最美沙灘前十名！ 隱藏版日本第一度假勝地「沖繩宮古島」

隱藏版的日本第一度假勝地 沖繩宮古島 分享 facebook

一年四季都溫暖的「宮古島」

充滿亞熱帶風情的宮古島，被稱作是東方夏威夷的「沖繩」，是日本最具代表的度假勝地，也是海內外旅客來日本最喜歡的地方之一。然而，除了沖繩本島之外，周圍還有很多國外旅客鮮少知道的秘密景點，這次要介紹的是，被票選擁有日本最美麗沙灘的－宮古島。

四季如夏 年均溫23度

距離沖繩本島西南方約300公里的宮古島，年平均溫度為23度，對於台灣人而言，可以說是非常「體貼」的溫度呢！宮古島剛好位在沖繩與台灣的中間位置，但目前尚未有直飛班機，抵達沖繩後，必須再轉搭日本國內線飛往宮古島，搭乘時間約45分鐘。

日本最美的白沙灘－前濱港

每年旅遊網站票選日本最美的沙灘，沖繩的沙灘總是幾乎包辦前十名，宮古島的「前濱沙灘」更是名列前茅，在這裡，你會遇到全日本最乾淨無瑕的白色沙灘。赤腳踏上前濱沙灘，便能體會到腳下乳白色的細膩感觸，晶瑩清透海水搭配由淺至深的藍色漸層，這樣接近無限透明的藍，有個獨特的名號－「宮古藍」。

海岸景致

滑浪風帆

由於前濱港的海浪較平穩，且屬淺水灣，再加上溫暖的氣候，大約2月開始，就會開始湧入想體驗各種水上運動的觀光客。

前濱港

地址：沖縄県宮古島市下地与那覇-1200

湧出泉水的Muiga斷崖 (ムイガー斷崖)

宮古島除了沙灘之外，還有許多珊瑚礁地形，現在要介紹是觀光客鮮少知的秘密景點，可以眺望天海一色全景的「Muiga斷崖 (ムイガー斷崖)」。由於斷崖的下方會湧出天然泉水，過去是島上住民飲用水的來源，現在雖然已經不再當飲用水使用，但絕景依舊，有機會經過的話，可以停下車來享受片刻，眼前令人屏息的美景。

Muiga斷崖 (ムイガー斷崖)​

地址：沖縄県宮古島市城辺字友利（道路）

備註：有停車場

沒有季節限定的水上運動

潛水

划橡皮艇

前面也說過，宮古島的氣候宜人，四季溫暖，無論日本或外國旅客，就算是冬天的氣溫，也很適合體驗水上活動，而且當地業者的設備齊全，上至高手下至初學者都能盡興玩樂！

全日本最南端的黃金溫泉

外觀

溫泉

就算是四季如夏的宮古島也是可以泡溫泉，就在最南邊的度假村SHIGIRA RESORT(西南樂園)，這裡的「SHIGIRA黃金溫泉 (シギラ黄金温泉)」是日本最南端的天然溫泉，泉如其名，金黃色的泉水又被稱作「奇蹟之泉」。只要準備泳衣就可以享受露天的黃金溫泉，度佳村內也有許多好玩的設施，就算是不想下水玩客人或是親子同行的旅客，都是很好的選擇喔！

SHIGIRA黃金溫泉(シギラ黄金温泉)

地址：沖縄県宮古島市上野新里1405-223

營業時間： 12：00〜22：00

入場費用：大人1,200日圓／小孩800日圓

官方網站

山丘上的小餐廳STARDUST GARDEN

最後要推薦你的是，在宮古島也可以吃到的精緻餐點。

外觀

窗外景致

進入度假村「西南樂園」園區範圍內有幾間餐廳可以選擇，「STARDUST GARDEN」是一間提供宮古島的當地食材製作的PIZZA和鬆餅等意式料理餐廳，食物美味之外，當然還有超強海景可以邊吃邊看，再告訴你一個藏在名字裡的秘密，STARDUST（星塵），顧名思義，到了夜晚抬頭仰望滿天星空，可以說是非常浪漫了。

巧克力蛋糕

芒果甜品

STARDUST GARDEN (スターダストガーデン)

地址：沖縄県宮古島市上野新里1405-226

營業時間：午餐11：30〜15：00／晚餐18：00〜22：00

官方網站

備註：有免費WIFI

遠離塵囂的宮古島

宮古島觀光客相較沖繩本島客少了許多，同時也少了一些紛擾，在這裡可以享受充足的陽光與海水，更可以遠離塵囂，得到真正的放鬆，不如趁現在規劃一趟宮古島之旅，讓夏天提早到來吧！

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