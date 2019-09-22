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桃園外海傳出船難 漁船翻覆1命危2落海失蹤

到沖繩就是要吃肉！大口吃肉的餐廳推薦

2019-09-22 12:00FunTime旅遊比價

到日本當然不能錯過燒肉，日本和牛以及沖繩當地自產的石垣牛、阿古豬（アグー豚 agu）相當有名，簡直就是到日本沖繩必吃的美食之一，本期小編要告訴大家網友激推沖繩吃到飽餐廳，而且幾乎都是燒肉吃到飽，讓大家一趟沖繩，回味無窮！

燒肉乃我那霸

沖繩燒肉吃到飽NO.1！

燒肉乃我那霸。 圖／IG, look1230
燒肉乃我那霸。 圖／IG, look1230
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到沖繩旅行找燒肉吃到飽的餐廳，大家絕對首推「燒肉乃我那霸」，在名護和國際通都有分店，名護主要賣和牛肉品，而國際通的分店主要是豬肉，大家可以自行選擇。如果選擇名護店建議早點去，通常都會大排長龍哪！也可以在台灣先打好電話訂位，或是到沖繩請飯店服務生協助訂位唷！「燒肉乃我那霸」有單點和吃到飽，三千日圓以內就可以享受肉品、沙拉吧吃到飽，加點飲料喝到飽每人再多300円，桌上的調味料也不少，可以自行調味，肉質佳且鮮度足，牛肉上烤盤約5~7分熟就相當好吃，烤起來不會很油膩，搭配蔬菜還可以提升口感，簡直超推啊！

交通：從許田IC高速口乘車約20分鐘

營業時間：11：00 ～ 24：00 ；午餐/11:00～15:00，晚餐/16:00～24:00（最後點餐時間22:30）

焼肉きんぐ（燒肉王）

不同等級的肉品可供選擇，超厚牛排超享受！

燒肉王。 圖／IG, pu0229221
燒肉王。 圖／IG, pu0229221
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沖繩當地自產的石垣牛與阿古豬（アグー豚 agu）相當聞名，不論是豬肉還是牛肉，沖繩的肉質向來有口皆碑。焼肉きんぐ的放題價格有三種，分別是2,680日圓、2,980日圓、3,980日圓（皆不含稅），2,680與2,980的差別在於品項的多寡，2,980還有超厚牛肉排可選！而3,980與2,980的差別在於牛肉品質的落差，不過需要注意飲料都是要加價的。當然也有飲料放題可選擇，分為有酒精及無酒精放題，但建議來燒肉店還是好好品嘗肉吧！焼肉きんぐ採用螢幕點餐，沒有中文菜單，限時100分鐘用餐，實際點餐時間只有70分鐘，一次點選只能選擇五樣，大家需要多注意一下。

小編提醒你☛官網每月都有不同的折扣券，可以先上網查詢列印，不要錯過優惠囉！

北谷店：沖縄県中頭郡北谷町字伊平229番1

交通：距離美國村用步行的應該至少要20分鐘

營業時間：（平日）17:00～24:00（全日最終入店23:00）,（土日祝）11:30～24:00（全日最終入店23:00）

大根之花（だいこんの花） 小祿店

豐盛的有機蔬菜和沖繩料理，打造健康飲食！

大根之花。 圖／IG, daikon_no_hana_aja
大根之花。 圖／IG, daikon_no_hana_aja
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萬肉叢中，小編推薦這間綠葉。網路旅遊達人專業推薦，好吃且CP值破表！「大根的花」主打有機蔬菜和沖繩道地料理吃到飽，雖然沒有大魚大肉和大家旅日最想吃的和牛和阿古豬，但大根的花提供各式各樣豐盛的沖繩料理，健康營養的吃到飽自助式餐點，大人氣的燉豬腳、自家製香腸、湯豆腐等都相當推薦，還有飯後甜點絕對不能錯過唷！

小編提醒你☛大根之花有提供免費停車場，自駕的朋友也免煩惱啦！

交通：單軌電車 赤嶺站徒步約5分鐘

營業時間：

【午餐】一～五11:30-16:00(最後點餐14:00) / 六日國定假日11:30-16:00（最後點餐14:30）

【晚餐】一～五18:00-22:30(最後點餐21:00) / 六日國定假日17:30-22:30(最後點餐21:00)

