嚐由鮪魚與恩納村米做成的夏威夷生魚飯，或屋我地海鹽調味的備長碳烤和牛等。

【左圖】口味道地的夏威夷蒜香奶油蝦飯。（攝影＝林宥銣） 【右圖】全天候提供服務，是度假村中最受歡迎的餐廳。 圖／林宥銣 攝影
【左圖】口味道地的夏威夷蒜香奶油蝦飯。（攝影＝林宥銣） 【右圖】全天候提供服務，是度假村中最受歡迎的餐廳。 圖／林宥銣 攝影

SHIROUX 白色創意餐廳

沖繩方言為白色的意思。是由知名米其林二星主廚川手寬康擔任顧問的創意餐廳，以「Old is New」為題，將沖繩在地傳統食材，巧妙結合法式烹飪技法，透過「主廚特製套餐」精心打造充滿創新與驚喜的料理，將每一口美食轉化為一場感官的享受。還有，專業侍酒師會根據每一道菜的口味，為旅客搭配最適合的葡萄酒或調酒，讓料理的味道更加立體、豐富。在這裡，讓人學會如何欣賞飲食細節，享受旅行中那些細膩而美好的瞬間。

【左圖】挑高的SHIROUX餐廳，以白色為主營造出純淨感。 【右圖】選用沖繩苦瓜與鴨肉等在地食材，融合法式料理技法烹調。 圖／林宥銣 攝影
【左圖】挑高的SHIROUX餐廳，以白色為主營造出純淨感。 【右圖】選用沖繩苦瓜與鴨肉等在地食材，融合法式料理技法烹調。 圖／林宥銣 攝影

AOMI 青碧蒼

AOMI指的是3種不同的藍色。在此可享受結合美麗青天、碧藍大海與蒼翠山脈所孕育的季節性日本食材。菜單包括和風懷石料理、涮涮鍋，以及傳統的板前壽司。晚餐的「長月會席」以新鮮的鯛魚、雪蟹和魚子醬等前菜開始、湯品為姬菇鯛魚湯，還有當季生魚片、海螺海葡萄和熱石烹調的黑毛和牛等，再以特製甜點畫下完美的句點。

【左圖】AOMI餐廳提供高檔的日本料理，也有傳統板前壽司。 【右圖】融合日本季節食材打造出精緻的晚間套餐「長月會席」料理。 圖／林宥銣 攝影
【左圖】AOMI餐廳提供高檔的日本料理，也有傳統板前壽司。 【右圖】融合日本季節食材打造出精緻的晚間套餐「長月會席」料理。 圖／林宥銣 攝影

【左圖】讓旅客自己挑選色彩繽紛的清酒杯，享受不一樣的食趣。 【右圖】海葡萄與海螺料理，滿溢鮮美的沖繩海味。 圖／林宥銣 攝影
【左圖】讓旅客自己挑選色彩繽紛的清酒杯，享受不一樣的食趣。 【右圖】海葡萄與海螺料理，滿溢鮮美的沖繩海味。 圖／林宥銣 攝影

SPECTRA 夕陽酒吧

位於Sunset Wing大廳，是觀賞日落的最佳場所之一。在夜幕降臨前，點上一杯特別的調酒，靜靜欣賞夕陽映照在海面上所展現的迷人色彩。無論是傍晚享受美景，或夜晚小酌放鬆，都很適合。

【左圖】落日時一定要到SPECTRA欣賞絕美夢幻的景致。 【右圖】酒吧內提供10多種沖繩海麗客蘭尼度假村專屬特調。 圖／林宥銣 攝影
【左圖】落日時一定要到SPECTRA欣賞絕美夢幻的景致。 【右圖】酒吧內提供10多種沖繩海麗客蘭尼度假村專屬特調。 圖／林宥銣 攝影

✅ 享受 第4件事

沖繩唯一

富比士5星水療中心

生活中的壓力無所不在，來到海麗客蘭尼度假村時別忘了犒賞自己，好好安排一場沖繩唯一獲得富比士5星認證的高檔「SpaHalekulani」。護理方式結合夏威夷和沖繩傳統技法，融入沖繩天然草藥－生命之藥「Nuchigusui」療程。

寧靜而舒適的SPA水療中心。 圖／林宥銣 攝影
寧靜而舒適的SPA水療中心。 圖／林宥銣 攝影

SPA過程中需先填寫個人需求，接著芳療師介紹環境與療程內容，分為90分鐘、120分鐘與150分鐘；90分鐘為身體按摩，120分鐘以上還可搭配臉部美白或拉提等保養，SPA結束後芳療師會針對個人不同的身體狀況提供建議。最後享受天然溫泉，讓身心能得到充分休息與修復。

✅ 享受 第5件事

無邊際泳池中

學會享受片刻的寧靜

度假村有4個戶外與1個室內泳池，其中位在「Beach Front Wing」前的無邊際泳池以「Quiet Pool」簡潔優雅的設計而著稱。泳池與碧藍海洋無縫連接，讓人仿佛置身於無盡的海面之上。

【左圖】池畔小屋即是飲料吧。【右圖】無邊際泳池。 圖／林宥銣 攝影
【左圖】池畔小屋即是飲料吧。【右圖】無邊際泳池。 圖／林宥銣 攝影

在這裡，可一邊游泳，一邊欣賞恩納海岸線的迷人風光，享受無邊際泳池的每一刻。泳池邊設有飲料吧、溫水紓壓池和舒適的躺椅，無論是游泳後在日光下放鬆，還是在躺椅上仰望湛藍的天空，享受片刻的寧靜，都讓人倍感悠閒。此外，沖繩海麗客蘭尼也是親子友善的度假村，無邊際泳池旁特設的兒童泳池，讓小朋友們與爸媽一起享受戲水的樂趣。

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