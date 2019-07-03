媲美馬爾地夫的沖繩無人島秘境！ 這樣玩沖繩「Nagannu島」

沖繩Nagannu島介紹

▲沖繩Ｎagannu島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

位於沖繩那霸市西邊約15公里處有座美麗的Chibishi環礁，由Nagannu、Kamiyama和Kuyfu三個島嶼組成，而Nagannu（ナガンヌ）島為三座島中最大的一座。猶如秘境般的無人小島，周圍水域廣泛的被珊瑚環礁包圍，良好的生態環境，讓許多五彩繽紛的熱帶魚及海龜棲息於此。

島上綿延的白色沙灘與慶良間藍的大海形成鮮明對比，沒有刺耳的喇叭聲、喧囂聲、只有海浪拍打在沿岸的聲響；到了夜晚浩瀚的星空映入眼簾，讓身心靈感受到豐富的滿足，來到沖繩，若想為自己安排一個無人島的秘境之旅，那就來Nagannu島吧！

沖繩Nagannu島玩法

沖繩Nagannu島玩法＃1

海水浴場放空

▲沖繩Ｎagannu島玩法-海水浴場放空。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

來到無人島最放鬆的玩法，就是在潔白的沙灘上放空啦！沖繩Nagannu島有夢幻海灘秘境，媲美土耳其藍的慶良間藍，絕對是一生必去一次的沖繩沙灘！

而且來到沖繩Nagannu島最棒的是，不只平時有提供BBQ午餐，7-9月有提供午餐輕食，還有中文服務人員協助，無論是要加購餐食或是水上活動都非常方便，真的可以好好的放鬆地好好玩！

沖繩Nagannu島玩法＃2

浮潛

▲沖繩Ｎagannu島玩法-浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果不想只是待在沙灘上發呆，就報名參加沖繩Nagannu島上的多元水上活動吧！穿戴上浮淺裝備，跟著教練乘坐快艇來到近海區域，優游在清澈的海水之中，五顏六色的珊瑚和熱帶魚就在你的身旁，幸運的話還能看見海龜呢！另外教練也會對對海洋生態的詳細解說，讓你我都能更加瞭解保育生態的重要性哦！

沖繩Nagannu島玩法＃3

海底漫步

若是不會游泳也沒關係，在Nagannu島上可以租借特殊的氧氣頭罩設備，跟著教練的指揮潛入五米深的海底漫步，將五彩繽紛的夢幻海洋世界盡收眼底，更能親自拍下自己與朋友們在海底世界的美美照片呢！

沖繩Nagannu島玩法＃4

香蕉船

除了欣賞那美麗的海底世界外，來到Nagannu島當然不能錯過刺激的香蕉船活動呀！搭上造型鮮豔的香蕉船，乘風破浪、極速甩尾，為炎炎夏日帶來不一樣的涼爽感受！

沖繩Nagannu島玩法＃5

水上滑板

平時我們經常在電影裡看到的帥氣滑水運動，現在在沖繩Ｎagnnu島也能體驗到了呢！當自己在那碧波蕩漾的海面上快速滑行，乘風破浪的快感絕對會為你留下深刻難忘的回憶！若是初學者也不用擔心，現場也有教練一對一的進行講解，讓你也有機會體驗不一樣的水上活動哦！

沖繩Nagannu島玩法＃6

冬季限定 Segway (動力滑板車)

除了經典的水上活動外，在冬季的時來到Nagannu島，還能體驗Segway活動，踏上滑板車，暢揚在白淨的沙灘上，微微的涼風吹拂，是冬季來到這裡絕不能錯過的活動哦！

＊期間限定：1~3月

沖繩Nagannu島設施

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沖繩Nagannu島住宿

▲沖繩Ｎagannu島玩法-海景。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

想體驗住在無人島上的新奇感嗎？想在毫無光害的狀況下欣賞到滿滿的星河景觀嗎？那來沖繩Nagannu島就對了！每年的4~10月只要事前預約，可以選擇入住帳棚或是小木屋，不僅含有早午晚餐，還能獨享沖繩Nagannu島的白天與黑夜不同的獨特美景！

沖繩Nagannu島美食

▲沖繩Nagannu島-海水浴場用餐區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

島上唯一一間餐廳：Casa Di Mare Nagannu，提供日式咖哩飯、拉麵及蕎麥麵等料理，另外還有BBQ套餐可選擇(需先行預約)，飲料方面則有礦泉水、綠茶、果汁、啤酒及沖繩泡盛等等。因島上實施環境保護計畫，不可攜帶任何外食登島，故可在島上餐廳購買，無需擔心！

來到這美麗的Nagannu島，眺望那一望無際的碧綠海景，享用美味的日式料理，來一杯清涼的啤酒或沖繩泡盛，呀~這就是夏天！

＊營業時間：早上：07:30~16:00 (11:00~14:00午餐) ，晚上：18:00~22:00

沖繩Nagannu島注意事項

＊禁止攜帶任何外食（包含水）

＊禁止攜帶寵物

＊禁止攜帶魚叉、長槍等銳利物品

＊為防止海洋汙染，淋浴時請勿使用香皂及洗髮水

＊請留意自身身體狀況(如中暑)，島上備有急救設施，如有需要請向島上工作人員諮詢

＊請在指定區域或浮潛區內游泳，並務必穿上救身衣

＊可在島上釣魚，但禁止在游泳區域及碼頭進行

＊島上為紅燕鷗等瀕臨滅絕的物種保護區，禁止進入保護區內

＊禁止將島上任何動、植物攜帶出島

＊請保管好自身私人物品，勿放置於公共區域(更衣間備有付費置物箱)

以上看完小編的超詳細沖繩Nagannu島攻略，是不是對這座猶如仙境般地的沖繩無人島心動了呢？現在就訂張機票跟著小編來到沖繩，一起來迎接夏日的繽紛氣息吧！

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