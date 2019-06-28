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夏日海島度假首選！沖繩離島渡嘉敷島５玩法

2019-06-28 11:02Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

沖繩渡嘉敷島介紹

▲渡嘉敷島之旅-浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲渡嘉敷島之旅-浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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這座猶如天堂般的小島其實是坐落於沖繩本島西邊海域的渡嘉敷島，也是慶良間諸島中最大的一座島嶼。擁有清澈碧藍的絕美景色，良好的生態環境更吸引了許多海龜在此棲息。來到這裡享受身心靈的完全放鬆、體驗各式的水上活動、探索那壯麗的海底世界，渡嘉敷島絕對會是你的海島度假之旅首選哦！

沖繩渡嘉敷島景點推薦

沖繩渡嘉敷島景點＃1

阿波連海灘

▲渡嘉敷島之旅-阿波連海灘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲渡嘉敷島之旅-阿波連海灘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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阿波連海灘是位於渡嘉敷港口以南約4.5公里處的一處海水浴場，從港口搭乘15分鐘的公車即可到達。這裡是渡嘉敷島最著名的海灘，其綿延潔白的沙灘，在陽光的照射下閃閃發亮，湛藍透徹、能見度佳的海水更吸引了無數的遊客到此浮潛。除此之外，這裡也能玩到香蕉船、獨木舟等水上活動哦。

而在岸邊的小聚落：阿波連村，有著相當淳樸的鄉村面貌，走在村落，會發現路上有著許多慵懶的貓咪躺在地上享受著日光浴，沒錯～渡嘉敷島也是日本著名的貓島之一！隨意選間咖啡廳入內享用香醇咖啡，靜靜感受那慢慢悠然的鄉村氛圍，是你來到沖繩絕不能錯過的跳島玩法。

＊最佳前往季節：10月～隔年6月底，冬季11月~3月不適合浮潛

沖繩渡嘉敷島景點＃2

渡嘉志久海灘

▲渡嘉敷島之旅-渡嘉志久海灘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲渡嘉敷島之旅-渡嘉志久海灘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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而渡嘉志久海灘相較於阿波連海灘來說就更為幽靜，雖然其位置較為偏遠，因此只能坐計程車或是自駕到達，從渡嘉敷港至海灘大約10分鐘的車程，但絕對是值得一去的沖繩秘境海灘！

生態環境良好的渡嘉志久海灘，除了五彩繽紛的熱帶魚及珊瑚礁外，只需在淺灘浮潛就有機會看見海龜，因而有了海龜棲息地的稱號。來這裡浮潛，不只能優游在慶良間藍的海水之中，更能近距離感受海洋生物的生氣勃勃，絕對是你來到沖繩浮潛的最佳地點！

＊最佳前往季節：10月～隔年6月底

沖繩渡嘉敷島景點＃3

照山展望台／森林公園

相信大家都知道，渡嘉敷島的阿波連展望台能俯瞰整個阿波連海灘美景，但照山展望台更是一個不錯的選擇。爬上長長的森林步道後，映入眼簾的是渡嘉志久海灘及阿波連海灘兩大美景，另外還能遠眺慶良間海峽耀眼的座間味島、阿嘉島及慶良間諸島中的其它多個小島。

在展望台旁的照山森林公園還有著遊樂設施及超長溜滑梯，非常適合親子一同到這出遊踏青。而在渡嘉敷島的８個展望台中，小編最推薦的就是照山展望台了呢！

沖繩渡嘉敷島景點＃4

阿波連園地

位於沖繩渡嘉敷島南端的阿波連園地，其實是一個距離阿波連村三公里遠的景觀台，站在這裡瞭望360度的海灘美景，以及矗立於周遭的岩石，讓人不禁打從心裡讚嘆大自然的鬼斧神工。沿著步道繼續前進會來到阿波連崎燈塔展望台，無論是早晨或是傍晚，這裡都是整座渡嘉敷島最適合觀賞日出、日落的地點！另外還有一座渡嘉敷島最南端的Ula海灘，也是到沖繩渡嘉敷島絕不能錯過的賞夕陽秘境哦！

沖繩渡嘉敷島景點＃5

無人離島Ｈanare島

在美麗的渡嘉敷島旁散落著多個無人小島，而在這些美麗的無人島中，小編最推薦的就是Hanare島了！距離渡嘉敷島800米遠的Hanare島，可以在阿波連海灘搭乘玻璃船或是在沙灘旁的小店租借獨木舟划船前往。

而在這座美麗小島上沒有任何的人工建築物，因此沙灘與海水保留了最原始的面貌，不管是要在沙灘上享受日光浴，或是浮潛觀看五顏六色的海底世界都可以，絕對是到渡嘉敷島度假時遠離人群的最佳選擇！

＊玻璃船購票地點：冷飲廳（每周一休）

＊營業時間：9:30〜17:00

＊電話：098-987-2364

沖繩渡嘉敷島美食推薦

沖繩渡嘉敷島美食推薦＃1

cafe島むん

這間位於渡嘉敷島上的人氣異國美食餐廳，其實是間義大利咖啡館，餐廳內的每道料理都是老闆細心挑選當地的天然食材，融入到菜色當中烹煮的。除此之外，餐廳內的每一位員工都是在島上出生長大，與他們來場談天交流，說不定還能得到當地人才知道的秘境資訊哦！

＊地址：沖縄縣島尻郡渡嘉敷村字阿波連152

＊營業時間：12:00～21:00

＊公休日：星期三

沖繩渡嘉敷島美食推薦＃2

喰吞屋バラック

位在阿波連海灘旁的喰吞屋バラック，是島上一間道地的沖繩定食餐廳。新鮮的生魚片、人氣蕎麥麵等等都是推薦的美食餐點之一，到了夜晚，定食餐廳化身為人氣居酒屋，各式沖繩泡盛等著你來嘗嘗。若你喜歡日式料理亦或是小酌一杯，都推薦你來到這用餐哦！

＊地址：沖縄縣島尻郡渡嘉敷村阿波連145

＊營業時間：11:00～14:00／17:30～21:00

＊公休日：星期二

沖繩渡嘉敷島交通

▲沖繩渡嘉敷島交通船。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩渡嘉敷島交通船。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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＊貼心小提醒：夏季旅客眾多、較容易客滿，建議出發前兩個月事先預約船票

＊預約網站：渡嘉敷渡輪渡輪網站

＊時刻表：渡輪時刻表

▲沖繩渡嘉敷島之旅-浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩渡嘉敷島之旅-浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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以上看完小編對渡嘉敷島的深入介紹，是不是對這座沖繩外海的美麗小島更加認識了呢！有空就趁著休假期間為自己安排一個悠閒的海島度假之旅吧！

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沖繩浮潛美景

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