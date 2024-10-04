快訊

Gogoro產地爭議無違規結案 「文件誤填」背後有3個疑點

12強賽／中華隊門票今中午全面發售 日本戰最快完售

東港安泰醫院火警9死變8死！ 檢：1人心臟衰竭與火災無關

聽新聞
0:00 / 0:00

不只宮崎機場！沖繩那霸機場也挖出二戰美軍未爆彈

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
沖繩那霸機場3日也被挖出二戰時期美軍留下的迫擊砲未爆彈。取自NHK
沖繩那霸機場3日也被挖出二戰時期美軍留下的迫擊砲未爆彈。取自NHK

日本宮崎縣的宮崎機場滑行道，2日才因美軍未爆彈爆炸發生坍陷事故，未料沖繩那霸機場3日也被挖出二戰時期美軍留下的未爆彈，自衛隊已進行處理，未影響航班起降。

讀賣新聞報導，日本當地時間3日上午9時半左右，沖繩那霸機場區域內的工地，發現了一枚美國製的60毫米迫擊砲，因研判無立即引爆的危險，陸上自衛隊已緊急出動進行回收作業，並未影響航運安全。

當局表示，那霸機場於今年3月到6月期間，於機場管制區內發現7枚地雷與美軍火箭，都已進行回收作業。而該機場曾為舊日本海軍所屬的「小祿飛行場」，二戰期間遭受過美軍猛烈攻擊。

延伸閱讀

83歲宮﨑駿認「死亡正靠近我」 私生活曝光

連線訪問／83歲宮﨑駿認「死亡正靠近我」 私生活曝光

宮崎機場恢復運行！美製未爆彈爆炸前幾分鐘 日航班機才通過

日本宮崎機場滑行道爆炸塌陷 原因經查為美製未爆彈

相關新聞

日媒：石破茂將赴寮國東協峰會 料與李強討論深圳事件

由寮國主辦的東協峰會即將登場，日媒揭露，日本新首相石破茂將展開就任後首次出訪，並預計在峰會期間與大陸總理李強會談，屆時料...

3天內2度出事！瑞安航空波音客機機翼起火 184名乘客緊急疏散

歐洲廉價航空瑞安航空（Ryanair）近日接連在義大利傳出2起事故，一架波音737 MAX 8客機1日降落米蘭機場時有4...

不只宮崎機場！沖繩那霸機場也挖出二戰美軍未爆彈

日本宮崎縣的宮崎機場滑行道，2日才因美軍未爆彈爆炸發生坍陷事故，未料沖繩那霸機場3日也被挖出二戰時期美軍留下的未爆彈，自...

日本千葉縣鐵道驚傳脫軌事故！列車緊急停駛 無人受傷

日本千葉縣夷隅鐵道今天上午8點10分左右，疑似發生列車脫軌事故，行駛途中發出異常聲音，因此緊急停車，幸好車上100名乘客...

台海軍司令：中實施「蟒蛇戰略」準備隨時隨意封鎖台灣

中華民國海軍司令唐華接受「經濟學人」(The Economist)雜誌訪問，形容中國解放軍在賴清德政府上台後，實施「蟒蛇...

英放棄查哥斯群島 主權交還模里西斯 保留基地控制權

英國3日表示將放棄查哥斯群島（Chagos Islands）主權，並移交非洲國家模里西斯，此舉將允許數十年前遭強制撤離的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。