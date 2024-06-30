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比環球影城還大！ 2025「JUNGLIA」日本沖繩侏羅紀恐龍樂園即將開幕

聯合新聞網／ 橘子貓TTtrips

目前正在沖繩北部興建的 JUNGILIA恐龍主題樂園，將於2025年成為日本沖繩最夯的自由行主要景點．投資額高達700億日圓，60公頃，同時這座樂園位於被列為世界自然遺產的「山原國立公園」內，根據日媒報導，此遊樂園將會比日本環球影城還要大，主題樂園的規劃由曾參與環球影城、豪斯登堡等樂園企劃的森岡毅氏所創立的「株式會社刀」負責。其理念是善用周圍地形，避免過度開墾，打造數十種刺激的遊樂設施、無邊際泳池和度假村，讓遊客可以盡情享受沖繩獨有的自然景觀。此外將會有許多恐龍主題和叢林主題的活動跟遊客們一起互動和體驗．

JUNGILIA恐龍主題樂園地圖

圖片來源: JUNGILIA
圖片來源: JUNGILIA

將現世於沖繩的JUNGILIA恐龍叢林主題樂園，將會座落於世界自然遺產的「山原國立公園」內，目前大多到沖繩自由行的旅客，都會去沖繩中部和南部旅遊．北部旅遊的機率比較少，但事實上北沖繩擁有大量的自然資源，有不少未被發掘和開發的地區．這也是JUNGILIA主題樂園會以恐龍和叢林為主題來呈現出北沖繩的特色．此外，JUNGILIA主題樂園最有特點的就是將建造於山原國立公園內，此地被稱為沖繩的生態保固，到目前還存在於許多特有物種棲息著．這也將使這座主題樂園，成為特別的宜個存在．

JUNGILIA恐龍主題樂園活動

圖片來源: JUNGILIA
圖片來源: JUNGILIA

園區內活動，目前官方只透露出些許參考圖，將會有熱氣球體驗，觀望整個園區以及欣賞沖繩北部獨有的原生風景和海景(說不定能看到恐龍)．此外，也會有叢林求生體驗，讓大家能夠被恐龍追捕，刺激又冒險的過程，彷彿原始人活在侏羅紀求生的感覺．2025年，趕緊拉著小朋友來卡位吧．

JUNGILIA恐龍主題樂園飯店

圖片來源: JUNGILIA
圖片來源: JUNGILIA

至於園區內的飯店，目前JUNGILIA官方只透露出飯店將會是與大自然融合的叢林主題．讓遊客們更能深入體驗北沖繩的大自然．但光看照片就讓人嘆為驚人了．木製的飯店再加上鳥巢式的下午茶座位．真的讓人期待到時住在那的時刻．

  

延伸閱讀：【沖繩親子自由行必看】熱門景點 •交通方式 •親子飯店 •行程安排攻略，好easy

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主題樂園 公園 沖繩

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