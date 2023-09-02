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完全供應海景房！ 沖繩新興Life Style飯店 3大主題公共區免費暢飲免費玩

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圖：KATO PLEASURE GROUP／來源
圖：KATO PLEASURE GROUP／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】把握夏末時節，現在去沖繩旅行還不晚！8/12剛開幕的「TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN」位於沖繩西岸，距離那霸機場、沖繩美麗海水族館車程約1小時左右，為喜愛自駕玩沖繩的旅人再添1個住宿新選擇。

「TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN」飯店主打被自然與藝術圍繞，客房與館內都能欣賞沖繩在地藝術家的作品。　圖：KATO PLEASURE GROUP／來源
「TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN」飯店主打被自然與藝術圍繞，客房與館內都能欣賞沖繩在地藝術家的作品。　圖：KATO PLEASURE GROUP／來源

▲可供2～6人同住的「Ocean-style豪華客房」示意圖。　圖：KATO PLEASURE GROUP／來源
▲可供2～6人同住的「Ocean-style豪華客房」示意圖。　圖：KATO PLEASURE GROUP／來源

全館92間都是海景客房，提供 Sun-coast 套房、Ocean-style 豪華客房、Ocean-style 精緻客房共3種房型可選擇，最多能夠6人同住，相當適合安排家族旅行或是好友一起出遊。當中最豪華的 Sun-coast 套房為樓中樓，不僅內部有奢華的螺旋樓梯，甚至能夠享受私人按摩浴缸。

▲1樓公共區域「SESSION LOUNGE」散發濃厚森林風格，能享受免費飲品。　圖：KATO PLEASURE GROUP／來源
▲1樓公共區域「SESSION LOUNGE」散發濃厚森林風格，能享受免費飲品。　圖：KATO PLEASURE GROUP／來源

由於主打 Life Style 飯店，館內1樓與11樓共規劃3處不同主題公共區域，提供飲料暢飲、撞球桌、遊戲台或是桌遊等，舉凡住客都能免費暢飲、免費玩。

即日起至12/28前，官網預約都適用「開幕紀念方案」，雙床房含早餐每人7,700日圓起。平日來玩更省錢！Ocean-style 豪華客房（6人同住）搭配能夠大啖沖繩料理的自助早餐與晚餐，1泊2食每人只要9,700日圓起。

▲餐廳「RYUKYU YANBARU DINING SESSION」提供南國風情洋溢的沖繩料理，能夠大啖鐵板現做美味。　圖：KATO PLEASURE GROUP／來源
▲餐廳「RYUKYU YANBARU DINING SESSION」提供南國風情洋溢的沖繩料理，能夠大啖鐵板現做美味。　圖：KATO PLEASURE GROUP／來源

◎ 沖繩縣 TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN

．交通：那霸機場出發，自駕約70分鐘；或機場搭乘利木津巴士至「金秀喜瀨海灘宮殿飯店（かねひで喜瀬ビーチパレス）」下車，徒步約10分鐘。

．地址：沖繩縣名護市字幸喜108

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沖繩 機場 早餐

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