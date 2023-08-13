快訊

獨／少將將公發洗衣機寄回家用的代價 遭重判12年徒刑

大武崙沙灘1天3溺水死 友人感嘆後面2人是枉死的

花旗掰了！她樂開懷「貸款不用繳」 知情人全笑歪

小資族快收藏！8家超高CP值「日本沖繩住宿」度假飯店，開窗就是清澈見底的無敵海景

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / @沖繩麗嘉皇家大酒店官方網站
圖 / @沖繩麗嘉皇家大酒店官方網站

如果希望盡情享受海島旅行，卻又有時間與預算上的考量，距離台灣近在咫尺的日本沖繩莫過於最佳選擇。除了有清澈見底的蔚藍海洋可以浮潛、潔白耀眼的沙灘能曬日光浴，城鎮中亦不乏美味可口的傳統料理。本次便將帶領大家認識日本沖繩的中階飯店，讓所有人都能以實惠的房價渡過舒適宜人的假期。

日本沖繩住宿推薦

Sunset Beach Hotel

圖 / @Sunset Beach Hotel官方網站
圖 / @Sunset Beach Hotel官方網站

沖繩北谷町的美國村向來是熱門的旅遊勝地，由於鄰近美軍的活動地點，因此整區的餐廳、酒吧與建築都走美式風格，令人彷彿置身於美國西部。若想好好深入遊玩此區，就可下榻於一旁的 Sunset Beach Hotel，且旅客在房內就能欣賞到海島的碧藍大海與耀眼星空，足以營造一個完美的夜晚。

圖 / @ReadyGo
圖 / @ReadyGo

地址：沖繩縣中頭郡北谷町字美濱8−11

電話：+81-98-926-1005

Tokyu Stay 沖繩那霸

圖 / @Tokyu Stay沖繩那霸官方網站
圖 / @Tokyu Stay沖繩那霸官方網站

凡是造訪過日本的人，應該都曾見過 Tokyu Stay 的招牌，其屬於當地最廣為人知的平價旅宿之一，通常都出現在首都圈的各大車站附近。而到了沖繩本島，Tokyu Stay 也同樣著重於交通與生活機能的便利性，飯店樓下就是唐吉軻德商場，且房內還備有洗衣機與廚房，辦公出差或長期居住都不成問題。

地址：沖繩縣那霸市壺川3-2-1

電話：+81-98-833-1090

沖繩麗嘉皇家大酒店

圖 / @沖繩麗嘉皇家大酒店官方網站
圖 / @沖繩麗嘉皇家大酒店官方網站

甫一瞧見麗嘉皇家大酒店的外觀與設施，任何人都難以想像此地的房價竟然如此平易近人。有富麗堂皇的硬體裝潢、典雅舒適的用餐空間，客房更是罕見地寬敞，連最基本的房型都有35平方公尺以上。且飯店與旭橋站為共構大樓，旅客只要在那霸機場搭乘單軌電車，10分鐘後即可辦理入住，可謂是集結了所有優點於一身。

地址：沖繩縣那霸市旭釘1-19

電話：+81-98-867-3337

Nest Hotel Naha Nishi

圖 / @Nest Hotel Naha Nishi官方網站
圖 / @Nest Hotel Naha Nishi官方網站

如果住膩了連鎖品牌的大飯店，就可考慮由當地業者經營的小規模設計旅館，比起制式化的國際集團更能展現特色。例如 Nest Hotel Naha Nishi，就以日式職人精神打造出獨特的時尚感，門面採用金屬工業風，往內則逐漸融入了老宅般的花磚，到了餐廳又搖身一變成為清爽的渡假風格，每個細節都為旅客帶來驚喜。

地址：沖繩縣那霸市西1-20-19

電話：+81-98-988-9696

那霸嘉新酒店

圖 / @那霸嘉新酒店官方網站
圖 / @那霸嘉新酒店官方網站

在地窄人稠的日本旅行時，往往很難兼顧逛街購物的便利性與客房的面積。但是嘉新酒店則有所不同，儘管就座落於那霸步行者天國的商店街上，內部卻是寬敞豪華，甚至設置了戶外游泳池、三溫暖、浴池與 SPA 服務，規模與性價比在市區中應能拔得頭籌。

地址：沖繩縣那霸市松尾2-5-7

電話：+81-98-860-8366

Hotel 385

圖 / @Hotel 385官方網站
圖 / @Hotel 385官方網站

眾所皆知，沖繩的周遭散落著諸多小島，且比本島擁有更天然豐富的海洋資源，喜愛水上活動的人不能錯過。其中，又以觀光活動多樣的宮古島備受遊客們所喜愛。在這樣頂級的渡假島嶼上，Hotel 385儼然就是小資族的最佳住宿地點，不但距離市中心不遠，鄰近眾多高品質的餐廳或酒吧，且客房備有完整的餐廚設備，從攜帶嬰幼兒的家庭、到想體驗夜生活的年輕人都很適合。

地址：沖繩縣宮古島市平良西裡561

電話：+81-98-79-0998

沖繩北谷 La’gent 酒店

圖 / @沖繩北谷 La’gent 酒店官方網站
圖 / @沖繩北谷 La’gent 酒店官方網站

與北谷町美濱海灘比鄰而居的 La’gent 酒店，一直以來都是各大訂房網站的熱門榜首之一，其備受歡迎的原因不單只有地理位置優越與服務親切，還提供多達10種的房型可供挑選，有適合情侶的雅緻浪漫客房、也有讓兒童欣喜不已的可愛上下鋪，更有專為女孩子準備的 Jill Stuart 沐浴備品，設想相當貼心周到。

