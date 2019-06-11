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高雄台南多區積水 苗栗以南12日注意瞬間大雨

開車環島沖繩「久米島」彷彿來到台灣鄉下

2019-06-11 22:00ReadyGo出發前

凌凌壹＠ReadyGo

2017年底有機會搭乘國內線班機前往久米島，國內航廈半自動化的服務與繁忙，相較與國際線的擁擠與嘈雜少了一些緊張感。起飛的這一天氣候很好，330型號的小客機上有3-5位身著夏威夷衫的空服員，笑容可掬，飛機入口處甚至擺放著糖果供旅客取用，與南島的熱情相互呼應。

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久米島面積不到台灣1/4，人口僅八千餘人。小小的機場每天在班機起降之際最為熱鬧，待人群散去之後便只剩下陽光、風聲，安靜的程度讓人產生連雲朵移動都有聲響的錯覺。這是一座絕對需要租車的島嶼，辦妥手續，開車上路時彷彿來到台灣鄉下，周圍不是田埂就是雜草叢生，毫無秩序的大自然中開出一條筆直的路，到盡頭後轉彎又是一樣的景色，偏偏汽車的導航這時候也不怎麼可靠，只好拿出google導航協助前進。在這樣一片荒蕪的島上訊號可以滿格，又是另外一件感到驚奇的事。

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由於島並不大，開車環島跑遍所有景點是一天內就可以完成的事。這裡沒有紅綠燈，由屈指可數的車輛看來也不太需要。久米島以自然景觀出名，像是樹齡百年的『五枝之松』、近海石疊、海龜保育館以及ハテの浜（終極之濱）等，除了位於海中央不可思議的終極之濱需要搭船，其他都是開車可以抵達。

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久米島與台東有一些類似，畢竟都是海島類的國家，這樣的海蝕景象對我來說其實不算陌生，只是站上觀景台時，那個太陽光與天與地的折射與反光，一片遼闊的確令人心曠神怡。

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六角狀的天然疊石是大自然熔岩冷卻後的產物，視覺上不比石門的『老梅石槽』漂亮，近看有一種荒蕪感，遠看也不怎麼好看，地理價值應該遠高於觀光價值，抵達這個景點的時候剛好天氣丕變，瞬間有種九份老街風雨欲來的氛圍。

繞過一周，返回下榻地點，久米島的自然景點大約如此，看了看手機內滿格的訊號，和眼前與世隔絕的感受是極反差的對比，這對於只想要部分逃離現實世界的度假者而言，無非是個福音。

延伸閱讀>>【 雲林懶人包 】2019 熱搜雲林9個IG打卡景點 什麼?你還沒去過?

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