戶外泳池、海灘美景！ 6間沖繩北部住宿精選 親子飯店、海景飯店、民宿包棟推薦

從那霸機場開車前往沖繩北部只需兩小時左右的車程，在沖繩北部有著許多知名必訪的觀光景點如：古宇利島、沖繩美麗海水族館、備瀨福木林道、今歸仁城跡、Orion啤酒工廠和名護鳳梨園等，本篇整理了6家沖繩北部住宿，包含親子飯店、海景飯店和包棟民宿及別墅，想住在沖繩北部繼續往下看就對了！





圖片來源：trip.com

美麗海皇家景觀飯店 (Royal View Hotel Churaumi)





圖片來源：trip.com

「美麗海皇家景觀飯店（Royal View Hotel Churaumi）」鄰近美麗海水族館，飯店擁有戶外游泳池，且徒步可到沙灘，是這周圍非常受歡迎的飯店。不過附近的餐廳較少，晚餐可能要到名護市區才有較多的店家營業，飯店旁也有一間LAWSON，除了跑到市區或是在飯店裡的餐廳用餐之外，買便利商店的食物回飯店簡單吃，也是個不錯的選擇。





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飯店的整棟建築只有三層樓，接待大廳位於二樓，雖然樓層低，但有多達八種房型可以選擇。客房全部都面海，若是住在二樓和三樓的旅客，在房內可以看見美麗的海景，而若是住在一樓則只能看到庭園景色。





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飯店內除了室外泳池外，還有兒童遊戲室，讓家長可以帶小朋友到這裡玩。飯店亦提供嬰兒車及其他幼童所需的用品租借，是一家親子友善的飯店。





地址：沖縄県国頭郡もとぶ町石川938



電話：+81-980-48-3631



停車場：設有免費停車場



孩童規定：0-5歲不加床可以免費入住（限兩名）



訂房方式：booking.com 訂房、trip.com 訂房 一晚房價 16600 ～日圓













Orion 本部度假SPA飯店 (Hotel Orion Motobu Resort & Spa)





圖片來源：trip.com

「Orion 本部度假SPA飯店（Hotel Orion Motobu Resort & Spa）」是一間位於美麗海水族館旁的海景飯店，從窗外就能看到水族館園區，除了飯店的泳池外，走個五分鐘，穿過飯店的室外泳池區，就可以到被評價為AA級水質水域，漂亮的Emerald海灘。





圖片來源：trip.com





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整個飯店有超過200間客房，且通通都是無敵海景房，雖有各種不同的房型，但房間看出去其實都差不多，一早醒來看見一望無際的沖繩海景就心曠神怡。



若是有幼兒同行的旅客，最推薦「海洋兒童房」的房型，讓人有如置身水族館中，非常適合學齡前小朋友的入住。此外，飯店提供免費的嬰兒床給1歲以下的嬰兒，並為3歲以下兒童提供免費推車。（需要嬰兒床或推車的客人必須告知酒店兒童的年齡以進行預訂。）





戶外泳池旁設有躺椅圖片來源：trip.com





房價均包含自助式早餐圖片來源：trip.com

飯店有室內、室外泳池和需付費的美麗海湯溫泉，室內泳池較小，適合帶小朋友去游泳，戶外泳池池畔則放置了許多躺椅，讓房客們可以在這裡曬太陽（室外泳池冬天11~3月不開放），而美麗海湯溫泉雖然一人要1000日圓，但在外玩耍了一整天，晚上泡湯紓壓，也是個不錯的選擇。

地址：沖縄県国頭郡本部町備瀬148番地1



電話：+81 980-51-7300



停車場：設有免費停車場



孩童規定：2歲不加床可以免費入住、3-5歲需在當地支付1200日圓（含早餐）



訂房方式：booking.com 訂房、trip.com 訂房 一晚房價 34560 ～日圓（含早餐）













金秀喜瀬海灘宮殿飯店 (Kanehide Kise Beach Palace)





