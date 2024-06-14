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日本沖繩降「破紀錄大雨」 淹水深及大腿民眾涉水推車

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
日本氣象協會（Tenki JP）指出，沖繩縣豐見城市、糸滿是一帶，在當地時間今天10時30分的1小時內降下約110毫米的猛烈降雨。X上出現淹水災情影片，可見水深及大腿，有民眾在水裡推車。圖／擷自X@kariyushi19
日本氣象協會（Tenki JP）指出，沖繩縣豐見城市、糸滿是一帶，在當地時間今天10時30分的1小時內降下約110毫米的猛烈降雨。X上出現淹水災情影片，可見水深及大腿，有民眾在水裡推車。圖／擷自X@kariyushi19

日本氣象廳表示，根據雷達分析顯示，截至當地時間今天上午10點半，沖繩縣豐見城市附近出現110毫米時雨量，因此發布「破紀錄短時間大雨警報」，呼籲民眾注意安全。

日本氣象協會（Tenki JP）指出，受梅雨鋒面影響，沖繩地區雨雲密布。根據雷達解析，沖繩縣豐見城市、糸滿是一帶，在當地時間今天10時30分的1小時內降下約110毫米的猛烈降雨，需警戒土石流、低窪地區淹水以及河川暴漲。X（推特）上出現淹水災情影片，可見水深及大腿，有民眾在水裡推車。

此波降雨將持續至16日，期間沖繩本島預計面臨「警報級大雨」。截至上午11時50分為止，沖繩本島中南部、北部以及奄美地區均已發布「大雨警報」和「洪水警報」。其中，部分市町村更因累積降雨量超過380毫米，發布「土石災害警戒情報」。部分市町村已發布避難指示，呼籲民眾根據當地政府的避難資訊及早行動。

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