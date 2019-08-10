超好逛！沖繩大型商場PARCO CITY誕生 集結250家名店進駐

位於那霸市北側的浦添市海濱開設了超大規模的時尚商場「PARCO CITY」，以沖繩少見的都市型設施為概念，集結了 250 家名店進駐。

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★PARCO CITY

距台灣不到 1 小時航程便能抵達的沖繩，是台灣旅客最喜愛的旅遊地之一。前往沖繩，除了感受一望無際的絕美海景、體驗在地文化、享受美食外，盡情血拼購物也是絕不能少的行程。位於那霸市北側的浦添市海濱，在 6／27 開設了超大規模的時尚商場「PARCO CITY」，以沖繩少見的都市型設施為概念，集結了 250 家名店進駐。其中約有 80 家都是首次來到沖繩展店的人氣品牌，包含台灣旅客耳熟能詳的 ZARA 、訪日必買的時尚品牌 MHL 、 URBAN RESEARCH DOORS ，以及結合書籍與音樂的 HMV&BOOKS 、樂高專賣店等；美食方面，也有人氣拉麵一風堂、來自關西的鬆餅名店 ELK 等首次登陸沖繩。而 H&M 、ABC-MART 等人氣店舖，也紛紛在此開設了全沖繩最大規模的旗艦店，各店家也都推出沖繩限定商品、 Menu ，絕對值得收藏。喜愛購物的旅客今後在沖繩又多了一家必訪商場。

商場旁就是一望無際的蔚藍大海。 分享 facebook

首次來到沖繩展店的HMV&BOOKS，結合書店與音樂，風格時尚。 分享 facebook

童書區設有寬敞的閱讀遊玩區。 分享 facebook

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樂高專賣店的沖繩 1 號店也位在 PARCO CITY ，獨特的樂高 SI-SA 風獅爺是別處買不到的品項。 分享 facebook

時尚達人必買的品牌 MHL首次進駐沖繩。 分享 facebook

沖繩第1家「一風堂」，也推出了沖繩限定口味「蔬食醬油拉麵」，不採用動物性食材，口感清爽迷人。 分享 facebook

「一風堂叉燒炊飯糰」也是沖繩限定 Menu。 分享 facebook





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