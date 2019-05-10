沖繩海灘玩什麼：賞鯨、透明獨木舟！沖繩海水浴場TOP10

2019-05-10 09:00 聯合新聞網 Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家



沖繩海灘X水上活動

沖繩海灘推薦＃1

萬座海灘

萬座海灘就位在沖繩知名景點「萬座毛」的對面，在萬座海灘上，你可以體驗到很多水上活動，最推薦萬座海上樂園及珊瑚田浮潛。萬座海上樂園是日本過內最大的海上娛樂場，這些海上充氣設施非常完善，還有設計一些關卡為水上活動增添樂趣，只要穿上救生衣就可以下海。

而珊瑚田浮潛最適合浮潛初學者，一大片的珊瑚田都是人工種植而成，浮潛同時教練還會拿出魚餌，讓繽紛色彩的小魚圍繞在你身邊。萬座海灘是全日空萬座洲際海濱度假村內的私人海灘，來沖繩旅遊不妨選擇這裡，住宿地就有沖繩海灘，完全不受交通及時間限制。

沖繩海灘推薦＃2

古座間味海灘

▲沖繩海灘推薦-古座間味海灘。（圖／© Okinawa Convention＆Visitors Bureau） 分享 facebook

古座間味海灘位於座間味島上，被米其林綠色指標列為2顆星，又因為是國立公園因此到此入園是免費的，就連交通上亦相當便利，港口就有村營公車往返古座間味海灘，美麗、免費、方便的因素下吸引眾多觀光客前往。

在古座間味海灘上，光是在景觀台上就有藍天山巒清澈海水共編的絕美景色。沖繩水上活動中，浮潛也是超適合在古座間味海灘體驗的，透明度超高的海水，你只要在淺灘浮潛就可以看到眾多熱帶魚兒及珊瑚礁，另外還有香蕉船可體驗。

沖繩海灘推薦＃3

水納海灘

▲沖繩海灘推薦-水納島透明獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

從天空眺望水納島，它的外型就像月牙、可頌，因此有超可愛的「月牙島」、「可頌島」的別稱。水納海灘就位於水納島港口附近，從本部町渡久地港搭船約15分鐘，接著下船步行便可到達。

在水納海灘上，除了清澈海水、純白沙灘你可以體驗到超多水上活動，浮潛、水上摩托車、海底散步、海上拖曳傘樣樣都有，水納島可是被珊瑚礁包圍的離島，海底世界的美景不容錯過。

沖繩海灘推薦＃4

渡嘉志久海灘

▲沖繩海灘推薦-渡嘉志久海灘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

渡嘉志久海灘從那霸港坐船最快需要35分鐘，這處沖繩海灘上的活動不只有浮潛、體驗潛水，還有一定要來渡嘉志久海灘的理由，因為渡嘉志久海灘正是海龜棲息地！

身為海龜棲息地的渡嘉志久海灘「全日開放」，不同時間有不同的畫面可賞，讓你無時無刻都可以在浮潛時與海龜共遊，與海龜有超近距離的接觸，甚至看到牠們吃海藻的可愛模樣！不過要記得千萬不可以觸碰到牠們喔。

沖繩海灘推薦＃5

Nagannu島

▲沖繩海灘推薦-Ｎagannu島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

Nagannu島是離本島最近的慶良間諸島國立公園，搭船只需20分鐘，短短時間你就可以到一處無人島享受靜謐又超美的沖繩海灘景色。Nagannu島因為是無人島，燕鷗繁殖及海龜產卵的珍貴畫面都被保存完善，另外在海灘上有超多寄居蟹，要小心不要踩到牠們喔！

另外，在Nagannu島海灘，還可以體驗浮潛、滑板、香蕉船超多水上活動，你也可以選擇在Nagannu島住上一晚，好好欣賞沒有人沖繩海灘景色跟無邊無際的星空，是超級適合度假的靜謐景點。

海灘推薦＃6

瀨底海灘

▲沖繩海灘推薦-瀨底海灘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

位於沖繩北部的知名海灘-瀨底海灘，比較少人知道，來此玩水的也多半為日本人，不過其實只需要跨過1400m的瀨底大橋就可以到達，遼闊綿延的白色沙灘旁有不少的礁岩，完全不需要海灘設施，礁岩就是最好的自然遮陽處，想要避開觀光人潮或看夕陽的人可以到此走走。

沖繩海灘推薦＃7

終端之濱

▲沖繩海灘推薦-終端之濱。（圖／©Okinawa Convention＆Visitors Bureau） 分享 facebook

想要前往久米島除了坐船、渡輪外，還可以搭乘國內班機，你沒看錯久米島上有自己的久米機場，所以在安排上可以節省交通時間。位於久米島上的終端之濱其實是由三個沙灘組合而成的景色，全長共有7ｍ，在此你可以欣賞到360度環繞的清澈海景。

想要玩水的遊客這裡也有提供浮潛、海水浴等水上活動，翠綠海洋中有熱帶魚及海龜，沙灘上也能發現很多小卻繽紛的貝殼。

海灘推薦＃8

熱帶海灘

那霸中部的熱帶海灘是一處擁有超人氣的沖繩海灘，因為位於宜野灣海濱公園，內部有野球場、體育館甚至是屋外劇場，來熱帶海灘有水上活動可玩，又還有各種運動設施，難怪會是沖繩在地人也常去的海濱公園。

熱帶海灘雖然是人工沙灘，但是有沖繩的湛藍海水景色同樣很美，無論是小孩玩水，或是較刺激的水上摩托車、氣墊船、Fly Boat等等，超多水上活動可以玩。室內室外兼具的宜野灣海濱公園適合熱愛運動的人。

沖繩海灘推薦＃9

富崎海灘

▲沖繩海灘推薦-富崎海灘。（圖／©Okinawa Convention＆Visitors Bureau） 分享 facebook

位於石垣島上的富崎海灘以它的日落聞名，來此的人最推薦的方式就是在富崎花園度假村住上一晚，這樣才可以玩得盡興，不過沒有住宿的人也別擔心，富崎海灘是公眾的沖繩海灘，入園是不用費用的。

富崎海灘上有一處白色淺橋，底端有一處觀景平台，還有小吊鐘，配上一整片天空與大海的景色，它的浪漫氛圍其實吸引很多情侶到此拍照打卡，在夕陽西下時分更是完美。至於水上活動有浮潛、香蕉船、誰上摩托車、水上拖曳滑板，超多種可以選擇的，一邊玩水一邊賞日落也是不錯的沖繩旅遊玩法。

沖繩海灘推薦＃10

伊計海灘

位於沖繩本島上的沖繩海灘-伊計海灘，只要開車通過伊計大橋就像是到了一處小島，伊計海灘上的岩石眾多也是這裡的特色！在伊計海灘玩水你無須在乎漲退潮時間，海水的透明度也是受到遊客讚賞，滑板、SUP、水上摩托車，或適合全家大小的玻璃船，都可以帶你到有好海底魚兒及珊瑚礁的點好好欣賞一番。

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