日本沖繩景點超狂懶人包！沖繩6天5夜行程推薦×水上活動15選

隨著溫度漸漸回暖，春暖花開，也代表著沖繩旅遊的季節又來囉！小編一次整理好景點、交通、美食的資訊懶人包報你知！無論你是想自駕趴趴走的朋友，還是想包車自在遊的放鬆假期？跟著小編一起看下去就對了！

沖繩六天五夜行程推薦

沖繩景點推薦＃1

沖繩世界文化王國---玉泉洞+王國村

▲沖繩景點推薦-玉泉洞。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

玉泉洞是日本國內最大的鐘乳石洞，是沖繩的必去景點。鐘乳石洞屬於一種石灰岩地質景觀，經特定地質條件形成的鐘乳石、石筍、石柱型態各異別有趣味。

▲沖繩景點推薦-王國村（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

在王國村可以看到琉球王朝的街道風貌，欣賞日本傳統文化—太鼓表演。此外沖繩王國村內有超多的手作課程可以體驗，諸如紡織、印染、風獅爺彩繪、琉球服裝體驗等等......

營業時間：09:00~18:00

門票費用：成人→1,240日元、兒童→620日元

沖繩景點推薦＃2

琉球玻璃村

▲沖繩景點推薦-玻璃工藝。（圖／Pixabay）

琉球玻璃工藝始於明治時代，來自長崎和大阪的職人將吹玻璃的技術帶入沖繩。二戰結束後以美軍用過的彩色玻璃瓶當原料，而後發展成富有美式風格的藝術文化。

營業時間：09:00~18:00（工廠參觀學習截止到17:30）

門票費用：參觀免費。DIY課程→吹玻璃體驗1620日幣

沖繩景點推薦＃3

國際通

▲沖繩景點推薦-沖繩國際通。（圖／© Y.Shimizu/© JNTO）

沖繩那霸最繁華的商業街「國際通」原名「新縣道」，在1944年沖繩島戰役之後更名。各大百貨、藥妝、美食商場等接連設立，被人稱為「奇跡的一英里」。

營業時間：約10:00~22:00 (依店家略有不同)

沖繩景點推薦＃4

沖繩慶良間諸島海上活動

▲沖繩景點推薦-沖繩慶良間諸島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

世界知名的慶良間諸島，擁有自成一格的慶良間藍。無論是想在這吹著海風發呆一下午，看魚兒在珊瑚礁間穿梭優游，還是想體驗刺激的水上運動，在這裡都能讓你感受到遠離塵囂的美好體驗。

沖繩景點推薦＃5

牧志市場

▲沖繩景點推薦-牧志市場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

牧志市場是沖繩品嘗新鮮海產的必訪之地，在1樓市場購買的食材，能帶去2樓食堂代為料理。從產地到餐桌，品嘗最貼近日本飲食文化的舌尖饗宴。

營業時間：約08:00~21:00

沖繩景點推薦＃6

比謝川紅樹林獨木舟之旅

▲沖繩比謝川獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

比謝川從琉球王朝時代開始就是知名的觀光勝地，一邊划獨木舟一邊觀察紅樹林的生態。比謝川是沖繩本島流域面積最大的河流，下游河岸的紅樹林區樹木茂密，棲息著各種生物，是名符其實的生態搖籃。

場次：08:00集合／09:30集合／11:00集合／13:30集合／15:00集合

沖繩景點推薦＃7

殘波岬

位在沖繩最西端的殘波岬，綿延兩公里的斷崖和不斷拍打的海浪，氣宇磅礡四字便是殘波岬最貼切的形容。白色的燈塔是殘波岬象徵性的地標，燈塔還有開放入內參觀，可以爬到燈塔最頂端俯視海岸風采。

