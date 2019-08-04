沖繩離島尋找「慶良間藍」！沖繩慶良間諸島水上活動

沖繩離島－慶良間諸島

為了保護慶良間諸島珍貴的海洋資源，日本政府將其列為國家公園，所有漁船都不可在此捕撈魚、貝類，因此在慶良間諸島的周邊海域中有各品種的海龜、魚類，以及族繁不及備載的珊瑚種類，同時，這裡也是座頭鯨魚的繁殖海域，因此除了潛水與浮潛外，也可以進行賞鯨活動！

沖繩離島－慶良間諸島介紹

沖繩慶良間諸島＃1

渡嘉敷島

渡嘉敷島面積約15.31平方公里，人口數量在700人坐右，是慶良間諸島中較大的島嶼，也是人氣最高的一座小島，其中「渡嘉志久海灘」及「阿波連海灘」則是前往渡嘉敷島旅遊時的沖繩必去景點！

渡嘉志久海灘

▲沖繩離島-渡嘉志久海灘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

渡嘉志久海灘的交通較不便利，卻是當地居民最喜愛的海灘，這座小而神祕的海灘以「海龜」而聞名，據當地人說在這座沙灘上待上一整天，能遇見海龜的機率高達90%，只要在近海浮潛，就能與海龜先生一起優游在這慶良間藍之中，還能近距離看到海龜進食的可愛模樣呢！

＊最佳前往季節：10月～隔年6月底，冬季12~2月不適合浮潛

阿波連海灘

▲沖繩離島-阿波連海灘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

阿波連海灘交通較渡嘉志久海灘便利，因此遊客也比渡嘉志久海灘多一些，是渡嘉敷島上的超人氣景點！且阿波連海灘海水透明度極高，從海岸邊較淺灘稍微走幾步，就有珊瑚礁群及五顏六色的熱帶魚群可以觀賞。

如果覺得只在阿波連海灘岸邊玩不過癮的話，也可以選擇搭乘香蕉船到對面的無人小島「PANARI」進行浮潛，是到阿波連海灘絕對不能錯過的沖繩水上活動！

＊最佳前往季節：10月～隔年6月底，冬季11月~3月海邊不開放無法下水游泳，但可參加無人島浮潛

沖繩慶良間諸島＃2

納嘉魯島

▲沖繩離島-Nagannu島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

納嘉魯島（Nagannu）是慶良間諸島中離那霸最近的小島，從那霸市區出發搭乘高速船前往只要20分鐘。而Nagannu島最大的特色就是可以在島上進行各式各樣的水上活動，海底漫步、水上香蕉船、水上滑板，你想的到的水上活動在Nagannu島都可以進行哦！

而且最貼心的是Nagannu島上備有洗手間及盥洗室，還有販賣各種沖繩美食的小賣店，設備非常完備。帶小朋友的旅人也能安全又開心的在海邊遊樂！

＊最佳季節：4月～6月、10月、11月

慶良間諸島＃3

KuEFu島

▲沖繩離島-KuEFu島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

KuEFu島是慶良間諸島中的無人島，距離那霸市區大約只需要半小時的乘船時間，雖然是座無人島，但還是可以登島，不僅可以看到五顏六色的魚群和美麗的珊瑚，幸運的話還可以與海龜先生共遊，一同玩樂戲水呢！

＊最佳季節：4月~11月

沖繩慶良間諸島＃4

座間味島

▲沖繩座間味島-古座間味海灘。（圖／© Okinawa Convention＆Visitors Bureau） 分享 facebook

座間味島是慶良間諸島中的第二大島，島上約有600人，島上珊瑚礁群生且魚種豐富，座間味島有許多的潛水商店可供選擇，夏季主要的活動為潛水及水上活動，而冬天則可以搭船出海賞鯨。

島上主要的兩個景點為阿真海灘、古座間味海灘，其中，古座間味海灘更是曾獲米其林綠色指南2顆星評鑑。海中各形各色的熱帶魚和鮮豔珊瑚礁，形成十分夢幻的世界。

每年6月下旬~7月上旬還會舉辦「座間味島鯊帆船競賽」，競賽中以風力及人力駕駛沖繩傳統的小型船「鯊帆船」，在座間味島至那霸港約35.2km的路線上競賽，參加比賽的隊伍都是耗費一年準備、訓練，過程精彩刺激。

＊最佳前往季節：4月~10月

沖繩離島比較

▲沖繩離島比較圖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

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