快訊

中職／龍隊背水一戰！林智勝扛第5棒 徐若熙球數有限制

獨／國軍退將10多人涉共諜案 歸亞蕾妹險列被告 檢聲押3人獲交保

馬英九拋全民調 朱立倫：藍白差異在對比、互比、占比

「teamLab未來的遊樂園」常設展館插旗沖繩那霸！今年12月強勢登場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
展示作品《塗鴉自然 ── 鼓動的山脈與山谷, 紅色名錄》為互動式作品，動植物在作品內繁殖或被掠食，表達生態系樣貌。　圖：teamLab／來源
展示作品《塗鴉自然 ── 鼓動的山脈與山谷, 紅色名錄》為互動式作品，動植物在作品內繁殖或被掠食，表達生態系樣貌。　圖：teamLab／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本沖繩將有全新觀光景點進駐！由數位藝術創意團隊teamLab策劃的常設展覽館「teamLab 學習！未來的遊樂園 沖繩」，預計今年12月正式開幕。

館區坐落於超好買的複合式設施「DFS 旗下沖繩T廣場」內，從那霸機場搭乘沖繩都市單軌列車前往，只要約20分鐘就能抵達相當方便。

▲團隊的經典藝術作品《與花共生的動物們 II》，在沖繩常設館區內也能欣賞。　圖：teamLab／來源
▲團隊的經典藝術作品《與花共生的動物們 II》，在沖繩常設館區內也能欣賞。　圖：teamLab／來源

館內以「共創」作為整體概念，專程設置多個富含教育意義的互動區域，讓遊客不光只有欣賞與拍攝美照，也能體驗親自參與創作的樂趣，就像是成為團隊的一份子般，徜徉在各個藝術作品當中。

▲展示作品《彩繪水族館》相當適合親子同樂。　圖：teamLab／來源
▲展示作品《彩繪水族館》相當適合親子同樂。　圖：teamLab／來源

《彩繪水族館》結合互動性與創造力等元素，只要將描繪作品掃描上傳，就能與作品進行互動。親手繪製的魚兒仿佛被賦予生命般，自在穿梭於眼前的巨大虛擬水族館內。遊客伸手觸摸魚群會逃跑，使用虛擬飼料進行餵食則能吸引魚群靠近，樂趣十足！

▲展示作品《光球管弦樂團》。　圖：teamLab／來源
▲展示作品《光球管弦樂團》。　圖：teamLab／來源

《光球管弦樂團》由無數個色彩繽紛的巨大球體組成，只要滾動下方球體或拍打上方球體，聲音與顏色就會產生變化，參觀展覽的遊客們能夠彼此協力，完成一場音樂饗宴。

▲展示作品《遠古神靈故事》。　圖：teamLab／來源
▲展示作品《遠古神靈故事》。　圖：teamLab／來源

《遠古神靈故事》則將光雕投影與象形文字相互結合，只要伸手觸摸投射在牆面上的象形文字，就會顯現出代表該文字的世界。不同的文字世界還會互相搭配，再衍生出有趣的新故事，例如鳥類會棲息在樹上，羊群發現獵犬就會被嚇跑等，讓遊客認識有趣的象形文字，同時欣賞文字間的特色互動。

◎ teamLab 學習！未來的遊樂園 沖繩

・門票：尚未公告。

・營業時間：尚未公告。

・交通：沖繩都市單軌列車「Omoromachi」站下，徒步約2分鐘。

・地址：沖繩縣那霸市歌町4-1（DFS旗下沖繩T廣場 3樓）

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

沖繩 展覽 水族館

延伸閱讀

日媒：沖繩美軍無人機MQ-9開始正式運作

沖繩島居民以其長壽而聞名，是真的嗎？教授揭不為人知的真相

沖繩何時能嗶悠遊卡搭車？ 悠遊卡公司：努力拚明年6月前

郭書瑤美翻沖繩性感股溝全都露 小鮮肉竟不甩冷漠以待

相關新聞

完全供應海景房！ 沖繩新興Life Style飯店 3大主題公共區免費暢飲免費玩

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】把握夏末時節，現在去沖繩旅行還不晚！8/12剛開幕的「TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN」位於沖繩西岸，距離那霸機場、沖繩美麗海水

小資族快收藏！8家超高CP值「日本沖繩住宿」度假飯店，開窗就是清澈見底的無敵海景

如果希望盡情享受海島旅行，卻又有時間與預算上的考量，距離台灣近在咫尺的日本沖繩莫過於最佳選擇。除了有清澈見底的蔚藍海洋可以浮潛、潔白耀眼的沙灘能曬日光浴，城鎮中亦不乏美味可口的傳統料理。本次便將帶領大家認識日本沖繩的中階飯店，讓所有人都能以實惠的房價渡過舒適宜人的假期。

一口氣玩遍10大人氣景點！ 沖繩四天三夜自駕之旅 環島散步、Outlet 購物、小希臘下午茶、最大的水族館

跟著 Funliday Planner 於 2022-09-21 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 4 天，一共去了 22 個景點，其中包含 那霸機場站、豬肉蛋飯糰 牧志本店、平和通商店街。 沖繩位於日本的最南端，從台灣搭飛機只要一個半小時就可以抵達。 想安排沖繩自駕之旅卻不知該如何著手嗎？ 跟著Funliday編輯的腳步，讓你輕鬆一次暢遊沖繩那霸地區、中部地區和北部地區。 四天三夜自由行，讓你入住沖繩新海景飯店， 一口氣玩遍沖繩十大人氣景點， 馬上往下滑看一下沖繩四天三夜自由行行程推薦吧！ 📍第一天：探索懷舊的商店街、琉球八社之首參拜、舊美軍宿舍改建的繽紛建築中吃沖繩人氣的水果塔 📍第二天：全亞洲規模最大的水族館進入海底世界、日本百大名城散步、古宇利島環島散步 📍第三天：參觀沖繩名產鳳梨園區、探索充滿異國風情的美國村、那霸市區逛街 📍第四天：沖繩Outlet 購物、沖繩小希臘吃下午茶 照片來源：unsplash

2023沖繩住宿飯店推薦！沖繩東方酒店渡假村與水療中心 豪享海景與世界遺產

以「與島伴遊 與森相共（島とあそぶ、森とつながる）」為主概念設計的沖繩東方酒店渡假村與水療中心，就坐落在沖繩北部也是沖繩新科世界自然遺產「山原（やんばる）」地區的入口處。前身是本來就超人氣的度假飯店「

戶外泳池、海灘美景！ 6間沖繩北部住宿精選 親子飯店、海景飯店、民宿包棟推薦

從那霸機場開車前往沖繩北部只需兩小時左右的車程，在沖繩北部有著許多知名必訪的觀光景點如：古宇利島、沖繩美麗海水族館、備瀨福木林道、今歸仁城跡、Orion啤酒工廠和名護鳳梨園等，本篇整理了6家沖繩北部住宿，包含親子飯店、海景飯店和包棟民宿及別墅，想住在沖繩北部繼續往下看就對了！

沖繩Outlet ASHIBINAA購物推薦 除了COACH、adidas、Gap 還有很多好物好好買

到日本旅遊，買買買的購物行程少不了，特別是到各大Outlet，總是能讓不少人滿載而歸，即便是到度假勝地的海島沖繩也一樣。畢竟Outlet不定期祭出的優惠價格與折扣，再搭配免稅的服務，讓平常難以下手的商

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。