出境旅遊／疫情這幾年你錯過了沖繩什麼？五大「沖繩新景點＆話題」必追

日本國門大開後，台灣的你們是否已經摩拳擦掌開始規劃起久違的旅行啦！睽違許久是否連護照都得找半天外加生灰塵了？！沖繩縣位於日本列島最南端，是座能感受湛藍海洋與島上悠閒時光的美麗島嶼，同時也是日本與台灣都超愛的人氣度假勝地。為了能在6月10日起開放外國觀光團入境，就吸引外國觀光客上門，沖繩許多度假村飯店，主廚已經著手研發新的菜單。

在這幾年的物換星移之下，又有哪些別於以往的新景點、新話題以及好遊的地方呢？欣傳媒這邊告訴你！

▲位於iias沖繩豐崎內部的DMM Kariyushi水族館，絕對有看頭；圖片擷取自活動頁面

✈日航工場見學行程，飛機迷必去

日航工場見學行程雖然早前就有，那霸機場近年也推出了ANA機體工場參觀 ANA Maintenance Facility Tour行程提供到訪遊客選擇。

ANA全日空和JAL日本航空，所推出的免費工場見學行程一直以來都大受好評。所謂的工場見學體驗，其實就是透過參觀航空公司博物館、解說員的導覽，以及最主要的重頭戲——飛機庫見學的活動，讓人們可以近距離的感受飛行的奧秘，由於見學導覽只以日語介紹（影片有外語字幕），若不會外語就放鬆心情單純跟著欣賞即可。若遇到很會引導的導覽人員，想必也能對停機棚裡的大小飛機們，感到特別有趣的。

最後，還請注意！想去的大家，最早需要在六個月前就進網站預訂會比較保險，此活動不開放現場報名。另外，ANA機體工場參觀見學全程禁止錄影，進飛機庫時若需拍照也都得徵求現場導覽人員的同意才能拍攝。如果照片要彙整Po上網，作為遊記或部落格使用，也最好先行寄信給航空公司進行確認，雙方比較不會有爭議。

▲近距離的感受飛行的奧秘，可別錯過；圖片擷取自活動頁面

▲記得至少提早半年預約；圖片擷取自／ANA Maintenance Facility Tour 預約網址頁面

✈沖繩南部最大商城：iias沖繩豐崎

於2020年6月開幕的iias沖繩豐崎，目前為沖繩南部最大的商場，從機場出發只要15分鐘即可抵達。該商場由Daiwa House Group負責開發營運，而Daiwa House Group於橫濱、仙台、筑波、博多等皆有大型複合商業設施，遍布日本各地。iias沖繩豐崎商城四大特點

✔ 交通超便利，由機場出發僅需15分車程

✔ 為沖繩南部地區規模最大的購物商城

✔ 沖繩首間附設水族館的購物商場

✔ 面向超美SUN海灘，風景絕對迷人

【商場名稱】▶iias沖繩豐崎（イーアス沖縄豊崎）▶iias okinawa toyosaki

【商場地址＆電話】

▶沖繩縣豐見城市豐崎3-35▶TEL: 098-840-6900

【營業時間】

▶AEONSTYLE（超市） 9:00～23:00▶飲食相關設施 10:00～23:00▶商品販售設施 10:00～21:00▶DMM Kariyushi水族館 10:00～21:00全年無休，但依各店鋪與設施不同而變動

【自行開車】

▶從那霸機場約15分鐘車程▶下「豐見城、名嘉地」交流道約5分鐘車程

【搭乘巴士】

▶從那霸機場搭95號約25分鐘，於「iias沖繩豐崎」站下車後走路即達。▶從那霸巴士總站（Kafuna旭橋前乘車處）搭55、56、88、98號約28分鐘，於「道之驛豐崎」站下車後走路約4分鐘。▶從那霸機場搭955號約25分鐘，於「OTS前」站下車後走路約6分鐘。

✈DMM KARIYUSHI水族館

作為沖繩首間購物商場附設水族館，位於iias沖繩豐崎內部的DMM Kariyushi水族館，絕對有看頭。運用最新空間與影像表演的詮釋，可為全球首創的新型娛樂水族館。預計將以活動於沖繩近海的海洋生物為主，展出亞熱帶地區的各種動植物。到此，不僅能一探各種植物與海洋生物的美麗身影，還能體驗最新影像技術帶來的超真實海洋感受。為慶祝DMM Kariyushi水族館開幕1周年，水族館也2021年7月17日翻新3個展區，呈獻全新影像及聲光體驗，預知最新展覽資訊，請至DMM Kariyushi水族館頁面查詢

