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韓國瑜議會備詢大反攻！20吋平板應戰 點子來自這些人

開盤5分鐘內狂跌！美中互祭高關稅 台股跳空重挫近200點

超可愛潘朵拉食繪／帶你認識４間沖繩在地美食

2019-05-14 10:03ReadyGo出發前

潘朵拉

沖繩天空非常的藍，海是透徹的綠色，石子地上映照著陽光，耳邊三不五時飄揚着三線琴樂音，加上沖繩人的熱情，回到台灣很想把當時的氛圍和感動記錄下來。於是我多次造訪沖繩，拿起畫筆繪出沖繩與眾不同的美食文化；旅程中，特別拜訪四家具有職人精神的老闆。

【米や松倉】對米的堅持，完全使用家鄉宮城縣的好米。

【Ploughman’s Lunch Bakery】對麵包美味的堅持，想盡辦法讓麵包更美味。

【やちむん喫茶園】對風獅爺的堅持，做出近百隻陶製風獅爺，塑造自我風格。

【oHacorte】對塔皮尺寸與水果的堅持，7公分塔皮、直接購買農家水果，才能做出 人氣高的水果塔。

■作品名稱：米や松倉

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泥造平房的米や松倉，原先是外人住宅，老闆是宮城縣的農家子弟，來沖繩定居後，一開始只是把他們老家種的米，送給曾經照顧他的朋友，大家讚不絕口，於是順其自然販售起自家的米，並開了米や松倉。

店裡是販售以飯糰或白飯配菜的套餐，熱愛米飯的我，點了烤魚套餐，包含前菜、溫物、燒物、汁物和漬物等，簡單調味、樣樣可口。當然最令人著迷的是鬆軟米飯，咀嚼後有甜味溢出！朋友點的飯糰套餐，我硬借來咬一口，主角飯團是由綿密米飯包著鮭魚，搭配烤的脆脆的日式傳統海苔所組成，天啊～怎會有如此美味啊啊啊！吃著第二碗米飯，欣賞着老闆打造的土藏造小屋，光線灑進小小窗戶，照耀着大壁爐 、古董櫥櫃和種米道具，不知為何，讓人打從心底溫暖起來,想再來第三碗……。（咦

地址：沖繩縣宜野灣市大山2-11-26

電話：098-943-1058

■作品名稱：Ploughman’s Lunch Bakery

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位在可以眺望大海的山丘上，是一間講求美味的麵包店。老闆是東京人，原在建築事務所上班，來到沖繩，因喜歡麵包店的氛圍，因緣際會開起店來。我沿著台階走上去，氣喘吁吁走到最後一階時，眼前出現一棟圍繞綠色藤蔓的白綠色小屋，推開大門，老房子的懷舊氛圍和陣陣飄來的麵包香味，令躁動的心馬上沈澱下來。這裡的午間套餐是一大盤蔬菜加上濃湯、飲品，重點是會有一籃麵包，有法式麵包、酒香麵包、果乾麵包等綜合口味，可無限追加，麵包控的人一定要來朝聖，包你不會後悔！如此美味的麵包，貪吃的我，當然續吃了第二籃啊。

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地址： 〒沖縄中頭郡北中城村安谷屋927-2

電話：098-979-9097

■作品名稱：oHacorte

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有很多家分店，其中一間位於浦添外人住宅區的港川本店，專賣水果塔甜點。藍白配色的斑駁小屋，讓人直呼好可愛，忍不住會一直拍照當網美。店內走清新的日式雜貨風，除了以玻璃櫃展示珠寶般的各式各樣的水果塔，也販賣蛋糕、手工餅乾、餐具雜貨等，很容易讓人失心瘋啊！oHacorte 座位不多，大概只能容納約12人，如果天氣很好，其實屋外大樹旁的白色小屋，也很適合吃甜點、喝咖啡。

必點的綜合水果塔，有大約9種水果在7公分塔皮上，7公分水果塔是oHacorte研發出來，同時兼顧酥脆塔皮與配料的黃金比例。一口咬下，酸酸甜甜的水果融合滑順卡士達醬，搭配着咖滋咖滋的香脆塔皮，甜而不膩又口感豐富，不誇張，是連不愛甜點的人都會被俘虜的美味！另外，伴手禮有一款「旅行夾心餅乾」，以水果乾和獨創的鮮奶油做成的夾心餅乾，有四種口味，是我個人很愛的清新溫潤口感，可以買來試試看喔！

地址：〒901-2134 沖縄浦添市港川2丁目17-1 #18

電話：098-875-2129

■作品名稱：やちむん喫茶園

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為了找這間座落在山林中的やちむん喫茶園，我們迷路很久才找到。一看到蜿蜒山路矗立着滿滿綠色藤蔓的小木屋，就覺得迷路太值得了！！一二樓都有座位，但有半露天座敷席的二樓才是經典，敞開的陽廊，可邊用餐邊欣賞整片山景和一樓的瓦片屋頂，屋頂上坐滿了大大小小表情、肢體動作各異的風獅爺，也太療癒了吧。聽說是從事陶藝創作的老闆，很喜歡風獅爺，故做了近百隻散落在店內。

店內只賣甜鹹煎餅、飲品和剉冰，鹹煎餅是由雞蛋、蔥花混合麵粉所做，可沾點醬油和七味粉吃，口感很像台灣的蛋餅；而甜煎餅有微微的黑糖甜味，搭配微焦帶脆的餅皮，吃起來像沖繩版的可麗餅。舒服的陽光灑落，徐徐微風吹來，不時傳來鳥鳴蟬叫聲，望著青蔥山頭，真的能讓人暫忘憂愁，是個適合發呆放空的好地方啊。

地址：〒905-0221 沖繩縣本部町伊豆味1439.

電話：098-047-2160

感謝 潘朵拉 授權轉載

延伸閱讀>>【 台北懶人包 】超好拍純淨小清新咖啡廳 台北5間IG熱門質感咖啡店推薦

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