我那霸燒肉店

加價攻頂，折合台幣一千五以內享用豪華和牛吃到飽！

我那霸燒肉店。 圖／IG, grace7518
我那霸燒肉店。 圖／IG, grace7518
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到沖繩就是要吃燒肉！我那霸燒肉店從「美榮橋」站出來只需要10分鐘的步行時間，離逛街聖地國際通超級近，當然也是「放題」吃到飽的燒肉店囉！建議大家早點到場，才不會沒剩什麼菜色唷！需要注意的是，我那霸燒肉店分為吸菸區和非吸菸區，訂位的時候一定要記得特別說明唷！如果只是想吃一般的吃到飽菜色，約略價格為男生3,219、女生2,679日幣，菜色多為豬肉，也可以選擇加價升級成和牛吃到飽，加1620攻頂一樣超級划算，折合台幣一千多就可以吃到豪華日本和牛吃到飽，最高爽度推薦給大家！

交通：從美榮橋站步行約5分鐘

營業時間：15:00 ～ 24:00 (最後點餐23:00)

燒肉五苑

沒有用餐時間限制，享用美食無極限！

燒肉五苑。 圖／IG, demonbloodrose
燒肉五苑。 圖／IG, demonbloodrose
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燒肉五苑在沖繩共有七間分店，大家可以依照行程遠近選擇分店大快朵頤，店內裝潢高雅，服務相當完善，食物相當精緻又美味，重點是，沒有用餐時間限制！只要你吃得下都可以盡情的大口享用美食！燒肉五苑餐廳空間不大，類似台灣燒肉店的位置隔間，但也有提供和室座位，主要利用螢幕點餐，而且都有中文菜單，不用擔心看不懂唷！另外，肉質鮮美、口感嫩滑，除了牛肉之外還有豬肉和雞肉可以選擇，簡直超棒der~

地址：沖縄県那覇市具志3-25-11 小禄分店

營業時間：11:00-23:00

吃不下這麼多，這也有燒肉套餐

Roins レストラン ロインズ

Roins レストラン ロインズ。 圖／IG, theblackholex
Roins レストラン ロインズ。 圖／IG, theblackholex
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鄰近國際通大街的Roins燒肉，選用高品質的肉品，適合不想吃太多肉，或是想把胃留給甜點的朋友，可以來到roins品嘗沖繩燒肉，絕對顛覆你對一般肉品的想像，肉之軟嫩，不帶腥味，在鐵網上烤到微焦，烙著網格的炙燒痕跡，還沒進到店裡，香氣便傳之千里！

交通：單軌電車縣廳前站徒步約3分鐘

營業時間：星期一～四、日、節日(17：00～24：00) / 星期五・六・節日前天(17:00~05:00)

那霸市石垣牛Agu豬燒肉餐廳・肉 久茂地

那霸市石垣牛Agu豬燒肉餐廳・肉 久茂地。 圖／ryoyamamoto23
那霸市石垣牛Agu豬燒肉餐廳・肉 久茂地。 圖／ryoyamamoto23
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肉 久茂地主打超厚實的肉，每一塊都厚實飽滿，卻不老韌，前菜提供沙拉等日式小菜先開開胃，也能去油膩，也有提供飲料讓你一邊吃肉一邊暢飲；位置近美榮橋，很適合在沖繩行最後一天用久茂地為旅行畫下完美的句點。

營業時間：17:00-24:00

地址：沖縄県那覇市久茂地3-25-19 リバーサイドガーデンビル1-A ・

交通：單軌電車線美榮橋站徒步約5分鐘

夏天要到了，相信許多朋友開始規劃夏季旅遊啦！沖繩就是夏季出國的好選擇，有機會到沖繩旅遊，別忘了吃一頓好吃的燒肉吃到飽或是頂級燒肉套餐，盡情享受日本和牛和阿古豬在嘴裡的美妙滋味吧！

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沖繩吃到飽和牛

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