營業時間：殘波岬燈塔→5月~9月，9點30分~16點30分/10月~4月，9點~16點

門票費用：200日圓（登塔）

沖繩景點推薦＃8

萬座毛

▲沖繩景點推薦-萬座毛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

位於沖繩本島西海岸恩納村的國家自然公園。「萬座毛」的由來為「可供萬人齊坐的草原」之意。必拍打卡點是在海岸邊有著像大象鼻子形狀的石頭，夕陽西下時格外美麗。

沖繩景點推薦＃9

琉球村

▲沖繩景點推薦-琉球村太鼓表演。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

沖繩琉球村是一個主題公園，重現琉球王國時代的樣貌，並傳達沖繩的傳統文化。遊客可親手製作陶器、彈日本傳統樂器三味線，以及欣賞太鼓表演與傳統舞蹈。

營業時間：08:30~17:30（最後入場17:00）/ 夏季→9:00～18:00（最後入場17:30）

門票費用：大人（16歲以上）1200日元/ 小孩（6歲～15歲）600日元/ 5歲以下免費

沖繩景點推薦＃10

美國村

▲沖繩景點推薦-美國村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

營業時間：10:00~22:00

摩天輪費用：成人500日元/ 4歲—高中生300日元/ 3歲以下免費。

沖繩景點推薦＃11

水納島一日遊

▲沖繩景點推薦-水納島透明獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

沖繩私房景點水納島位於沖繩北部的本部町，因為島的形狀像月亮也像可頌麵包，也被稱做為「月牙島」或是「可頌島」。有乾淨的白沙、清澈的海水以及美麗的珊瑚礁。在這裡最fashion的玩法就是在沖繩水納島「滑透明獨木舟」，讓你欣賞美景和海洋生物完全無死角。

沖繩景點推薦＃12

美麗海水族館

▲沖繩景點推薦-沖繩美麗海水族館。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

位在沖繩北部的「美麗海水族館」為全亞洲最大、全世界排名第二大的海洋公園。館內有將近30,000種海洋生物，園區內還有海豚表演以及海龜餵食體驗，是適合大朋友小朋友的闔家歡樂行程喔！

營業時間：10月~2月，8:30~18:30（最後入館17:30)/ 3月~9月，8:30~20:00（最後入館19:00）

門票費用：成人1,880日元/ 高中生1,250日元/ 中、小學生620日圓/ 未滿6歲免費

沖繩景點推薦＃13

名護鳳梨園

▲沖繩景點推薦-名護鳳梨園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

在沖繩名護鳳梨園內搭乘造型可愛的遊園車「鳳梨號」，探索亞熱帶森林、鳳梨田及鳳梨花！於名產店及餐廳品嘗各式豐梨點心與美食。

營業時間：09:00~18:00

門票費用：大人、大學生、高中生850日元/ 國中生600日元/ 小學生450日元

沖繩景點推薦＃14

沖繩海炎祭

▲沖繩景點推薦-沖繩海炎祭。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

海炎祭為節慶活動，四月來旅遊的朋友可千萬別錯過。在沖繩同時欣賞日本傳統藝能「花火」與沖繩「自然・文化」的共同演出。這場日本最早的夏日花火，結合沖繩的音樂以及文化，渲染出夜晚中最美的視覺和聽覺饗宴；創造出最富有原創性的藝術祭典。

活動時間：2020.4.11（六）

活動地點：宜野灣海濱公園

沖繩景點推薦＃15

古宇利島

▲沖繩景點推薦-古宇利島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

古宇利島最令人難忘的莫過湛藍的海水，陽光灑落在清澈透明的海面上波光淋漓美麗至極。傳說在很久以前，有一對男女名叫Uminai與Umiki他們從天而降，在古宇利島孕育出兩人的愛情故事，而其子孫變成了後來的沖繩人，因此古宇利島又有「戀之島」與「神之島」之稱。

推薦玩法：沖繩巴士之旅│古宇利島+水族館+名護鳳梨公園

沖繩行前準備

＊簽證：台灣旅客進入日本，可以免簽證停留90天。短期觀光不需要辦日本簽證，僅需於入境前填寫入境卡即可。

＊氣候：5到10月是沖繩最適合觀光的季節，沖繩四面環海受水氣調節，因此夏日落在25~30度，而其他季節多半在15度以上氣候宜人，詳細可見沖繩即時氣象查詢。

＊電壓：日本電壓110V和台灣是一樣的，台灣的電器在日本基本上可以直接使用。但日本的插座通常沒有接地線，帶電腦的捧油要記得戴轉換插頭喔！

＊外幣兌換處：那霸國際機場TISCO／Blue Seal 本店/北谷店 外幣兌換處／AEON 北谷 Shopping Center

沖繩交通資訊

機場交通

單軌列車：抵達那霸機場出關後跟著指標走會來到二樓的單軌列車站。從機場進市區只要20多分鐘，沿路共用15站途經多個觀光景點，車費按車程計算落在150~330日元。

機場巴士：巴士分為兩種，分別是「利木津巴士」和「一般巴士」，乘車處皆在機場一樓大廳。按目的地距離及不同路線有其計費方式。此外，沖繩巴士不僅來回市區及機場，大部分的知名景點也可搭乘巴士抵達。

想知道更多日本沖繩自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」