親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

深海慘案：俄軍「特種潛艇」巴倫支海神秘起火14死

媲美馬爾地夫的沖繩無人島秘境！　這樣玩沖繩「Nagannu島」

2019-07-03 12:31Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

沖繩Nagannu島介紹

▲沖繩Ｎagannu島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩Ｎagannu島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

位於沖繩那霸市西邊約15公里處有座美麗的Chibishi環礁，由Nagannu、Kamiyama和Kuyfu三個島嶼組成，而Nagannu（ナガンヌ）島為三座島中最大的一座。猶如秘境般的無人小島，周圍水域廣泛的被珊瑚環礁包圍，良好的生態環境，讓許多五彩繽紛的熱帶魚及海龜棲息於此。

島上綿延的白色沙灘與慶良間藍的大海形成鮮明對比，沒有刺耳的喇叭聲、喧囂聲、只有海浪拍打在沿岸的聲響；到了夜晚浩瀚的星空映入眼簾，讓身心靈感受到豐富的滿足，來到沖繩，若想為自己安排一個無人島的秘境之旅，那就來Nagannu島吧！

沖繩Nagannu島玩法

沖繩Nagannu島玩法＃1

海水浴場放空

▲沖繩Ｎagannu島玩法-海水浴場放空。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專...
▲沖繩Ｎagannu島玩法-海水浴場放空。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

來到無人島最放鬆的玩法，就是在潔白的沙灘上放空啦！沖繩Nagannu島有夢幻海灘秘境，媲美土耳其藍的慶良間藍，絕對是一生必去一次的沖繩沙灘！

而且來到沖繩Nagannu島最棒的是，不只平時有提供BBQ午餐，7-9月有提供午餐輕食，還有中文服務人員協助，無論是要加購餐食或是水上活動都非常方便，真的可以好好的放鬆地好好玩！

沖繩Nagannu島玩法＃2

浮潛

▲沖繩Ｎagannu島玩法-浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩Ｎagannu島玩法-浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

如果不想只是待在沙灘上發呆，就報名參加沖繩Nagannu島上的多元水上活動吧！穿戴上浮淺裝備，跟著教練乘坐快艇來到近海區域，優游在清澈的海水之中，五顏六色的珊瑚和熱帶魚就在你的身旁，幸運的話還能看見海龜呢！另外教練也會對對海洋生態的詳細解說，讓你我都能更加瞭解保育生態的重要性哦！

沖繩Nagannu島玩法＃3

海底漫步

若是不會游泳也沒關係，在Nagannu島上可以租借特殊的氧氣頭罩設備，跟著教練的指揮潛入五米深的海底漫步，將五彩繽紛的夢幻海洋世界盡收眼底，更能親自拍下自己與朋友們在海底世界的美美照片呢！

沖繩Nagannu島玩法＃4

香蕉船

除了欣賞那美麗的海底世界外，來到Nagannu島當然不能錯過刺激的香蕉船活動呀！搭上造型鮮豔的香蕉船，乘風破浪、極速甩尾，為炎炎夏日帶來不一樣的涼爽感受！

沖繩Nagannu島玩法＃5

水上滑板

平時我們經常在電影裡看到的帥氣滑水運動，現在在沖繩Ｎagnnu島也能體驗到了呢！當自己在那碧波蕩漾的海面上快速滑行，乘風破浪的快感絕對會為你留下深刻難忘的回憶！若是初學者也不用擔心，現場也有教練一對一的進行講解，讓你也有機會體驗不一樣的水上活動哦！

沖繩Nagannu島玩法＃6

冬季限定  Segway (動力滑板車)

除了經典的水上活動外，在冬季的時來到Nagannu島，還能體驗Segway活動，踏上滑板車，暢揚在白淨的沙灘上，微微的涼風吹拂，是冬季來到這裡絕不能錯過的活動哦！

＊期間限定：1~3月

沖繩Nagannu島設施

分享

沖繩Nagannu島住宿

▲沖繩Ｎagannu島玩法-海景。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩Ｎagannu島玩法-海景。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

想體驗住在無人島上的新奇感嗎？想在毫無光害的狀況下欣賞到滿滿的星河景觀嗎？那來沖繩Nagannu島就對了！每年的4~10月只要事前預約，可以選擇入住帳棚或是小木屋，不僅含有早午晚餐，還能獨享沖繩Nagannu島的白天與黑夜不同的獨特美景！

