「teamLab未來的遊樂園」常設展館插旗沖繩那霸！今年12月強勢登場

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本沖繩將有全新觀光景點進駐！由數位藝術創意團隊teamLab策劃的常設展覽館「teamLab 學習！未來的遊樂園 沖繩」，預計今年12月正式開幕。

館區坐落於超好買的複合式設施「DFS 旗下沖繩T廣場」內，從那霸機場搭乘沖繩都市單軌列車前往，只要約20分鐘就能抵達相當方便。

▲團隊的經典藝術作品《與花共生的動物們 II》，在沖繩常設館區內也能欣賞。 圖：teamLab／來源

館內以「共創」作為整體概念，專程設置多個富含教育意義的互動區域，讓遊客不光只有欣賞與拍攝美照，也能體驗親自參與創作的樂趣，就像是成為團隊的一份子般，徜徉在各個藝術作品當中。

▲展示作品《彩繪水族館》相當適合親子同樂。 圖：teamLab／來源

《彩繪水族館》結合互動性與創造力等元素，只要將描繪作品掃描上傳，就能與作品進行互動。親手繪製的魚兒仿佛被賦予生命般，自在穿梭於眼前的巨大虛擬水族館內。遊客伸手觸摸魚群會逃跑，使用虛擬飼料進行餵食則能吸引魚群靠近，樂趣十足！

▲展示作品《光球管弦樂團》。 圖：teamLab／來源

《光球管弦樂團》由無數個色彩繽紛的巨大球體組成，只要滾動下方球體或拍打上方球體，聲音與顏色就會產生變化，參觀展覽的遊客們能夠彼此協力，完成一場音樂饗宴。

▲展示作品《遠古神靈故事》。 圖：teamLab／來源

《遠古神靈故事》則將光雕投影與象形文字相互結合，只要伸手觸摸投射在牆面上的象形文字，就會顯現出代表該文字的世界。不同的文字世界還會互相搭配，再衍生出有趣的新故事，例如鳥類會棲息在樹上，羊群發現獵犬就會被嚇跑等，讓遊客認識有趣的象形文字，同時欣賞文字間的特色互動。

◎ teamLab 學習！未來的遊樂園 沖繩

・門票：尚未公告。

・營業時間：尚未公告。

・交通：沖繩都市單軌列車「Omoromachi」站下，徒步約2分鐘。

・地址：沖繩縣那霸市歌町4-1（DFS旗下沖繩T廣場 3樓）

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