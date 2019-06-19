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沖繩自駕好去處 7個超好玩新景點！

2019-06-19 09:00Skyscanner

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

夏天就是要去海邊玩呀！想輕輕鬆鬆旅遊的話推薦你去沖繩自駕遊，因為在沖繩租車和開車都很方便，道路很寬，第一次在外地開車也不用怕。沖繩有名的景點好像都只有殘波海灘、萬座毛和Ashibinaa outlet。其實沖繩有許多超好玩的景點等著你，最與眾不同的體驗都可以在這感受到，只是你不知道！讓Skyscanner帶你去逛逛吧！

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1.第一牧志公設市場 吃海鮮

第一牧志公設市場在那霸市內，好像大阪的黑門市場，裡面有大大小小的藥妝店、草藥店、茶店、水果店、沖繩人愛吃的苦瓜蔬菜店、還有我們最愛的各種肥美海鮮和生魚片！想吃什麼就指那種海鮮，大蝦、鮑魚、海膽、蟹蓋…，然後師傅就會在你面前燒，超美味的。最後當然少不了沖繩名物黑毛豬，市場的2樓有餐廳，遊客可以把在市場內選購的海鮮讓店里烹調加工，當場品嘗。

地址：沖繩縣那霸市松尾2-10-1

營業時間：6:00-20:00（各店不同），11:00-19:00（餐飲街）

休息日：每月第四星期日、鮮魚店休第二、五星期日

Photo credit: Toshitaka Kitachi
Photo credit: Toshitaka Kitachi
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2.Flyboard 海上飛翔

到沖繩又怎可以錯過水上運動！一般的滑浪、潛水、香蕉船不能滿足你？那你就一定要試試令人趨之若鶩的新玩意Flyboard，一嘗做Iron Man的滋味，還可以潛水。不懂操作沒關係，沖繩最出名的水上活動公司Island Club會提供一站式的指導及導遊服務，向你細心講解注意事項，確保你玩得安全又快樂。

地址：沖繩石垣島真榮里192-2

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3.Helios酒造株式會社 製作泡盛

Helios是沖繩名護一家擁有50多年歷史的本地酒廠，除製作泡盛外，還有一系列不同風味的手造啤酒，如發泡酒Goya Dry、英式波打酒Hoshizora、淡麥啤和水晶白啤等多種口味，簡直是啤酒迷的天堂。酒廠設有導賞團，客人可以了解釀酒過程，當然少不了試飲環節！但要注意酒後不要開車哦。

地址：名護市字許田405

入場費：免費參觀

營業時間：星期一至五: 9:00-19:00，星期六、日及公眾假期: 9:00-17:00

Photo credit: Helios酒造株式會社 Facebook Page...
Photo credit: Helios酒造株式會社 Facebook Page ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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4.Gangala谷鐘乳石咖啡廳 看band show

在沖繩南部南城市，有一座由鐘乳石洞崩塌而成的Gangala山谷，遊客除了可以參觀鐘乳洞導賞團，還可以在山洞中的咖啡店Cave Cafe喝喝，在清涼的微氣候中享受傳統琉球飲品和小食。咖啡店晚上還經常舉辦不同的音樂會，在山洞裡看表演的體驗絕對能讓你耳目一新。

地址：沖縄県南城市玉城字前川202番地

營業時間：10:00-18:00

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5.黑島研究所 見證小海龜破蛋

沖繩是海龜生態的重要地點，每年6至9月左右是海龜在沖繩產卵的高峰期，幸運的話大家可以在沙灘見證小海龜破蛋而出，返回大海的場面。在黑島的海洋生物研究所裡面可以看到珍貴的海洋生物標本和資料，遊客還可以觀察研究員飼養海龜，以及放生人工孵化的小海龜。

地址：沖縄県八重山郡竹富町黒島136

營業時間：9:00-18:00

Photo credit: 黑島研究所
Photo credit: 黑島研究所
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6.居酒屋小櫻 泡盛馬拉松

愛酒之人肯定知道，沖繩最有名的名物就是泡盛酒！這種利用黑麴釀造的列酒，味道和清酒或燒酒相比較濃。一杯冰凍的泡盛，配以琉球的風味烤肉天衣無縫。沖繩釀造泡盛的酒廠眾多，若想一網打盡，可以到位於那霸的居酒屋小櫻，挑戰共有43款泡盛的「泡盛馬拉松」，成功挑戰的朋友還可以得到可上名字的小杯作紀念。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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7.西表島 漫游叢林

西表島有90％的面積都是被山脈和茂密的叢林覆蓋，是野生動物的棲息地。幸運的話會看到瀕臨滅絕的西表野貓和骨朵兒頭老雕，還能見到天然紀念物先島蘇木、棕櫚等珍稀植物。遊客更可以乘坐小船和皮艇遊走在茂密的紅樹林，看看那從未受破壞的自然風光。

交通方法：從東京羽田機場到石垣機場約 3 小時 15 分鐘，從大阪關西國際機場出發約 3 小時 10 分鐘。乘坐渡船從石垣港到西表島大原港約 40 分鐘。

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想要感受白色沙灘，觀看美麗的珊瑚以及各種亞熱帶風光就趕快來沖繩吧！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

推薦閱讀：人少景美，東南亞8大小眾度假勝地推薦

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