地址：沖繩縣中頭部北谷町美濱25-3

電話：+81-98-926-0210

Vessel Hotel 沖繩坎帕納

圖 / @Vessel Hotel沖繩坎帕納官方網站
圖 / @Vessel Hotel沖繩坎帕納官方網站

在沖繩已是老字號品牌的 Vessel Hotel 維護保養得宜，飯店整體散發出濃濃的熱帶風情，搭配三溫暖與大浴場等日式旅宿不可或缺的必備設施，加上屋頂偌大的景觀游泳池，無怪乎至今仍然是國內外旅客享受海島渡假的人氣目的地，也建議有興趣的人提早訂房以免向隅。

地址：沖繩縣中頭郡北谷町字美濱9-22

電話：+81-98-926-1188

延伸閱讀>>日本住宿｜極高CP值大阪住宿推薦，這次住心齋橋旁荷包再也不哭泣！

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

沖繩 酒店 酒吧

延伸閱讀

影／卡努颱風回轉再襲滯留沖繩9天 旅客返台自嘲當「京阪神遊」

蝦皮購物「8.8免運盛典」人人享3張免運券 玩遊戲再抽沖繩機票

颱風卡努轉撲九州 沖繩農損初估逾1.2億

卡努颱風侵襲沖繩 台灣滯留旅客有望今日全數返台

相關新聞

小資族快收藏！8家超高CP值「日本沖繩住宿」度假飯店，開窗就是清澈見底的無敵海景

如果希望盡情享受海島旅行，卻又有時間與預算上的考量，距離台灣近在咫尺的日本沖繩莫過於最佳選擇。除了有清澈見底的蔚藍海洋可以浮潛、潔白耀眼的沙灘能曬日光浴，城鎮中亦不乏美味可口的傳統料理。本次便將帶領大家認識日本沖繩的中階飯店，讓所有人都能以實惠的房價渡過舒適宜人的假期。

一口氣玩遍10大人氣景點！ 沖繩四天三夜自駕之旅 環島散步、Outlet 購物、小希臘下午茶、最大的水族館

跟著 Funliday Planner 於 2022-09-21 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 4 天，一共去了 22 個景點，其中包含 那霸機場站、豬肉蛋飯糰 牧志本店、平和通商店街。 沖繩位於日本的最南端，從台灣搭飛機只要一個半小時就可以抵達。 想安排沖繩自駕之旅卻不知該如何著手嗎？ 跟著Funliday編輯的腳步，讓你輕鬆一次暢遊沖繩那霸地區、中部地區和北部地區。 四天三夜自由行，讓你入住沖繩新海景飯店， 一口氣玩遍沖繩十大人氣景點， 馬上往下滑看一下沖繩四天三夜自由行行程推薦吧！ 📍第一天：探索懷舊的商店街、琉球八社之首參拜、舊美軍宿舍改建的繽紛建築中吃沖繩人氣的水果塔 📍第二天：全亞洲規模最大的水族館進入海底世界、日本百大名城散步、古宇利島環島散步 📍第三天：參觀沖繩名產鳳梨園區、探索充滿異國風情的美國村、那霸市區逛街 📍第四天：沖繩Outlet 購物、沖繩小希臘吃下午茶 照片來源：unsplash

2023沖繩住宿飯店推薦！沖繩東方酒店渡假村與水療中心 豪享海景與世界遺產

以「與島伴遊 與森相共（島とあそぶ、森とつながる）」為主概念設計的沖繩東方酒店渡假村與水療中心，就坐落在沖繩北部也是沖繩新科世界自然遺產「山原（やんばる）」地區的入口處。前身是本來就超人氣的度假飯店「

戶外泳池、海灘美景！ 6間沖繩北部住宿精選 親子飯店、海景飯店、民宿包棟推薦

從那霸機場開車前往沖繩北部只需兩小時左右的車程，在沖繩北部有著許多知名必訪的觀光景點如：古宇利島、沖繩美麗海水族館、備瀨福木林道、今歸仁城跡、Orion啤酒工廠和名護鳳梨園等，本篇整理了6家沖繩北部住宿，包含親子飯店、海景飯店和包棟民宿及別墅，想住在沖繩北部繼續往下看就對了！

沖繩Outlet ASHIBINAA購物推薦 除了COACH、adidas、Gap 還有很多好物好好買

到日本旅遊，買買買的購物行程少不了，特別是到各大Outlet，總是能讓不少人滿載而歸，即便是到度假勝地的海島沖繩也一樣。畢竟Outlet不定期祭出的優惠價格與折扣，再搭配免稅的服務，讓平常難以下手的商

滿滿療癒買到爆！2023冬日租車「沖繩自駕」三天兩夜 新一代夢幻水族館、國際通與壺屋通散策

冬天的沖繩是溫和煦暖的。說起海島沖繩，總是讓人想起夏天的熱情，殊不知冬天的它有著格外迷人的清閒感。雖說若要到海裡潛水、游泳等難免還是太冷，可是即便只是享受那一片美麗的海景也足以令人心滿意足。2021年

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