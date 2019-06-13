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透明獨木舟、浮潛一次玩！ 沖繩水上活動推薦12選

2019-06-13 09:03Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

沖繩水上活動介紹

隨著溫度漸暖，又來到適合前往沖繩旅遊的季節了，尤其沖繩是個四面環海的群島，因此又以沖繩水上活動最為吸引人，今天小編就要介紹各種不同的沖繩水上活動給大家，讓大家去一次沖繩自由行就能玩透透！

沖繩水上活動玩法

沖繩水上活動推薦：划船

沖繩划船推薦＃1 透明獨木舟

▲沖繩水納島透明獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩水納島透明獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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水納島於沖繩北部的本部町，最著名的就是純淨潔白的沙灘與海天一色的夢幻美景，因此吸引了不少旅人前往，加上近幾年興起的透明獨木舟玩法，不只讓怕水的旅人也能感受與魚群共遊的樂趣，更適合親子、家族旅遊一同玩樂，更近距離感受到水納島海水的清澈與湛藍。

而且最貼心的是，前往水納島可以直接在那霸的「縣廳北口巴士站」搭乘接駁巴士到港口搭船，讓不是沖繩自駕的旅人也能輕鬆出遊。

沖繩划船推薦＃2 紅樹林獨木舟

▲沖繩比謝川獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩比謝川獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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除了海上獨木舟之外，沖繩的比謝川也是非常適合進行獨木舟體驗，因為比謝川的水面平穩，而且有豐富的紅樹林生態，穿梭在蓊鬱的樹林間，享受在河面上悠閒划槳的時光，仔細聆聽大自然的聲響與脈動，非常適合喜歡慢遊的旅人。

沖繩划船推薦＃3 SUP

如果覺得只坐著划獨木舟不夠刺激，不妨可以挑戰一下SUP（Stand Up Paddle board)，它是一種結合衝浪和帆船滑行原理的運動，衝浪者可以直接站在板子上，用槳划行及做衝浪的動作，簡單易學，只要經過專業教練的指導，無論是誰都能瀟灑、優雅地在沖繩海上乘風航行！

划船推薦＃4 海中公園玻璃船

不想弄濕身體，卻又想與魚蝦共遊的話，不妨可以考慮前往沖繩北部的部瀬名海中公園（ブセナ海中公園），這裡不只有水深5米的海中展望台，讓你不用擔心天氣可以隨時360觀賞海底，還能搭乘透明的玻璃底遊艇眺望沖繩海面，在觸手可及的距離觀賞船底的熱帶魚群，來趟船上的海底漫步！

PS.海中公園官網每日都會更新今日海象與清晰度來決定是否開放，去之前可以先上網確認一下喔！

營業時間：09:10~17:30，每小時三班（4月～10月）

門票費用 ：大人1540日元，少年1230日元，小孩770日元

沖繩水上活動推薦：浮潛

沖繩浮潛推薦＃1 慶良間群島浮潛

▲沖繩慶良間群島浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩慶良間群島浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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慶良間群島最為著名的就是乾淨透明的漸層藍海水，因此有了「慶良間藍」的說法，除了海面上的視覺享受之外，海面下更能看到五顏六色的珊瑚礁、熱帶魚，甚至是可愛的海龜！而且從那霸出發到慶良間群島只需20分鐘就能抵達，所以成為了旅人進行水上活動與浮潛的最佳區域，可以說是沖繩浮潛的首選景點。

沖繩浮潛推薦＃2 青洞魚群同游

▲沖繩青洞。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩青洞。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲沖繩青洞浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩青洞浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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世界上數一數二的藍洞美景，除了義大利卡布里島之外，就是沖繩青洞，因為水面受到陽光照射再反射，讓這個天然形成的洞窟充滿了神秘的藍光，加上海水的波光粼粼，讓人感覺就好像是誤闖了什麼夢幻的秘境，只能說這裡浮潛與魚群共游，肯定是人生清單上必做的事啊！

沖繩浮潛推薦＃3 鯨鯊共遊

▲沖繩鯨鯊共游。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩鯨鯊共游。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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如果光是浮潛還不能滿足你，還可以挑戰這個更大膽的沖繩水上活動－與鯨鯊共游！鯨鯊又稱為豆腐鯊，出沒在熱帶與溫帶海域，是目前世界上體型最大的魚類，但其實牠的個性溫和、不會攻擊人類，因此成為沖繩頗受歡迎的水上活動之一。

浮潛推薦＃4 海底漫步

▲沖繩海底漫步。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩海底漫步。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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一般人對於浮潛的印象應該都是要換上潛水衣，戴上護鏡與氧氣管，儘管浮潛的深度不會太深，但對於不黯水性的人，多少還是有些不安與不舒適感，若你跟小編一樣屬於這類人，不妨可以試試看海底漫步，只要戴上專用頭罩，就能輕鬆地在海底漫步，跟小丑魚共游！

沖繩水上活動推薦：戲水

沖繩戲水推薦＃1 慶良間海水浴場

▲沖繩慶良間群島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩慶良間群島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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在慶良間群島除了浮潛之外，還可以選擇在最美無人島-Nagannu島上的海水浴場玩樂，和閨密一起在沙灘上悠哉的曬曬日光浴，喝杯熱帶風情的氣泡飲料，或是與孩子們一起堆沙堡、撿貝殼，感受一下悠哉的度假氣氛。

戲水推薦＃2 海上公園

如果是親子家族旅遊，覺得攜家帶眷不方便到沖繩離島玩水的話，也可以考慮這種人工搭建的海上樂園。位於沖繩中部的萬座海上遊樂園（万座オーシャンパーク），今年1月才剛剛開幕，有許多新穎、奇妙的娛樂設施，非常適合大人小孩一起同樂。

營業期間：2018/3/17～11/30

門票費用 ：大人3000日元，小孩2500日元

水上活動推薦：出海

沖繩出海活動推薦＃1 海釣

▲沖繩海釣體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩海釣體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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除了以上的親水活動之外，沖繩水上活動還有像是海釣、賞鯨這類活動，完全不會弄濕身體，也幾乎不需要教學就能體驗的活動，在一望無際的海上欣賞慶良間藍的同時，還能享受好玩的釣魚樂趣，最棒的是，釣完之後漁夫會推薦可料理魚獲的居酒屋，讓你下船就能去吃超新鮮的沖繩魚料理，完全可說是超棒的五感滿足玩法！

出海活動推薦＃2 賞鯨

▲沖繩賞鯨。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩賞鯨。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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每年冬天，座頭鯨都會從阿留申群島的北海，來到溫暖的沖繩座間味島繁殖，因此12月~4月這段期間是沖繩賞鯨的最佳季節，出航能見到鯨魚的機率高達98%，每天有兩個梯次可選，彈性度高，因此可以說是親子旅遊最喜歡選擇的沖繩水上活動。

沖繩是離台灣最近的日本城市，不只四季如夏，可以享受陽光、沙灘之外，還有一片片卻美得令人窒息的藍海，看完了這些沖繩水上活動的介紹，你是不是也覺得很心動，想跟著小編一起來去迎接夏日的到來了呢？

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沖繩水上活動浮潛

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

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