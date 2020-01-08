日本最早花火大會！2020沖繩琉球海炎祭懶人包

沖繩琉球海炎祭

說到沖繩，你會想到什麼？大海、藍天還是美食？夏日來到沖繩絕對不能錯過的，正是一年一度盛大舉辦的沖繩琉球海炎祭！尤其「2020 沖繩琉球海炎祭」是全日本最早的夏日花火大會，都這樣說了還能不去看嗎？現在就跟小編一起看沖繩琉球海炎祭到底有那些好玩、可看之處吧！

沖繩琉球海炎祭介紹

▲沖繩琉球海炎祭-會場&門票。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

花火是日本祭典中絕對少不了的一環，而琉球海炎祭更是以此作為祭典主軸，並結合沖繩的自然與人文風景的夏日慶典，同時也是全日本最早的煙火大會，而明年的第17屆琉球海炎祭將於2020年4月11日舉辦。

這次的琉球海炎祭同樣選在宜野灣海濱公園舉辦，上萬發煙火會與沖繩原創音樂一同綻放，渲染出夜晚中最美的視覺×聽覺饗宴，整個煙火表演預計長達一小時，可以說是沖繩夏日絕對不能錯過的祭典活動！

活動日期：2020年4月11日

活動時間：15:00入場，19:00開始

活動地點：宜野灣海濱公園

官方網站：第17回琉球海炎祭

沖繩琉球海炎祭煙火

▲沖繩琉球海炎祭介紹。（影片／琉球海炎祭ryukyukaiensai）

沖繩琉球海炎祭的10000發煙火，從2010年開始便是邀請世界知名設計師Koshino Junko（小篠順子）所設計，再由專業的煙火師傅製作，搭配最新科技與音樂、燈光，創造出最完美的表演。

夏日花火有感動人心的因子，帶來充滿餘韻的微醺夜晚，負責企劃沖繩琉球海炎祭活動的久保貴司製作人曾說過：「每年都有很多人帶著淚水從頭看到尾，因此今後也想在世界各國綻放，讓更多人看到日本驕傲的傳統美學花火和音樂的合作。」

沖繩琉球海炎祭門票種類

▲沖繩琉球海炎祭會場&座位圖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

沖繩琉球海炎祭的門票通常會提早開賣，因為門票非常搶手，所以小編建議大家一定要事先做好研究門票種類和套票的功課，等到官方公布開售通路時，趕快下好離手！

一般入場券：含入場門票不含座位，可自行攜帶野餐墊於非指定席處觀賞（上圖藍框）。

TA指定席：含入場券及專屬座位席（上圖紅框）。

▲沖繩琉球海炎祭。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果不想坐在電腦前或去便利商店搶票的話，等待官方公布接駁車措施，再去想辦法解決交通問題的話，也可以選擇趣吧推出的專屬套票方案，更能提早規劃沖繩琉球海炎祭與沖繩自由行的行程安排！

一般入場券+【那霸】交通接送

一般入場券+【北谷】交通接送

TA指定席+【那霸】交通接送

TA指定席+【北谷】交通接送

沖繩琉球海炎祭Q&A

▲沖繩琉球海炎祭。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

Ｑ：天氣惡劣或下雨，琉球海炎祭還照常舉行嗎？

Ａ：雨天會照常實施，若天候極度不佳則順延至隔日。

Ｑ：可以使用三腳架拍照嗎？

Ａ：有出售攝影師座位區的票券，若有需要請與秘書處hanabi.kaiensai@gmail.com聯繫。

Ｑ：琉球海炎祭施放煙火的時間與時長？

Ａ：表定19:00開始，通常時常為1小時。

Ｑ：琉球海炎祭可以攜帶食物和飲料嗎？

Ａ：禁止攜帶外食進入，會場內有美食專區。

Ｑ：琉球海炎祭禁止攜帶物？

Ａ：帳篷、傘、桌椅、寵物、腳踏車、滑板。

沖繩琉球海炎祭周邊玩法

沖繩琉球海炎祭周邊景點＃1

古宇利島

▲沖繩琉球海炎祭周邊景點-古宇利海灘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

自從傑尼斯偶像「嵐」在的心形石拍過廣告後，就帶起了古宇利島的觀光風潮，在前往古宇利島前會先經過屋我地島，再經過全長2020公尺古宇利跨海大橋， 兩旁清澈湛藍的海水讓人捨不得開太快，當然，決不能錯過美麗的古宇利沙灘，也是放空發呆的最佳去處！

沖繩琉球海炎祭周邊景點＃2

美麗海水族館

▲沖繩琉球海炎祭周邊景點-美麗海水族館。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

沖繩美麗海水族館擁有世界上最大的水槽，可以一次欣賞到極為豐富的海洋生態，魚類從熱帶魚到深海魚應有盡有，表演活動也相當多元，有海豚秀、鯨鯊餵食、潛水秀，甚至還可以看到有美人魚之稱的海牛，玩累了還可以到美麗海水族館內部咖啡廳，一邊悠閒喝下午茶一邊欣賞黑潮之海的美景。

沖繩琉球海炎祭周邊景點＃3

美國村

▲沖繩琉球海炎祭周邊景點-美國村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

擁有歷史代表的沖繩觀光景點－美國村，是以前美國統治時留下的遺址去重新打造的，遠處就能看到紅色的摩天輪，無論是白天欣賞美國村及海岸景色或夜晚村內燈光閃爍的夜景，都很值得搭乘欣賞。

美國村之所以有濃濃美國風情，是因為除了村內的房屋造型都精心設計過，大街上的椰子樹也相當應景，還有販賣美國雜貨的商店，來日本沖繩觀光能一次滿足日式及美式風景。

沖繩琉球海炎祭周邊景點＃4

水納島

▲沖繩琉球海炎祭周邊景點-水納島透明獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

從天空眺望水納島，它的外型就像月牙、可頌，因此有超可愛的「月牙島」、「可頌島」的別稱。水納海灘就位於水納島港口附近，從本部町渡久地港搭船約15分鐘，接著下船步行便可到達。

在水納海灘上，除了清澈海水、純白沙灘你可以體驗到超多水上活動，浮潛、水上摩托車、海底散步、海上拖曳傘樣樣都有，水納島可是被珊瑚礁包圍的離島，海底世界的美景不容錯過。

沖繩琉球海炎祭周邊景點＃5

慶良間群島浮潛

▲沖繩琉球海炎祭周邊景點-慶良間KuEFu島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

乾淨透明漸層的藍色海水，讓這個地方有了「慶良間藍」的美譽。海面下更能看到五顏六色的珊瑚礁、熱帶魚，甚至是可愛的海龜！而且從那霸出發到慶良間群島只需20分鐘就能抵達，所以成為了旅人進行水上活動與浮潛的最佳區域，可以說是浮潛的首選沖繩景點。

想知道更多沖繩琉球海炎祭內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」