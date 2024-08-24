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影╱沖繩好市多開幕首日！上千人擠爆夜排 業者破天荒凌晨4點半營業

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本沖繩首間好市多24日盛大開幕，上千人夜排等開門。取自琉球新報在X的影片
日本沖繩首間好市多24日盛大開幕，上千人夜排等開門。取自琉球新報在X的影片

日本沖繩首間好市多24日盛大開幕，結果未演先轟動，天還沒亮就有超過1000人排隊，讓好市多破天荒決定提前3小時開門，於凌晨4時半開店，門口塞爆入場人潮，店家甚至擺出「等待入場需要5小時」的告示牌。

好市多在沖繩的首家分店，不只吸引當地民眾，連遊客都爭相造訪。琉球新報報導，23日深夜許多民眾就開始排隊等待開門，到24日凌晨3時半，800多個停車位幾乎就被停滿，周邊地區也因為大量湧入的人潮而造成交通堵塞，讓業者決定破天荒地提前在凌晨4時半開始營業。

業者同時也在門口擺出「等待入場需要5小時」的告示牌。一名來自糸滿市的32歲男子與妻子提前到場，成功排在第2組入場。他說，「雖然沖繩人表面上說不太喜歡排隊，但實際上還是會來排隊，考慮到停車場很快就會被停滿，所以我們前一天就來了。」

另一名從沖繩市來的65歲女性興奮表示，「我沒有什麼特別要買的東西，是來紀念朝聖的。」

根據網友在X上分享的場畫面顯示，在提前開放入場前，有大量民眾自帶露營椅和雨傘等到場排隊，而由於等候時間太長，好市多員工也提供免費飲用水給現場排隊民眾。

人潮擠爆令好市多在門口擺出「等待入場需要5小時」的告示牌。取自琉球新報在X的影片
人潮擠爆令好市多在門口擺出「等待入場需要5小時」的告示牌。取自琉球新報在X的影片
好市多破天荒決定提前3小時開門，於24日凌晨4時半開店。取自琉球新報在X的影片
好市多破天荒決定提前3小時開門，於24日凌晨4時半開店。取自琉球新報在X的影片

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