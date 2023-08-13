小資族快收藏！8家超高CP值「日本沖繩住宿」度假飯店，開窗就是清澈見底的無敵海景

如果希望盡情享受海島旅行，卻又有時間與預算上的考量，距離台灣近在咫尺的日本沖繩莫過於最佳選擇。除了有清澈見底的蔚藍海洋可以浮潛、潔白耀眼的沙灘能曬日光浴，城鎮中亦不乏美味可口的傳統料理。本次便將帶領大家認識日本沖繩的中階飯店，讓所有人都能以實惠的房價渡過舒適宜人的假期。

日本沖繩住宿推薦

Sunset Beach Hotel

圖 / @Sunset Beach Hotel官方網站

沖繩北谷町的美國村向來是熱門的旅遊勝地，由於鄰近美軍的活動地點，因此整區的餐廳、酒吧與建築都走美式風格，令人彷彿置身於美國西部。若想好好深入遊玩此區，就可下榻於一旁的 Sunset Beach Hotel，且旅客在房內就能欣賞到海島的碧藍大海與耀眼星空，足以營造一個完美的夜晚。

圖 / @ReadyGo

地址：沖繩縣中頭郡北谷町字美濱8−11

電話：+81-98-926-1005

Tokyu Stay 沖繩那霸

圖 / @Tokyu Stay沖繩那霸官方網站

凡是造訪過日本的人，應該都曾見過 Tokyu Stay 的招牌，其屬於當地最廣為人知的平價旅宿之一，通常都出現在首都圈的各大車站附近。而到了沖繩本島，Tokyu Stay 也同樣著重於交通與生活機能的便利性，飯店樓下就是唐吉軻德商場，且房內還備有洗衣機與廚房，辦公出差或長期居住都不成問題。

地址：沖繩縣那霸市壺川3-2-1

電話：+81-98-833-1090

沖繩麗嘉皇家大酒店

圖 / @沖繩麗嘉皇家大酒店官方網站

甫一瞧見麗嘉皇家大酒店的外觀與設施，任何人都難以想像此地的房價竟然如此平易近人。有富麗堂皇的硬體裝潢、典雅舒適的用餐空間，客房更是罕見地寬敞，連最基本的房型都有35平方公尺以上。且飯店與旭橋站為共構大樓，旅客只要在那霸機場搭乘單軌電車，10分鐘後即可辦理入住，可謂是集結了所有優點於一身。

地址：沖繩縣那霸市旭釘1-19

電話：+81-98-867-3337

Nest Hotel Naha Nishi

圖 / @Nest Hotel Naha Nishi官方網站

如果住膩了連鎖品牌的大飯店，就可考慮由當地業者經營的小規模設計旅館，比起制式化的國際集團更能展現特色。例如 Nest Hotel Naha Nishi，就以日式職人精神打造出獨特的時尚感，門面採用金屬工業風，往內則逐漸融入了老宅般的花磚，到了餐廳又搖身一變成為清爽的渡假風格，每個細節都為旅客帶來驚喜。

地址：沖繩縣那霸市西1-20-19

電話：+81-98-988-9696

那霸嘉新酒店

圖 / @那霸嘉新酒店官方網站

在地窄人稠的日本旅行時，往往很難兼顧逛街購物的便利性與客房的面積。但是嘉新酒店則有所不同，儘管就座落於那霸步行者天國的商店街上，內部卻是寬敞豪華，甚至設置了戶外游泳池、三溫暖、浴池與 SPA 服務，規模與性價比在市區中應能拔得頭籌。

地址：沖繩縣那霸市松尾2-5-7

電話：+81-98-860-8366

Hotel 385

圖 / @Hotel 385官方網站

眾所皆知，沖繩的周遭散落著諸多小島，且比本島擁有更天然豐富的海洋資源，喜愛水上活動的人不能錯過。其中，又以觀光活動多樣的宮古島備受遊客們所喜愛。在這樣頂級的渡假島嶼上，Hotel 385儼然就是小資族的最佳住宿地點，不但距離市中心不遠，鄰近眾多高品質的餐廳或酒吧，且客房備有完整的餐廚設備，從攜帶嬰幼兒的家庭、到想體驗夜生活的年輕人都很適合。

地址：沖繩縣宮古島市平良西裡561

電話：+81-98-79-0998

沖繩北谷 La’gent 酒店

圖 / @沖繩北谷 La’gent 酒店官方網站

與北谷町美濱海灘比鄰而居的 La’gent 酒店，一直以來都是各大訂房網站的熱門榜首之一，其備受歡迎的原因不單只有地理位置優越與服務親切，還提供多達10種的房型可供挑選，有適合情侶的雅緻浪漫客房、也有讓兒童欣喜不已的可愛上下鋪，更有專為女孩子準備的 Jill Stuart 沐浴備品，設想相當貼心周到。

地址：沖繩縣中頭部北谷町美濱25-3

電話：+81-98-926-0210

Vessel Hotel 沖繩坎帕納

圖 / @Vessel Hotel沖繩坎帕納官方網站

在沖繩已是老字號品牌的 Vessel Hotel 維護保養得宜，飯店整體散發出濃濃的熱帶風情，搭配三溫暖與大浴場等日式旅宿不可或缺的必備設施，加上屋頂偌大的景觀游泳池，無怪乎至今仍然是國內外旅客享受海島渡假的人氣目的地，也建議有興趣的人提早訂房以免向隅。

地址：沖繩縣中頭郡北谷町字美濱9-22

電話：+81-98-926-1188

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