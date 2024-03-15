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神秘新物種現身沖繩！ 可愛超萌感「骷髏熊貓海鞘」在日本網絡爆紅
神秘海洋生物+1！ 自2017開始一款奇特新生物，因為外型像骷髏又似是熊貓而被暱稱為「骷髏熊貓海鞘」，超萌可愛身影而在網路爆紅過一陣子。如今，日本科學家2024年2月正式發表研究及命名，證實這種神秘生物是海鞘的新物種。
據外媒報導，日本沖繩海域有一種身長只有2公分的奇特生物，在清澈透明見骨的身體上、有張神似的可愛貓熊臉，血管清晰可見，看起來像骷髏。
最初有久米島潛水用品店的工作人員把「骷髏熊貓海鞘」的相片放到公司社交網站，隨即引起外界注意，在網路上爆紅。
報導指出，「骷髏熊貓海鞘」生活在久米島的岩石和貝殼中，而日本北海道大學研究員長谷川尚弘與教授柁原宏2024年2月刊出論文，確認為新品種的海鞘。論文提出把「骷髏熊貓海鞘」的學名定為Clavelina ossipandae。拉丁文之中，ossis意思為骨頭，pandae則是熊貓。
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