沖繩Nagannu島美食

▲沖繩Nagannu島-海水浴場用餐區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲沖繩Nagannu島-海水浴場用餐區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

島上唯一一間餐廳：Casa Di Mare Nagannu，提供日式咖哩飯、拉麵及蕎麥麵等料理，另外還有BBQ套餐可選擇(需先行預約)，飲料方面則有礦泉水、綠茶、果汁、啤酒及沖繩泡盛等等。因島上實施環境保護計畫，不可攜帶任何外食登島，故可在島上餐廳購買，無需擔心！

來到這美麗的Nagannu島，眺望那一望無際的碧綠海景，享用美味的日式料理，來一杯清涼的啤酒或沖繩泡盛，呀~這就是夏天！

＊營業時間：早上：07:30~16:00 (11:00~14:00午餐) ，晚上：18:00~22:00

沖繩Nagannu島注意事項

＊禁止攜帶任何外食（包含水）

＊禁止攜帶寵物

＊禁止攜帶魚叉、長槍等銳利物品

＊為防止海洋汙染，淋浴時請勿使用香皂及洗髮水

＊請留意自身身體狀況(如中暑)，島上備有急救設施，如有需要請向島上工作人員諮詢

＊請在指定區域或浮潛區內游泳，並務必穿上救身衣

＊可在島上釣魚，但禁止在游泳區域及碼頭進行

＊島上為紅燕鷗等瀕臨滅絕的物種保護區，禁止進入保護區內

＊禁止將島上任何動、植物攜帶出島

＊請保管好自身私人物品，勿放置於公共區域(更衣間備有付費置物箱)

以上看完小編的超詳細沖繩Nagannu島攻略，是不是對這座猶如仙境般地的沖繩無人島心動了呢？現在就訂張機票跟著小編來到沖繩，一起來迎接夏日的繽紛氣息吧！

想知道更多沖繩自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

沖繩水上活動秘境

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

預訂趣吧達人帶路，訂製專屬於您的自由行。趣吧提供個性化、客製化旅遊體驗、戶外探索、私房景點、交通票券與包車旅遊，藉由達人帶路探索亞洲在地文化。趣吧提供旅行三大保證，透明化的價格、安全的旅行體驗、專屬線上即時客服，讓旅程安心又自在。

WEB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家官網 ｜ FB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家粉絲團

