2023夏天開幕！藤本壯介沖繩石垣島「NOT A HOTEL ISHIGAKI」 最融入自然的海景渡假酒店

於日本沖繩石垣島西南部的新渡假酒店作品「NOT A HOTEL ISHIGAKI」；圖片提供／Sou Fujimoto Architects

被稱為總能打造出「宛如自然系」建築的日本建築師藤本壯介（Sou Fujimoto）於日本沖繩石垣島西南部的新渡假酒店作品「NOT A HOTEL ISHIGAKI」即將於今年夏季開幕。面海具無邊際游池的半開放式客房、覆蓋著植被的開孔起伏屋頂等都成了這渡假酒店的建築特色，預期將為旅遊勝地石垣島更增添一股旅遊吸引力及帶來不少藤本建築迷。

「NOT A HOTEL ISHIGAKI」覆蓋著植被的開孔起伏屋頂；圖片提供／Sou Fujimoto Architects

這獨特的熱帶渡假酒店基地為圓形，佔地將近10平方公里，讓遊客的視野能望向四周圍繞的自然景觀及海景，遊客們不僅可走在覆蓋著植被的起伏屋頂，並可從屋頂陽台處就直接進入室內，讓屋頂的綠意也成了室內向外欣賞的景色之一。在草地、休閒區域和一處可反射天空和四周樹群的水鏡區等配置下，讓住在酒店也彷彿身處在綠意之殿。

坐擁迷人海景 無價建築師儘量讓環境也融入建築之中的理念，也可體驗在酒店的設計。酒店圓形的設計讓風能自由地流動於四周，開放式的設計也旨在消除內部和外部之間的界限，大片圓窗也讓室外綠景成了室內的景觀。主客廳能俯瞰大海，四間獨立客房最多可容納10位住客。在充滿休閒氛圍的石垣島上，「NOT A HOTEL ISHIGAKI」被設定為一個讓許多朋友可聚會的地方，一同享受寧靜的海灘，在花園裡燒烤，在客廳喝一杯，享受被海景綠意包圍的氛圍。

「NOT A HOTEL ISHIGAKI」客房就能一覽海景；圖片提供／Sou Fujimoto Architects

露天客廳和餐廳設有可俯瞰大海的島式廚房，相鄰的陽台連結著12米的無邊際泳池和壁爐，陽台處也設置了可以眺望大海的露天風呂與桑拿，確保旅客人在住宿時仍能享受多項酒店的設施，亦讓人們在沖繩享受自然美景時也能充份放鬆身心。

「NOT A HOTEL ISHIGAKI」12米的無邊際泳池；圖片提供／Sou Fujimoto Architects

在藤本的建築裡，亦常見到開孔的屋頂設計，讓天光能自由地灑落至室內，也讓住客能自然地感受到白天、黑夜與四季的變化，而風亦能自由地穿梭於各空間。在「NOT A HOTEL ISHIGAKI」的設計中，帶給旅客的不僅是能一覽四周海景綠意的透明開放式設計，更是能以身體感受自然環境變化的五感體驗，融入地景設計的高度，也讓酒店建築對環境景觀的衝擊降到最小，讓我們看的到這位建築師「宛如自然系建築」的理念持續在全球各地進行中。

「NOT A HOTEL ISHIGAKI」覆蓋著植被起伏屋頂設計；圖片提供／Sou Fujimoto Architects

==========編輯／蘇琨峰

欣傳媒https://www.xinmedia.com/article/209838