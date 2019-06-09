暑假來去沖繩+石垣島自助遊！交通、景點、美食、WiFi懶人包

台灣到石垣島只要45分鐘、到沖繩本島只要70分鐘，如果想旅遊卻不能請長假的人，非常建議到沖繩 石垣島和沖繩本島旅遊！加上最近沖繩自由行價格相當便宜，不需萬元就能出發，小編應大家要求奉上出沖繩及石垣島超實用自助懶人包，裡面包羅萬象，沖繩交通、石垣島 交通、景點、美食、住宿，還有wifi，出發前必看喔！

教你沖繩/石垣島怎麼走

沖繩交通

那霸市內主要的交通工具為單軌電車Yui-Rail、巴士及出租車，若是去離島的話即是搭乘飛機及渡輪。另外，沖繩機場為了方便前往飯店的旅客，提供了中部及北部主要飯店從機場至飯店的接駁巴士服務，超貼心！但是小編要提醒大家，停靠的班次及停靠飯店不同，根據時節也有停駛的可能，因此建議事先詢問喔！接駁車票在那霸機場「國內航線航廈」1樓境內大廳的機場接駁公車詢問處購買即可，另外，那霸公車總站及各飯店櫃台也有販售。

沖繩 圖／Flickr, by Jiashiang, CC lisence 分享 facebook

1.單軌電車Yui-Rail： 發車間隔為每小時5-9班車。 車票：首站（那霸機場）至終點站（首里城）全票290日圓、乘車券為1日800日圓/2日1200日圓/3日1500日圓，兒童為半價。

2.計程車： 國際線及國內線航站大樓一樓可以搭乘。 短程計程車：往那霸、浦添市、南風原町、豐見城市 長程計程車：短程以外的地區

☞日本計程車後門是自動的，不要自己開，交給司機處理即可，不然很危險唷！

沖繩的計程車費用可是全日本最便宜的，小型車起跳為450日圓，中型車起跳為460日圓，行李放後車廂也不會另外加收費用喔！另外，還有觀光計程車，將沖繩本島分成北中南，按行程收費約1萬至3萬日圓不等。

3.巴士： 島內巴士主要分為那霸市內運行的「市內線」及其他的「市外線」。 市內線—20以內路線（7、8、10、12、18路公車除外） 票價：成人230日圓/兒童110日圓

☞前門上車，預先支付票價，後門下車

市外線—7、8、10、12、18路及20路以上的公車路線 票價：因距離而異

☞前門上車，領取號碼票（7、8、10、12由後門上車），下車前照巴士前方費用表確認票價並支付，從前門下車。

石垣島交通

石垣島上有汽車、機車、自行車等出租服務，也有包租機車或巴士的服務，但在石垣島上最方便也最推薦的交通應該是租車（摩托車）自駕，或搭乘公車巴士往返各地，但班次較少。

石垣島 圖／Flickr, byKentaro Ohno, CC lisence 分享 facebook

1.自駕：自駕需要先申請駕照的日本譯本，每份100元。申請方式：準備國民身分證/駕照正本（若國內駕照已過期，應先辦理換照，請攜帶1吋相片1張、費用200元）

☞要注意喔！在台灣發行的「國際駕照」在日本無法租用機車及汽車喔！

石垣島上有多家租車業者，記得提前上網預約，抵達後各租車公司會派專人來舉牌接機並搭乘接駁巴士前往取車，一日約4000日圓起跳，但如果到達石垣島才找租車公司，價格就會從6000日圓起跳囉！

2.搭船：石垣港離島碼頭從機場坐巴士約40分鐘車程可直達，依照要去的島嶼有不同的票價，可以一次買來回票，會便宜一些喔！

3.巴士：

東巴士總站： 在石垣港離島碼頭到東巴士總站大約1-2分鐘的距離，從機場直達約40分鐘車程。一出國際線航廈就會看到巴士站，機場到市區（巴士總站）有「系統4」、「系統10」兩台，車費540日圓。

環島巴士： 環島巴士顧名思義就是會帶大家到石垣島的熱門景點，包括用餐也都算在費用裡面，有些行程票價還會有折扣。 A：コース：環島一周—大人4600日圓/小孩3650日圓發車時間：09:30、14:00（早上及下午出發行程會有些許不同） B：コース：環島半周—大人3200日圓/小孩2380日圓東巴士定期觀光巴士官網