相關新聞

夏日海島度假首選！沖繩離島渡嘉敷島５玩法

2019-06-28 11:02

沖繩自駕好去處 7個超好玩新景點！

2019-06-19 09:00

透明獨木舟、浮潛一次玩！ 沖繩水上活動推薦12選

2019-06-13 09:03

暑假來去沖繩+石垣島自助遊！交通、景點、美食、WiFi懶人包

2019-06-09 09:00

「沖繩北部」景點推薦10選！必玩必吃私房景點、美食清單

2019-05-23 10:04

超可愛潘朵拉食繪／帶你認識４間沖繩在地美食

2019-05-14 10:03

沖繩海灘玩什麼：賞鯨、透明獨木舟！沖繩海水浴場TOP10

2019-05-10 09:00

沖繩浮潛&體驗潛水去這裡就對了！沖繩浮潛景點10選推薦

2019-05-02 09:00

沖繩本島必吃美食！５選特色料理快來征服

2019-04-30 19:24

一下飛機就能感受度假風情！沖繩離島宮古島「全新機場航廈」落成！

2019-04-28 09:02

沖繩四季玩透透！沖繩旅遊景點必玩推薦 看這篇就夠了

2019-04-25 10:02

參考日本遊客玩沖繩！這15家酒店最適合親子入住

2019-04-22 14:44

沖繩必玩體驗：珊瑚染DIY！沖繩手作×特色文化體驗大集合

2019-04-05 11:21

沖繩親子景點×親子玩法10選！全家大小沖繩景點這樣玩

2019-04-04 11:00

沖繩必去景點－首里城！認識琉球王朝的「首里城」散策

2019-03-12 10:01

搶先全日本開花！盤點沖繩3大人氣賞櫻名所

2019-01-30 16:00

全日本最早！沖繩櫻花比去年提早16天開花

2019-01-08 17:03

自助旅行不開車！跟著沖繩觀光巴士玩透透

2019-01-03 11:02

沖繩美食精選餐廳介紹　Agu豬多汁嫩滑口感享受

2018-12-31 21:00

沖繩離島這樣玩：尋找慶良間藍！沖繩慶良間諸島水上活動

2018-12-26 11:23

到沖繩感受美式風！沖繩美國村交通美食逛街地圖

2018-12-10 09:00

開車環島沖繩「久米島」彷彿來到台灣鄉下

2019-06-11 22:00

日本石垣島景點大揭密！帶你吃喝玩遍石垣島景點

2019-05-01 11:00

琉球之南 享受漸層蔓延一色的「波照間藍」

2018-10-23 21:00

小資旅行必收藏！沖繩8大免費熱門景點攻略

2018-10-16 09:00

流傳百年的琉球美食 百年大家阿古豬也太美味了！

2018-09-23 10:00

沖繩海灘你去過幾個？最佳沖繩海灘TOP10！

2018-08-03 10:59

台灣女村長 在日本石垣島 探索人生、從生活認識自我

2018-07-23 11:39

到国際通り屋台村品嚐美食 體驗沖繩熱鬧夜生活

2018-07-20 21:55

新手行前攻略！第一次「沖繩自由行」就玩到瘋

2018-07-17 08:59

沖繩樂玩水！一次搞懂浮潛VS.潛水有什麼不同

2018-06-08 22:00

不玩水的沖繩 還有什麼推薦更值得玩的呢？

2018-06-05 21:02

沖繩恩納美食推薦！一個沙漏時間就能吃到Agu豬的美味

2018-05-16 09:02

必吃！ 吃遍沖繩美食20選：你敢吃羊肉沙西米嗎？

2018-05-11 21:02

遠離世俗！飛往石垣島Club Med 玩到不想回家

2018-05-02 12:00

玩遍日本沖繩祭典12選「2018海洋博公園夏日節」最熱鬧

2018-04-27 21:02

麻疹疫情／取消赴「沖繩」旅遊 台灣人最大宗

2018-04-23 10:54

沖繩水上活動推薦12選：透明獨木舟、浮潛玩透透！

2018-04-21 11:05

上山下海全攻略！「沖繩」自駕×跳島旅遊景點15選

2018-04-08 11:00
看更多

熱門文章

沖繩動物園14隻脫逃猴全數捕獲 竟是自己拿鑰匙開門

2019-06-29 19:00

哈日族還在等什麼？ 台幣升破31日圓換匯見0.28字頭

2019-07-01 10:04

日本名城巡禮！制霸5座日本「最」強名城

2019-06-30 10:00

連《魔法公主》也來取材！日本「5大苔蘚秘境」　整片翠綠的夢幻美景

2019-06-26 18:24

OMG！麥當勞期間限定「海鹽焦糖冰淇淋」　超酥脆焦糖表層＋霜淇淋收服冰品控的心

2019-06-24 12:35

非吃不可！東京新宿「拉麵激戰區」８家各系拉麵佼佼者報你知

2019-06-26 12:06

嚇壞乘客！ 京都嵐電推期間限定「觀音電車」　天花掛滿「千手裝飾」 網民：好恐怖

2019-07-01 12:40

日本旅遊如何挑鮮奶 盒頂有玄機「長知識了」

2019-06-17 09:50

酒鬼們找到寶了！日本推出「不醉梅酒」喝了還能消除疲勞

2019-06-24 18:01

名古屋代表美食特搜！ 吃過這一味才代表你去過名古屋喔

2019-07-01 16:33

如何玩東京台場！場好逛又好買、閃耀海景賞不完

2019-06-30 11:53

保證不雷! 日本佐賀「基山休息站」人氣土產TOP3

2019-06-26 23:30

在新開幕「茶」主題旅宿裡的日本茶文化五感體驗

2019-06-22 12:47

夏日海島度假首選！沖繩離島渡嘉敷島５玩法

2019-06-28 11:02

讓你全年都沉醉在酸甜滋味中！東京草莓甜點專賣店 – 三軒茶屋いちびこ

2019-06-27 11:01

史上最大！40米的KAWS巨型公仔展 7月登陸日本富士山

2019-06-25 11:55

風景、名畫變肥皂！到釜山「手工皂工坊」製作專屬紀念品

2019-06-24 07:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top