沖繩島北部與西表島 列入2021世界自然遺產

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】日本向聯合國教科文組織（UNESCO）申請將「奄美大島、德之島、沖繩島北部與西表島」登記為世界自然遺產。

沖繩縣政府沖繩產業振興公社台北事務所專員賴宜芝表示，鹿兒島縣的奄美大島與德之島，以及沖繩縣本島北部與西表島，共有約4萬3,000公頃的森林，日本政府認為，當地棲息有琉球兔（Pentalagus furnessi，又稱奄美短耳兔）、沖繩秧雞（Gallirallus okinawae）、西表山貓等特有此申請登記為世界自然遺產，現階段也成為沖繩推廣旅遊的一大亮點，歡迎旅客在國門解封之後，來一探沖繩的自然美景。

▲沖繩縣政府沖繩產業振興公社台北事務所在旅展帶來精采的互動表演。 記者-王政／攝供

▲沖繩縣政府沖繩產業振興公社台北事務所在旅展帶來精采的互動表演。 記者-王政／攝供

▲付費共享單車 CHURACHARI。 圖：CHURACHARI／提供

此外，沖繩除了搭乘郵輪、飛機前往，體驗自駕遊之外，最近還特別推出付費共享單車 CHURACHARI，全沖繩目前共有27租借站，從最南邊的沖繩南海灘度假飯店（Southern Beach Hotel＆Resort Okinawa），到中部的北谷町美國村，都能體驗一場與海風追逐的單車輕旅。

其中那霸特別推薦園比屋御嶽石門、崎山公園、波上宮，還可以漫遊壺屋小巷、吃沖繩蕎麥麵，或是找個咖啡廳，享受愜意時光；宜野灣和北谷則有骨董商店、Araha海灘、Depot Island木板路、Chatan Uchinaa-ya，歡遊旅客將其安排在旅程中。

目前推出A.在服務窗口申請、B.在專用網站申請使用，2種方式租借。旅客可以在服務窗口申請，取得專用IC卡，按下自行車操作面板上的START鍵，以專用IC卡感應讀卡機，電子鎖將自動開啟。或是連線至專用網站，選擇「新登錄」，依照步驟登錄使用者資訊。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野