石垣島國際線內並沒有免稅商店，想要購買沖繩特產、石垣島星巴克城市杯、沖繩泡盛辣椒、石垣島海鹽等，最後的採購機會必須到石垣島國內線空港大樓裡（國內航線空港離國際線空港徒步約3分鐘）。

沖繩/石垣島去哪玩

沖繩景點 【北部】

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【中部】

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【那霸市】

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【南部】

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石垣島景點

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除了嘆為觀止的美景外，來石垣島可以玩玩拖曳傘（Parasailing），船拉著降落傘繩子有100公尺，人在約十五層樓高。110公分以上的小朋友即可參加。

沖繩/石垣島怎麼吃

沖繩美食

石垣島美食

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沖繩/石垣島無線上網攻略

為了提供國內外旅客更方便的上網環境，沖繩觀光會議局擴大設立free Wi-fi熱點，只要在沖繩縣境內看到下方標誌就可以免費使用Wi-fi。

WIFI 圖／沖繩政府官網 分享 facebook

另外，新北市New Taipei全球首創「跨國免費wifi帳號漫遊」服務，自102年8月成功與日本福岡合作後，103年5月起與日本沖繩的跨國合作也已經開通，大家只要先在國內上網註冊New Taipei無線網路的帳號，到日本沖繩市旅遊就可以免費使用當地50多個「Free_Koza_Wi-Fi_Okinawa_City」無線熱點，區域包含沖繩市KOZA機場大街、一番商業街、陽光城商業街、中央公園大道、沖繩兒童之國等地，這個服務並不只適用於新北市民，只要去wifi.ntpc.gov.tw註冊帳號即可！

沖繩/石垣島住哪裡

Daiwa Roynet Hotel 沖繩縣廳前大和ROYNET飯店

Daiwa Roynet Hotel 沖繩縣廳前大和ROYNET飯店 圖／agoda 分享 facebook

沖繩縣廳前大和ROYNET飯店周遭的飯店機能很好，不僅飯店對面是DFS免稅購物中心，附近也有大型超市、百貨購物中心、玩具反斗城等，非常適合一家大小，或想在沖繩血拚的旅客入住!飯店在那霸市共有三間飯店，分別在縣廳前、國際通和新都心，入住過都說服務人員親切、環境很不錯喔!

訂房網評價：8.4/10 agoda

地址：沖縄県那覇市泉崎1丁目11-2

交通：歌町站 5分鐘步行路程

附近景點:沖繩縣立美術館、沖繩縣立博物館

Red Planet Naha那霸紅色星球飯店

沖繩那霸紅色星球飯店 圖／agoda 分享 facebook

原為馬來西亞連鎖飯店Tune Hotel旗下，但現在已經變成Red Planet Naha飯店，位於那霸是前島地區，距離美榮橋站徒步約5分鐘距離，同時也地處國道58號，對於自駕的旅客來說不會太難找，距離國際通步行約10分鐘，鄰近住宅區，但還是有很多餐廳及商店，這間飯店主打的就是平價，建築設計時尚、五星級床鋪組合，飯店內就有販售風獅爺小裝飾，在飯店後方還有提供機械停車，不用預先預定，跟櫃台人員說要停幾晚並付費即可！

訂房網評價：8.3/10 agoda

地址：沖縄県那覇市前島3-1-4

交通：美榮橋站 5分鐘步行路程

附近景點:第一牧志公設市場、企鵝居酒屋、泊港

Hotel JAL City Naha那霸日航城市酒店

那霸日航都市飯店 圖／agoda 分享 facebook

Hotel JAL City Naha飯店最大的優勢就是樓下是國際通街，這是到沖繩旅遊的人必逛的景點，這一帶販賣各式伴手禮及小吃，是名符其實的好吃、好買又好逛。飯店整體以白色為主色系，視覺上給人清爽舒適的感覺，飯店後方設有付費停車場，對自駕的旅客來說相當方便！

訂房網評價：8.4/10 agoda

地址：沖縄県那覇市牧志1-3-70

交通：美榮橋站 5分鐘步行路程

附近景點:第一牧志公設市場、泊港

風光明媚的沖繩，擁有濃濃的日式海島風情，全年年均溫為22℃，即使在冬天也有20.0℃之高，真的超舒適的！沖繩旅遊旺季為4月到10月左右，不想人擠人建議可以避開暑假期間喔！

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