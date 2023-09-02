完全供應海景房！ 沖繩新興Life Style飯店 3大主題公共區免費暢飲免費玩
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】把握夏末時節，現在去沖繩旅行還不晚！8/12剛開幕的「TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN」位於沖繩西岸，距離那霸機場、沖繩美麗海水族館車程約1小時左右，為喜愛自駕玩沖繩的旅人再添1個住宿新選擇。
全館92間都是海景客房，提供 Sun-coast 套房、Ocean-style 豪華客房、Ocean-style 精緻客房共3種房型可選擇，最多能夠6人同住，相當適合安排家族旅行或是好友一起出遊。當中最豪華的 Sun-coast 套房為樓中樓，不僅內部有奢華的螺旋樓梯，甚至能夠享受私人按摩浴缸。
由於主打 Life Style 飯店，館內1樓與11樓共規劃3處不同主題公共區域，提供飲料暢飲、撞球桌、遊戲台或是桌遊等，舉凡住客都能免費暢飲、免費玩。
即日起至12/28前，官網預約都適用「開幕紀念方案」，雙床房含早餐每人7,700日圓起。平日來玩更省錢！Ocean-style 豪華客房（6人同住）搭配能夠大啖沖繩料理的自助早餐與晚餐，1泊2食每人只要9,700日圓起。
◎ 沖繩縣 TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN
．交通：那霸機場出發，自駕約70分鐘；或機場搭乘利木津巴士至「金秀喜瀨海灘宮殿飯店（かねひで喜瀬ビーチパレス）」下車，徒步約10分鐘。
．地址：沖繩縣名護市字幸喜108
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