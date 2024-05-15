沖繩新度假飯店「HOTEL STRATA NAHA」開幕！雙人房不到2000元超划算

沖繩那霸的新開幕渡假飯店「HOTEL STRATA NAHA」推出限時優惠，雙人房價低於台幣2,000元，吸引了不少旅遊愛好者。飯店位於那霸市中心，距離波之上海灘僅1.9公里，設有季節性室外游泳池、私人停車位、健身中心和花園。24小時接待櫃檯、餐廳和露台等設施一應俱全，方便旅客隨時享受優質服務，不要錯過了！

圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」

圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」

HOTEL STRATA NAHA的每間客房都配備了電熱水壺、平面電視、保險箱和免費WiFi，部分客房還享有市景並附有陽台。飯店距離塔瑪敦陵墓3.7公里，中城城19公里，齋場御嶽20公里，距離那霸機場僅5公里，交通極為便利。此外，從飯店步行至國際通僅需數分鐘，美榮橋站也僅需步行1分鐘。

圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」

圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」

針對不同需求，飯店提供1至4人的房型，並特設頂樓酒吧和小泳池，讓旅客在享用啤酒的同時欣賞美景。健身房則為熱愛運動的旅客提供了絕佳的健身環境。值得一提的是，0-5歲小孩可與大人同床免費入住，每床最多接受一名小孩，超過6歲則視為成人收費。雙床房型可容納兩名大人和兩名小孩，是家庭旅遊的理想選擇。揪團沖繩旅遊住起來吧！

圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」

圖／取自「HOTEL STRATA NAHA」