沖繩親子景點推薦10選！ 高CP值沖繩親子自助行這樣玩

想帶小孩出國又覺得麻煩嗎？親子出遊會遇到的問題，想必是讓很多爸媽卻步的原因。BUT！無論是親子出遊的行前準備，還是親子出遊的景點推薦，小編一次幫你整理好。小編替你準備好簡單、好懂、高CP值的「沖繩自助行」，牽著你的寶貝出發囉！

沖繩親子出遊景點推薦

沖繩親子出遊景點＃1

沖繩世界文化王國—玉泉洞+王國村

▲沖繩親子出遊景點-玉泉洞。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

歷經30萬年歲月所形成的玉泉洞，是沖繩必去景點。鐘乳石洞屬於一種石灰岩地質景觀，經特定地質條件形成的鐘乳石、石筍、石柱型態各異別有趣味。逛完玉泉洞還可以到附近的Cave Cafe去品嘗35咖啡，35咖啡的名字由來，是因為35在日文發音中似珊瑚之意。而其特色在於這家店是以石化珊瑚烘焙咖啡，將咖啡生豆放在加熱至200℃高溫的石化珊瑚上，以萃取出咖啡豆純粹的風味。

＊營業時間：09：00~18：00

＊門票費用：未滿4歲入園免費

▲沖繩親子出遊景點-文化王國風獅爺彩繪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

在王國村裡，除了可以看到琉球王朝的街道風貌，也可以欣賞日本傳統文化—太鼓表演。此外沖繩王國村內有超多的手作課程可以體驗，諸如紡織、印染、風獅爺彩繪、琉球服裝體驗等等……超適合親子一同參與的DIY，園區內的琉球服裝體驗還有小朋友穿的款式，超級咖挖以。

沖繩親子出遊景點＃2

沖繩東南植物園

▲沖繩親子出遊景點-東南植物樂園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

沖繩東南植物園建於1968年，有熱帶、亞熱帶的植物全年青翠茂盛，是日本少數的熱帶庭園。沖繩東南植物園的植物種類高達2000多種，又以椰子樹、猴麵包樹、蓮花、龍血樹為代表，宛如一座巨大的熱帶花園。但帶小孩自助行最害怕的事情就是，小朋友不耐走很容易腳痠痠，園內有提供周遊巴士、觀光覽車(不包含在門票內)，可以讓大朋友小朋友開心親子遊。

＊營業時間：平日→9：00~18：00/ 假日→9：00~21：00

＊門票費用：未滿6歲入園免費

沖繩親子出遊景點＃3

體驗王國MURASAKI MURA

對大人來說花上一兩個小時，看看園區的文化，了解景點的歷史背景都很有意義。但對小朋友來說他可能還不是那麼能理解，或專注力不夠。因此手作DIY或互動式的體驗，對小朋友的旅程來說滿重要的。讓他們做中學，他們比較容易吸收。在體驗王國中總共有32間工坊，有沖繩麵、沖繩黑糖、吹玻璃等製作體驗，可以親子一同學習。

＊營業時間：9：00~18：00

沖繩親子出遊景點＃4

琉球村

▲沖繩親子出遊景點-琉球村太鼓表演。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

沖繩琉球村是一個主題公園，重現了日本琉球王國時代的樣貌與沖繩的傳統文化，來到這裡的遊客可以親手製作陶器、彈日本傳統樂器三味線，以及欣賞太鼓表演和傳統舞蹈。

＊營業時間：08：30~17：30/ 夏季→9：00～18：00

＊門票費用：未滿6歲入園免費

沖繩親子出遊景點＃5

青洞浮潛

▲沖繩親子出遊景點-青洞浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

全世界唯二的藍洞，就在義大利及沖繩的真榮田岬，在日語中藍稱為「青い」，因此藍洞在日本又被稱為青洞。洞窟內部的海面因為日光折射而閃耀出神祕的藍光，洞窟內也有各式各樣的海洋生物。爸爸媽媽可能會擔心，如果小朋友不太會游泳怎麼辦？藍洞浮潛活動在教練的帶領下，其實小朋友也是可以下水的喔！

