【2024日本沖繩精選5日跟團】精選萬座毛/瀨長島/知念岬公園等沖繩熱門賞海景點，讓疲勞身心獲得放鬆！

如果對於探訪悠久的王國歷史與無邊無際的海洋非常憧憬的朋友們，那今天介紹的沖繩五日跟團一定會非常適合你。這個日本旅遊團運用五天的時間帶領大家到萬座毛、美國村和知念岬公園感受湛藍海洋的魅力，對於美食講究的朋友，這裡也有豐富的美食吃到飽，絕對不會讓你在旅程中餓到肚子。現在，就和AsiaYo一起出發認識這條夢幻的日本跟團路線吧！

🌴沖繩5日跟團旅遊行程推薦

【放鬆沖繩】古宇利跨海大橋、美國村、SPA水療5日

【放鬆沖繩】古宇利跨海大橋、美國村、SPA水療5日 圖:AsiaYo提供

👓行程特色

😝【療癒住宿】：這團行程入住了喜璃癒志海灘渡假飯店的SPA面海房型，讓視覺與身體上能同時獲得雙重的放鬆，非常推薦給想藉由旅行好好犒賞自己的朋友們。

🌊【海景一把抓】：除了入住面海房型外，這團行程還特別挑選了古宇利海洋塔、美麗海水族館及美國村等沖繩超人氣的賞海地點，想在五天內體驗被海包圍的感覺完全不成問題。

🎵【傳統表演】：第五天來到沖繩世界文化王國，除了玉泉洞外，這裡的一大亮點還有傳統的大鼓秀，帶有氣勢的唱喝聲以及一致的鼓音，一定會讓初次看到表演的朋友們留下深刻的印象。

✈️ 航班資訊

【去程 - 中華航空】16:45 桃園機場 → 19:25 那霸機場

【回程 - 中華航空】20:35 那霸機場 → 21:10 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

日期 行程

Day 1 🛫桃園機場 › 🛫沖繩那霸機場

Day 2 古宇利大橋 › 古宇利海洋塔 › 海洋博公園 › 沖繩美麗海水族館

Day 3 美國村 › 守禮門 › 🛒購物：免稅店或藥妝店

Day 4 全日自由活動

Day 5 玉泉洞 › 沖繩世界文化王國 › 🛫沖繩那霸機場 › 🛫桃園機場

【親子沖繩】海洋博公園、玉泉洞王國村、銀河半潛艇5日

【親子沖繩】海洋博公園、玉泉洞王國村、銀河半潛艇5日 圖:AsiaYo提供

👓行程特色

🦄【親子必去】：如果有帶著孩子們一起參加的爸爸媽媽完全擔心家中寶貝會感到無聊，行程安排至美麗海水族館及恐龍主題公園這些熱門的親子景點，小朋友來到這裡一定會玩得意猶未盡。

😋【美食吃到飽】：第二天晚餐幫各位準備了火鍋吃到飽，想要大吃大喝肉品及飲料的朋友們，快準備好你的胃接受一連串的美食饗宴吧！

💰【沖繩撿便宜】：這團特地為想好好血拚的朋友們挑選了永旺夢樂城沖繩來客夢 AEON MALL，這裡擁有多家國際品牌進駐，還能夠用較便宜及免稅的價格買到最超值的商品，讓你可以在這邊一次買齊所有的伴手禮。

✈️ 航班資訊

【去程 - 中華航空】10:10 桃園機場 → 12:30 那霸機場

【回程 - 中華航空】17:30 那霸機場 → 18:40 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

日期 行程

Day 1 🛫桃園機場 › 🛫那霸機場

Day 2 萬座毛 › 亞熱帶之森(恐龍主題公園) › 美麗海水族館(海洋博公園)

Day 3 銀河探險號半潛水艇 › 波上宮 › 免稅商店 › 玉泉洞 › 王國村(琉球大鼓隊表演)

Day 4 全日自由活動

Day 5 琉球王朝古蹟(守禮門、首里城外城) › 🛒購物：永旺夢樂城沖繩來客夢AEON MALL › 🛫那霸機場 › 🛫桃園機場

🌴沖繩賞海5日跟團旅遊行程推薦

【暑假沖繩】美麗海水族館、鯨魚玻璃船、玉泉洞王國村5日

【暑假沖繩】美麗海水族館、鯨魚玻璃船、玉泉洞王國村5日 圖:AsiaYo提供

👓行程特色

⛺【夢幻景色】：想要觀賞蔚藍海岸線不一定只能去到沖繩北部！漫步位於沖繩南方的知念岬公園，你不只可以沉浸在園區內綠油油的草地中，還能走到高處的涼亭眺望無邊無際的海洋景色。

🎪【新奇體驗】：和沖繩四方蔚藍海洋的互動方式當然不是只有靜態的觀看，行程為大家安排了鯨魚玻璃底船體驗，讓你可以用超近距離的角度欣賞悠遊在海底下的海洋生物們。

🍺【在地名產】：一提到沖繩，除了黑糖和紅芋另一個超有名的名產就是沖繩的泡盛酒了。第三天來到泡盛酒工廠讓大家親自觀賞這個沖繩特產製造的過程，喜歡的朋友也別忘了買瓶小酒在晚上小酌一杯喔！

✈️ 航班資訊

【去程 - 中華航空】16:20 高雄小港機場 → 19:05 沖繩那霸機場

【回程 - 中華航空】20:05 沖繩那霸機場 → 20:50 高雄小港機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

日期 行程

Day 1 🛫高雄小港機場 › 🛫沖繩那霸機場

Day 2 古宇利大橋 › 部瀬名海中公園（海中展望塔、鯨魚玻璃底船） › 恩納萬座毛 › 美國村

Day 3 波上宮 › 糸満漁市場 › 🛒購物：光伸免稅商店 › 泡盛工廠見學 › DMM Kariyushi水族館 › 🛒購物：iias沖繩豐崎購物廣場

Day 4 全日自由活動（贈送單軌電車一日券）

Day 5 知念岬公園 › 玉泉洞 › 王國村（琉球大鼓隊表演）› 🛒購物：ASHIBINNA OUTLET 購物城 › 🛫沖繩那霸機場 › 🛫高雄小港機場

今天的沖繩五日遊跟團介紹就暫時告一個段落啦！其實除了沖繩之外，日本還有許多旅遊團像是：東北賞楓跟團、東京富士山跟團和北陸跟團路線都是能夠收穫豐富自然美景的跟團路線，喜歡這類型行程的朋友們就快上AsiaYo，現在登入會員還享有額外優惠。

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