▲為訪客提供一個全新的體驗；圖片擷取自活動頁面

【展覽概念】煥然一新的作品分別以「尋找光芒」、「藍綠色的海洋」、「壯觀逼真的動態」為主題，為訪客提供一個全新的體驗。

【尋找光芒】作品內搜尋了沖繩大自然中各式各樣的光線，包括太陽於早上﹑中午及黃昏綻放的光芒﹑映照於水中的光芒﹑水珠反射的光線及生物於晚間發出的淡光等各種於我們周遭出現的光線。寓意於變幻的日常中，為大家帶來一點希望之光。

【藍綠色的海洋】沖繩美麗的海洋呈藍綠色，如此清澈通透的海洋在日本本州較為罕見。因此作品內以藍綠色為主題，配合實景及CG拍攝，呈現水的美態。

【壯觀逼真的動態】透過3個「D」―Dynamic（充滿活力）﹑Drastic（激烈）及Dramatic（戲劇性），以水中拍攝手法大膽地呈現動物於水中游泳的情景，並以航拍逼真地展現沖繩的自然風光及光線。從非一般的角度拍攝，展現沖繩各種樣貌。

【展區詳情】迎賓劇場劇場內設有多枚巨大螢幕及環迴立體聲系統*，為觀眾帶來充滿臨場感的體驗。本作品以海陸空及沖繩的各個場景為舞台。影像中收錄了於早上﹑中午﹑黃昏及晚上不同時間的沖繩自然景色，以帶出「光」的主題。製作團隊於沖繩離島以水中拍攝及航空拍攝的手法去拍攝壯觀的影像，糅合於當地收錄的音效及原創的音樂，將魅力滿溢的沖繩活現於眼前。

*影片以5.1聲道環迴立體聲系統播放。音效隨著影像而更改輸出位置，呈現最細緻真實的效果。

✈新美食打卡景點：國際通暖簾街

2019年底沖繩國際通暖簾街：國際通橫丁Ｘ那霸市場熱鬧開幕，也是沖繩最新話題美食商城。這裡的一樓是沖繩餐廳名店，幾乎各種主題的日本美食通通集中在此，熱愛好料的你，絕對不能錯過。

各種店家資訊詳情，網站有更多消息或是至FB觀看最新資訊

▲沖繩最新話題美食商城：沖繩國際通暖簾街；圖片擷取自活動頁面

✈新面貌登場：萬座毛周邊活性化設施

作為沖繩本島風景名勝，位於西海岸的萬座毛是當地著名的觀光景點，也因坐擁日本屈指可數的海灘度假區而廣受歡迎，高人氣的程度可是與古宇利島有得比拼。2020年10月2日，3層樓高的複合設施於萬座毛入口盛大開幕，改採為收費制，每人入場需支付100日圓費用，但真心不騙絕對值得到此搭高體驗，一覽萬座毛周邊美景。

萬座毛最大的特徵在於海岸峭壁上有著像大象鼻子形狀的石頭，隸屬沖繩海岸國定公園。琉球王朝時代的尚敬王曾評價此地為：「能供萬人坐下的『毛』（指原野）」（原文：「万人を座するに足る毛」），名稱即由此而來。

▲坐擁日本屈指可數的海灘度假區而廣受歡迎，高人氣的程度可是與古宇利島有得比拼；圖片擷取自維基百科

【景點地址】▶萬座毛（万座毛）沖繩縣恩納村恩納2767

【自行開車】

▶下「屋嘉」交流道約10分鐘車程▶下「石川」交流道約20分鐘車程

【搭乘巴士】

▶從那霸巴士總站搭20、120號約95分鐘，於「恩納村役場前」站下車後走路約13分鐘。

【聯絡電話＆營業時間】

▶TEL: 098-966-8080（萬座毛周邊活性化設施）▶TEL: 098-966-1280（恩納村商工觀光課）▶8:00～20:00（11月～3月至18:00）全年無休

【入場費】

▶一般100日圓▶未滿小學免費

Text｜酸鼻子

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