「沖繩北部」景點推薦10選！必玩必吃私房景點、美食清單

沖繩北部景點推薦

沖繩北部景點＃1

沖繩美麗海水族館

▲沖繩北部景點推薦-沖繩美麗海水族館。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

說到沖繩北部景點，第一個一定要介紹的就是沖繩美麗海水族館！來到這裡除了要欣賞有趣又可愛的海豚秀之外，也別忘了站在超大的夢幻水族箱「黑潮之海」前發呆放鬆，或是在旁邊的Ocean Blue咖啡廳邊用餐邊欣賞，保證絕對療癒身心靈！

▲沖繩北部景點推薦-美麗海水族館烏龜沙灘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

此外，偷偷告訴大家，其實在沖繩美麗海水族館外圍的沙灘也非常值得一去喔！從美麗海水族館海龜館旁的小路走下去，有個叫做烏龜海灘的小秘境，有著清澈的湛藍海水和白沙灘，還能看到對面美麗的伊江島，真的很美！

沖繩北部景點＃2

瀨底島

▲沖繩北部景點推薦-瀨底海灘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

瀨底島位於美麗海水族館附近，透過瀨底大橋與本島連接，以清澈湛藍與白沙瀨底海灘聞名，可以說是個非常方便又美麗的沖繩自駕景點。而且因為瀨底島不大，所以特地來到這邊戲水的旅人比較少，多了一份安靜與悠閒，走在沙灘上乘著涼風，或是放空等待日落都很舒服，是個適合慢遊的沖繩離島秘境沙灘。

沖繩北部景點＃3

水納島

▲沖繩北部景點推薦-水納島透明獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

水納島於沖繩北部的本部町，最著名的就是純淨潔白的沙灘與海天一色的夢幻美景，因此吸引了不少旅人前往，加上近幾年興起的透明獨木舟跟SUP的玩法，不只讓怕水的旅人也能感受與魚群共遊的樂趣，更適合親子、家族旅遊一同玩樂，更近距離感受到水納島海水的清澈與湛藍。

沖繩北部景點＃4

古宇利島

▲沖繩北部景點推薦-古宇利海灘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

自從傑尼斯偶像「嵐」在的心形石拍過廣告後，就帶起了古宇利島的觀光風潮，在前往古宇利島前會先經過屋我地島，再經過全長2020公尺古宇利跨海大橋， 兩旁清澈湛藍的海水讓人捨不得開太快，當然，決不能錯過美麗的古宇利沙灘，也是放空發呆的最佳去處！

沖繩北部景點＃5

屋我地島

▲沖繩北部景點推薦-屋我地島。（圖／©Okinawa Convention＆Visitors Bureau） 分享 facebook

屋我地島與沖繩北部透過WARUMI大橋連結，全長315公尺，沿途可見豐富的濕地生態、沖繩Warumi海峽的內灣景觀，以及遠眺古宇利大橋，若想停下來好好欣賞風景的話，在WARUMI大橋兩側都設有展望台，不要隨意停靠在橋上的路邊唷！

屋我地島是個非常樸實的小島，島上有許多傳統與琉球風格的民宅建築，近年來則因美麗的秘境沙灘而聞名，像是屋我地海灘和濟井出海灘，此外，還有許多當地民宿的私人海灘，都能感受到寧靜、無人打擾的悠閒度假氛圍。

沖繩北部美食景點推薦

沖繩北部美食景點＃1

許田休息站

▲沖繩北部美食景點-沖繩沙翁。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

說到沖繩北部必吃美食，相信大家一定都會期待人氣餐廳或是打卡小吃，但是小編告訴各位，其實真正的美食往往都隱身於最平凡的地方！

而許田休息站就在大家前往沖繩美麗海水族館的路上，裡面有超好吃的天婦羅、沖繩沙翁，還有各式各樣沖繩北部限定的小吃與伴手禮，絕對是一個讓你一進去就完全忘記時間流逝的沖繩美食景點。

沖繩北部美食景點＃2

Orion啤酒工廠

▲沖繩北部景點推薦-Orion啤酒工廠。（圖／©Okinawa Convention＆Visitors Bureau） 分享 facebook

▲沖繩北部景點推薦-Orion啤酒工廠。（圖／©Okinawa Convention＆Visitors Bureau） 分享 facebook

Orion啤酒是沖繩非常知名的啤酒品牌，製作工廠就位於沖繩北部，只要事先預約就能參觀整個啤酒工廠，了解啤酒製作的過程，最棒的是還可以免費試喝啤酒！由專人幫你現場倒出新鮮釀製的生啤，冰涼的啤酒肯定會讓你感到心神暢快！走之前別忘了買一包啤酒花生，帶回家當下酒菜喔！

沖繩北部美食景點＃3

名護鳳梨園

▲沖繩北部美食景點-名護鳳梨園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

既然要介紹在地達人才知道的沖繩北部美食，就要來點不一樣的！建議大家可以到當地的沖繩鳳梨園去玩耍，乘坐著造型可愛、會自動駕駛的遊園車「鳳梨號」遊覽鳳梨田，接著前往鳳梨工廠參觀，各式各樣的鳳梨產品等您試吃！

而且沖繩鳳梨園不只有得玩有得吃，還有珍貴香甜的鳳梨酒，以及充滿濃郁香氣的鳳梨蛋糕可以帶回家，絕對是不可錯過的沖繩美食景點啊！

沖繩北部美食景點＃4

焼肉もとぶ牧場 本部店

這家燒肉店位於沖繩北部的本部町，是「もとぶ牧場」直營的餐廳，之所以有名正是因為他們家用的牛肉，都是來自家農場養的もとぶ牛（Motobu），甚至還是以orion啤酒酒槽製成的飼料餵養，還有「霜降油花最美」的高級評價，無論是做成牛排、咖哩都十分好吃，絕對是來到沖繩本部不可錯過的美食景點！

北部美食景點＃5

紀乃川食堂

紀乃川食堂同樣是隱身於樸實小巷中的美食，近年來因為台灣前往沖繩旅遊的人變多才漸漸傳開來，走進一看會發現這真的是一家很傳統的餐廳，以日式塌塌米與矮桌作為裝潢，而來到這裡必吃的就是阿古豬豬排定食，酥脆多汁的豬排配上高麗菜，絕對是沖繩必吃的人間美味！

看完以上的沖繩北部景點與美食介紹之後，你是不是也想飛一趟日本沖繩了呢？其實從四月開始，正是適合前往沖繩旅遊的季節，無論是天氣、風景都非常令人感到心神療癒，重點是飛行時間又短，真的很適合快閃，心情不好的話，去一趟沖繩就對啦！

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