圖片來源：trip.com

「金秀喜瀨飯店（Kanehide Kise Beach Palace）」位在沖繩名護市，面臨著名護灣喜瀨海濱，到名護市區約半小時左右的車程。一進入飯店的大廳，有一整排的觀海座位可以欣賞琉璃色的海景，一旁還有販賣區，可以買一些零食及伴手禮。飯店共10層樓高，客房位於2-9樓，10樓則是餐廳。





圖片來源：trip.com





圖片來源：trip.com

客房有一大片落地窗，還有一個小陽台可以坐在那邊喝下午茶、欣賞一旁海灘的海景。這片海灘是的私人沙灘，以天然的琉璃色海洋而聞名。沙灘上還有一些遊樂設施，若是有孩童同行，光是在這裡踏踏水、玩海上溜滑梯就能玩得很開心了。

地址：沖縄県名護市字喜瀨115-2



電話：+81 980-52-5151



停車場：設有免費停車場



孩童規定：0-1歲提供免費嬰兒床、1-2歲不加床可以免費入住、3-5歲需在當地支付550日圓（限一名）



訂房方式：booking.com 訂房、trip.com 訂房 一晚房價 14863 ～JPY













費利茨古宇利島景觀別墅套房 (Feliz Villa Suite Kourijima View)





圖片來源：Feliz Villa Suite Kourijima View 官網

「Feliz Villa Suite 古宇利島View」位於屋我地島、古宇利大橋入口附近，每天限定只有8組旅客能夠入住獨棟別墅，有單床房及雙床房兩種選擇，提供給不同入住人數的需求，每組最多可入住4～6人。









圖片來源：Feliz Villa Suite Kourijima View 官網





圖片來源：Feliz Villa Suite Kourijima View 官網





圖片來源：Feliz Villa Suite Kourijima View 官網

每棟別墅裡都附有陽台、廚房、私人泳池及按摩浴池，從房間望出去，眼前便是私人泳池，泳池與大海連接，是一間可以與大海零距離的奢華飯店，在此享受悠閒的度假氛圍。

地址：沖縄県名護市済井出1315-1



電話：+81 980-52-8800



停車場：設有免費停車場



訂房方式：trip.com 訂房 一晚房價 99069～日圓









沖繩今歸仁旅之邸宅霍曼概念旅館 (Tabinoteitaku HOMANN CONCEPT Okinawa Nakijin)





圖片來源：AsiaYo

「沖繩今歸仁旅之邸宅霍曼概念旅館 （Tabinoteitaku HOMANN CONCEPT Okinawa Nakijin）」開幕於2018年，擁有十橦獨立的渡假屋，每間房屋都是採用傳統琉球古民家型的設計，離市區有一段距離，可以在此享受被大自然包圍、遠離塵囂的旅程。





圖片來源：AsiaYo





圖片來源：AsiaYo

和洋式的屋子內，有客廳、廚房和榻榻米房間，設備也是一應具全，冰箱、微波爐、烤箱、熱水瓶、洗衣機、烘衣機和各式廚具及餐具皆有提供，連嬰兒座椅和餐具也都準備好了。在這裡不僅可以體驗沖繩當地的古民家住宿，公寓型的旅宿住起來也像是在自家中舒適溫馨。

地址：沖縄県国頭郡今帰仁村今泊3543



電話：+81 008-05-7197



停車場：設有停車場（限一輛車）



訂房方式：AsiaYo 訂房 一晚房價 25071～日圓（最多可入住4人）









Villa de FLEUR Secret Villas





圖片來源：trip.com

「Villa de FLEUR Secret Villas」位於美麗海附近，在這裡宛若身處被樹木環繞的世外桃源，可以聞到樹木和海水的氣息，享受與世隔絕的靜謐時光。





圖片來源：trip.com





圖片來源：trip.com





圖片來源：trip.com

別墅共兩層樓高，臥室位於二樓，一樓則是客廳、浴室和廚房，戶外還有一座私人泳池，無論是和家人或是伴侶，都可以在此享受不被打擾的私人空間，拉近彼此的距離，創造難忘的回憶。

地址：沖縄県国頭郡本部町國頭市山川 1025-1



電話：+81 980-43-7642



停車場：設有免費停車場



訂房方式：trip.com 訂房 一晚房價 36808 ～日圓（依入住人數調整房價 最多可入住四人）









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