沖繩親子出遊景點＃6

名護自然動植物公園

▲沖繩親子出遊景點-名護自然動植物公園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

沖繩名護自然動植物公園匯集了來自非洲、大洋洲、東南亞等世界各地的小動物，有珍稀的鳥類、萌翻天的水豚、呆萌的天竺鼠等多種動物，最有趣的區域就是與小動物零距離的觸摸廣場。除了可愛還同時兼具寓教於樂的場所，著實為沖繩親子出遊的首選。

＊營業時間：09：00~17：30

＊門票費用：未滿4歲免費入園

沖繩親子出遊景點＃7

名護鳳梨園

▲沖繩親子出遊景點-名護鳳梨園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

在沖繩名護鳳梨園，與上一個推薦景點地理位置接近，可以安排在一起。在園內搭乘造型可愛的遊園車「鳳梨號」，探索亞熱帶森林、鳳梨田及鳳梨花！還可於名產店及餐廳品嚐各式鳳梨點心與美食。

＊營業時間：09:00~18:00

＊門票費用：未滿6歲免費入園

沖繩親子出遊景點＃8

DINO恐龍公園 山原亞熱帶之森

▲沖繩親子出遊景點-DINO恐龍公園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

生動逼真的恐龍樂園，搭配上音效，仿佛穿梭在電影《侏羅紀公園》的場景中。幾乎每走兩步就會看到恐龍，小編覺得這個景點適合大一點的小朋友，太小的小孩可能會怕怕。DINO恐龍公園內以暴龍為首，還有劍龍及腕龍等約80隻以上的巨大恐龍等你來探險，這些恐龍中有的會發出聲音，甚至會噴水趣味十足。

＊營業時間：10:00~18:00

＊門票費用：未滿4歲免費入園

沖繩親子出遊景點＃9

美麗海水族館

位在沖繩北部的「美麗海水族館」為全亞洲最大、全世界排名第二大的海洋公園。館內有將近30,000種海洋生物，園區內還有海豚表演以及海龜餵食體驗，是非常適合全家大小親子的觀光景點。在開始玩之前可以，到服務出租借嬰兒車，就能帶著小孩趴趴走囉！

＊營業時間：10月~2月，8:30~18:30/ 3月~9月，8:30~20:00

＊門票費用：未滿6歲免費入園

沖繩親子出遊景點＃10

古宇利島

▲沖繩親子出遊景點-古宇利島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

古宇利島最令人難忘的莫過湛藍的海水，陽光灑落在清澈透明的海面上波光淋漓美麗至極。傳說在很久以前，有一對男女名叫Uminai與Umiki他們從天而降，在古宇利島孕育出兩人的愛情故事，而其子孫變成了後來的沖繩人，因此古宇利島又有「戀之島」與「神之島」之稱。在古宇利大橋附近有一家「蝦蝦飯」，不只好吃還超好拍，是家一路從餐車發展到店面的美食！

沖繩親子出遊行前準備

沖繩行前準備＃Q1

第一次帶小孩出國，適合去沖繩嗎？

小編推薦第一次帶小孩出國的爸媽，可以去飛機航程比較近的國家，以免小朋友因為搭飛機而感到不適。此外該旅行國家，盡量以交通便利為考量，以免小朋友舟車勞頓提不起精神。像是東京、沖繩都是不錯的選擇喔！

沖繩行前準備＃Q2

小朋友的機票、門票和大人價位一樣嗎？

一般來說未滿2歲的寶寶，不占位的情況下，機票的費用為大人票價的10%。2歲以上但未滿12歲的小朋友，票價通常為大人的75%(視航空公司規則略有異)。此外在沖繩許多園區4~6歲以下的小朋友是不用門票費用的，不妨在這個時候留下甜蜜的親子回憶吧！

沖繩行前準備＃Q3

帶小朋友出國要帶嬰兒推車嗎？

小編之所以會選擇沖繩作為適合親子同遊的行程，最大的原因就是它對親子出遊非常友善。觀光景點幾乎都有育嬰室、無障礙坡道，讓你方便推嬰兒車。但如果你的小朋友不是寶寶的年紀，而是稍微大一點的話，在沖繩美麗海水族館這個超大的園區中，是可以租借推車的，不一定需要全程攜帶！

最後，無論你是想要接近自然的戶外森呼吸，還是了解沖繩歷史與DIY的文創園區，小編都幫你整理好了。你心動了嗎？牽著一家大小來趟回憶無價的沖繩之旅吧！OK~Let's Go！

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