賞鯨、浮潛、採草莓！ 5項「沖繩」冬天玩法大公開

沖繩冬天天氣與溫度

▲沖繩冬天天氣。（圖／JNTO天氣預報資訊網） 分享 facebook

沖繩冬天的天氣與溫度其實跟台灣差不多，基本上不太需要帶到很厚的衣服，按照同時間在台灣的類似穿著即可，不過如果要去沖繩海邊的話，建議多帶風衣或是帽子，以防海風吹太多頭痛或感冒。

沖繩冬天必玩體驗推薦

沖繩冬天玩法推薦＃1

沖繩賞鯨

▲沖繩冬天必玩體驗-沖繩賞鯨。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

從遠洋來到沖繩慶良間諸島海域的座頭鯨，可是沖繩冬季才看得到的現象，因此每年一月~三月來到沖繩旅遊，一定要參加這個沖繩冬天必玩的體驗，而且據說沖繩賞鯨看到鯨魚的機率非常的高喔！

此外，為了保護環境，在沖繩賞鯨不使用雷達來避免打擾鯨魚，只是使用肉眼來尋找，快來加入賞鯨的行列，一起挑戰眼力尋找海面上噴氣的鯨魚吧！

沖繩冬天玩法推薦＃2

親子浮潛

▲沖繩冬天必玩體驗-青洞浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

許多人可能會覺得冬天玩水太冷，不過其實專業的浮潛團隊，只要有準備防寒潛水衣，在沖繩冬天還是能進行浮潛活動的唷！尤其沖繩青洞是世界數一數二的藍洞，經過陽光照射後會呈現出神秘的藍光，非常美麗！

而且沖繩青洞浮潛行程2歲以上就可以參加，還有免費海底拍照，孩童專屬設備，更會貼心根據人數增加教練配比，不用擔心在沖繩青洞浮潛人數安全問題，是很適合大人小孩一同參與的沖繩冬天體驗活動。

沖繩冬天玩法推薦＃3

採草莓

▲沖繩冬天必玩體驗-瀨長島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

冬天是草莓最棒的季節，無論是日本各地或是沖繩冬天，都有採草莓的體驗活動，達人特別推薦在地的CHURA ICHIGO草莓園，這個位於沖繩南城市的草莓園，種植著許多由沖繩南部太陽、土壤所培育的多汁美味草莓，主人細心栽培的眾多品種，讓您在40分鐘內採好採滿，吃好吃滿！

沖 繩冬天玩法推薦＃4

瀨長島散步

▲沖繩冬天必玩體驗-瀨長島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

沖繩瀨長島是近年來興起的人氣打卡景點，因為有著仿希臘式的全白色建築，以及靠海第一排的美麗景觀，因此吸引不少年輕人到此打卡拍照，當然，絕對不可錯過的就是鼎鼎大名的幸福鬆餅！做在海邊一邊吃著軟綿綿的舒芙蕾鬆餅，一邊欣賞開闊的漸層藍海景，絕對是人生一大樂事阿～

沖繩冬天玩法推薦＃5

美麗海水族館

▲沖繩北部景點推薦-沖繩美麗海水族館。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

當然啦！說到沖繩景點，一定要介紹的就是沖繩美麗海水族館！這裡不分四季皆好玩，如果不想在戶外吹風的話，非常推薦來美麗海水族館欣賞有趣又可愛的海豚秀，站在超大的夢幻水族箱「黑潮之海」前發呆放鬆，或是在旁邊的Ocean Blue咖啡廳邊用餐邊欣賞，保證絕對療癒身心靈！

看完了以上沖繩冬天的介紹和玩法，是不是覺得好像可以趁著年末休假還沒用完，來去一趟沖繩自由行呢？其實沖繩冬天有非常多種玩法，無論是自駕、郵輪快閃一日遊，都有不同的玩法，心動不如馬上行動，趕快來去沖繩專區看看還有什麼好玩吧！

想知道更多沖繩冬天玩法，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」