快訊

大陸宣布將推出懲「獨」法律措施 制裁劉寶傑等5名嘴

日本泡沫經濟瘋蓋摩天大樓 2大陰影讓苦果留下一代

MLB／大谷翔平遭竊5億元案 水原一平首次出庭「不認罪」

沖繩新度假飯店「HOTEL STRATA NAHA」開幕！雙人房不到2000元超划算

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」
圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」

沖繩那霸的新開幕渡假飯店「HOTEL STRATA NAHA」推出限時優惠，雙人房價低於台幣2,000元，吸引了不少旅遊愛好者。飯店位於那霸市中心，距離波之上海灘僅1.9公里，設有季節性室外游泳池、私人停車位、健身中心和花園。24小時接待櫃檯、餐廳和露台等設施一應俱全，方便旅客隨時享受優質服務，不要錯過了！

圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」
圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」

圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」
圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」

HOTEL STRATA NAHA的每間客房都配備了電熱水壺、平面電視、保險箱和免費WiFi，部分客房還享有市景並附有陽台。飯店距離塔瑪敦陵墓3.7公里，中城城19公里，齋場御嶽20公里，距離那霸機場僅5公里，交通極為便利。此外，從飯店步行至國際通僅需數分鐘，美榮橋站也僅需步行1分鐘。

圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」
圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」

圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」
圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」

針對不同需求，飯店提供1至4人的房型，並特設頂樓酒吧和小泳池，讓旅客在享用啤酒的同時欣賞美景。健身房則為熱愛運動的旅客提供了絕佳的健身環境。值得一提的是，0-5歲小孩可與大人同床免費入住，每床最多接受一名小孩，超過6歲則視為成人收費。雙床房型可容納兩名大人和兩名小孩，是家庭旅遊的理想選擇。揪團沖繩旅遊住起來吧！

圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」
圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」

圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」
圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」

圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」
圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」

編輯推薦

沖繩 美景

相關新聞

沖繩新度假飯店「HOTEL STRATA NAHA」開幕！雙人房不到2000元超划算

沖繩那霸的新開幕渡假飯店「HOTEL STRATA NAHA」推出限時優惠，雙人房價低於台幣2,000元，吸引了不少旅遊愛好者。飯店位於那霸市中心，距離波之上海灘僅1.9公里，設有季節性室外游泳池、私人停車位、健身中心和花園。24小時接待櫃檯、餐廳和露台等設施一應俱全，方便旅客隨時享受優質服務，不要錯過了！

全日本最早夏日火花！ 2024「沖繩琉球海炎祭」全攻略　燦爛煙火與可看祭典、交通不用人擠人

每年4月的來到沖繩絕對不能錯過的，正是一年一度盛大舉辦的沖繩琉球海炎祭！「2024 沖繩琉球海炎祭」是疫情後第二次復辦，如果去年錯過來，今年一定要把握機會。沖繩琉球海炎祭是全日本最早的夏日花火大會。除了燦爛的煙火，還有很多結合當地文化的活動。現在就跟小編一起看沖繩琉球海炎祭到底有那些好玩、可看之處吧！

神秘新物種現身沖繩！ 可愛超萌感「骷髏熊貓海鞘」在日本網絡爆紅

神秘新物種現身沖繩！ 萌度十足「骷髏熊貓海鞘」在日本網絡爆紅

沖繩排隊必吃！ 「拉麵配煎餃」的完美搭配　來到沖繩吃人氣拉麵不可少了它

udn走跳美食／Irene 沖繩必吃的排隊拉麵，絕不可錯過暖暮拉麵！沖繩的人氣拉麵莫屬暖暮拉麵以及通堂拉麵，而兩家拉麵店又以暖暮拉麵人氣最高，不僅在地人會來用餐，更是許多遊客來到沖繩必吃的美

日本沖繩必去十大景點！讓心被無限湛藍一秒療癒

你的新年願望清單裡也有出國嗎？如果還不知道要去哪裡比較好，不如就選擇離台灣只要1.5個小時航程的國家「沖繩」吧！

完全供應海景房！ 沖繩新興Life Style飯店 3大主題公共區免費暢飲免費玩

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】把握夏末時節，現在去沖繩旅行還不晚！8/12剛開幕的「TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN」位於沖繩西岸，距離那霸機場、沖繩美麗海水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。