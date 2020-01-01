哪些地方非玩不可？ 沖繩自由行秘笈大公開

相信許多人一定是琉球、小琉球傻傻分不清楚，小琉球是位於台灣屏東外海的領土。而琉球，其實就是大家常稱的日本沖繩啦！而Skyscanner這次要介紹的就是沖繩如果不跟團，要如何自己規劃玩得盡興，祕技一次大公開！

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什麼時候去最好？

日本沖繩跟台灣一樣屬於海島型氣候，所以台灣人熟悉的梅雨跟颱風在沖繩也都有可能會遇到，所以在選擇旅遊的時間上都要特別注意。一般來說推薦的旅遊月份是5月底到11月之間，而暑假的七月到九月份間就要視情況而定的避開颱風的日子啦！

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怎麼玩最好？

其實到了沖繩會推薦的有兩種玩法，一種是租車，另一種就是搭乘沖繩那霸的單軌電車啦！搭乘單軌電車需要注意的是SUICA跟ICOCA等IC卡皆無法使用，另外有一日票券跟兩日票券可以購買，所以大家可以根據自己的需求來購買！在每一站也都有紀念章可以替自己的旅程蓋上印記，如果時間充裕的話可以到每一站探險收集一下喔！至於租車的話，目前日本已經承認台灣的駕照，所以可以說是非常的方便，不再受到地區的限制，想怎麼開車到處走都行。那麼要從哪裡租車呢？一般人第一個想到的就是OTS租車，不過其實像是NISSAN, TOYOTA跟TIMES CAR也都有提供租車的服務喔！

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哪些地方是非玩不可？

首先就是有世界級認可的世界文化遺產【首里城跡】【玉陵】【園比屋武御嶽石門】【識名園】【今歸仁城跡】【中城城跡】【勝連城跡】【座喜味城跡】 【齋場御嶽】等等皆為必訪名單！【美麗海水族館】也是許多家族出遊的旅客首選，聽說在夏季的晚上可能還可以遇到煙火秀呢！想來點特別的，那就會推薦到【Gangala】探險一下，一窺新興的秘境。除此之外，有許多人會拿沖繩比喻成墾丁，那麼沖繩的墾丁大街鐵定就是【國際通】！它也是觀光客到沖繩的必訪景點之一，各式伴手禮跟紀念品就在這裡一次備齊吧！說到吃的【牧志第一公設市場】就是饕客們必訪的景點。

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哪些是非吃不可的美食？

話不多說石桓牛燒肉、海葡萄蓋飯、沖繩新麵還有墨西哥捲飯，絕對是一樣也不能少。想要來些甜點，則會推薦這間しまドーナッツ，利用當地食材做成特有的島甜甜圈，是你到沖繩北部不可錯過的特別選擇喔！

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看完以上的介紹，就趕快規劃2020年行程吧！

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