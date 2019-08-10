超好逛！沖繩大型商場PARCO CITY誕生 集結250家名店進駐
位於那霸市北側的浦添市海濱開設了超大規模的時尚商場「PARCO CITY」，以沖繩少見的都市型設施為概念，集結了 250 家名店進駐。
★PARCO CITY
距台灣不到 1 小時航程便能抵達的沖繩，是台灣旅客最喜愛的旅遊地之一。前往沖繩，除了感受一望無際的絕美海景、體驗在地文化、享受美食外，盡情血拼購物也是絕不能少的行程。位於那霸市北側的浦添市海濱，在 6／27 開設了超大規模的時尚商場「PARCO CITY」，以沖繩少見的都市型設施為概念，集結了 250 家名店進駐。其中約有 80 家都是首次來到沖繩展店的人氣品牌，包含台灣旅客耳熟能詳的 ZARA 、訪日必買的時尚品牌 MHL 、 URBAN RESEARCH DOORS ，以及結合書籍與音樂的 HMV&BOOKS 、樂高專賣店等；美食方面，也有人氣拉麵一風堂、來自關西的鬆餅名店 ELK 等首次登陸沖繩。而 H&M 、ABC-MART 等人氣店舖，也紛紛在此開設了全沖繩最大規模的旗艦店，各店家也都推出沖繩限定商品、 Menu ，絕對值得收藏。喜愛購物的旅客今後在沖繩又多了一家必訪商場。
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