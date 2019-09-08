希臘般的美景！沖繩瀨長島攻略：交通、景點、行程大公開

沖繩瀨長島是鄰近沖繩南部海邊的一個離島，與沖繩本島十分近。沖繩瀨長島不僅有美食、美景還有沖繩小希臘之美名，去沖繩想要有不一樣的玩法，體驗不一樣的沖繩小島遊，絕對不能錯過瀨長島，還不知道沖繩瀨長島該怎麼玩嗎？這篇文章看下去就對了！

沖繩瀨長島怎麼去

沖繩瀨長島。 圖／IG, wyk1109 分享 facebook

想要前往沖繩瀨長島可以藉由兩個方式，一個是透過Umikaji Terrace提供的接駁車，另一個就是自己開車拉～

接駁車

接駁車。 圖／FunTime 分享 facebook

開車

沖繩瀨長島距離那霸機場開車大約15分鐘，從國道331號線一路向南，最後從海中道路直走即可抵達！如果使用導航地標可以下「Umikaji Terrace」就能輕鬆找到哦～

沖繩瀨長島必去景點

瀨長島必去景點。 圖／IG,b790316 分享 facebook

沖繩瀨長島Umikaji Terrace

Umikaji Terrace。 圖／IG, happi_yuta 分享 facebook

Umikaji Terrace。 圖／IG, twdada_94 分享 facebook

Umikaji Terrace是沖繩瀨長島最知名的商城，利用丘陵地形將整座商城打造成一個夢幻的希臘式建築。Umikaji Terrace裡大約進駐了30多間的餐廳和店家。整棟建築以純白色作為基底，超級好拍照！根本看不出來是個美食商城～

Senaga Island 47 Store

Senaga Island 47 Store。 圖／IG, napori3173 分享 facebook

瀬長島47STORE（Senaga Island 47 Store）第一次看的人可能會以為這裡集中了47間瀬長島商店，但其實不是的！瀬長島47STORE賣的商品來自全日本47個都道府縣，雖然整間店沒有到非常大，但在這邊有很多小點心和土產伴手禮！趕時間的話，到這間店就可以買好買滿拉～是不是很方便！

琉球溫泉瀨長島飯店

琉球溫泉瀨長島飯店。 圖／IG, is_petty 分享 facebook

琉球溫泉瀨長島飯店是沖繩瀨長島上唯一一間飯店，也是沖繩唯一一間能眺望海景、近距離看見飛機起降，並擁有能夠與夕陽一起共浴的天然露天溫泉～是不是聽起來很棒！

琉球溫泉瀨長島飯店。 圖／IG, is_petty 分享 facebook

小編偷偷說：在飯店內和附近都超好拍照的！還隨時都能感受到海風，很舒服！不過建議大家可以帶個帽子遮陽～

沖繩瀨長島必吃美食

幸福鬆餅

幸福鬆餅。 圖／IG, duo1996 分享 facebook

提到沖繩瀨長島，大家絕對不能錯過的就是幸福鬆餅（幸せのパンケーキ）啦～鬆餅通常會有三片，看起來非常厚重，但嘗起來超級綿密，入口即化～覺得不夠甜還能淋上隨餐附上的楓糖漿！

幸福鬆餅。 圖／IG, che_wei1119 分享 facebook

小編偷偷說：幸福鬆餅為Umikaji Terrace 裡的餐廳之一，但總是大排長龍！建議大家去之前可以先打電話預約哦～

地址：沖繩県豊見城市瀬長174-6 ウミカジテラス 32

營業時間：10:00~19:30

氾濫漢堡

氾濫漢堡。 圖／IG, yami_yami_yami_yami 分享 facebook

氾濫漢堡（バーガーチムフガス）是在沖繩瀨長島ウミカジテラス非常有名的一間美式餐廳，漢堡內有肉、生菜、蛋等多種食材！至於為什麼泛濫？相信看到圖的你已經一目了然啦～真的可以吃得非常滿足！

氾濫漢堡。 圖／IG, bonnie_linxx 分享 facebook

小編偷偷說：就算看不懂日文也沒關係，店內還有附中文菜單哦～

地址：沖繩県豊見城市瀬長174-6 ウミカジテラス 1階4番

營業時間：每日11:00-21:00

塔可飯咖啡Kijimuna

塔可飯咖啡。 圖／IG, ks3m__gram 分享 facebook

塔可飯咖啡Kijimuna最有名的就是塔可飯（Taco Rice），塔可飯是沖繩具有代表性的美食，主要是由墨西哥餐點改良而來的！由肉醬搭配白飯，加上各種涼菜！

塔可飯。 圖／IG, gogookinawa 分享 facebook

小編偷偷說：每間店的招牌塔可飯都不太一樣，在塔可飯咖啡Kijimuna最有人氣的是歐姆蛋塔可飯哦！

地址：沖縄縣豊見城市瀨長174-6 ウミカジテラス

營業時間：每日11:00-22:00

玩沖繩時其實還有很多選擇，想玩些不一樣的地方，不妨選一天到瀨長島走走，不管是剛到沖繩想要愜意走走、看看美景，還是想要在離開沖繩前買好買滿，沖繩瀨長島絕對都適合你！

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