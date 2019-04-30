沖繩本島必吃美食！５選特色料理快來征服

【撰文:Shinon/ 窩日本】

去日本旅行的一大樂趣就是可以品嚐當地的特色美食，每個地方都有它的特產及料理，每次到訪一個從未踏足的縣市都有新鮮感。沖繩也同樣，由於它的氣侯、臨海的地理位置及歷史背景，使得這裡有各式各樣的美食。以下就推薦5家餐廳讓你從早到晚都吃得稱心滿意！

ポークたまごおにぎり本店(午餐肉雞蛋飯糰)

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由於跟美軍的種種因緣，在沖繩可找到很多海外料理，像是漢堡、墨西哥夾餅，午餐肉罐頭也成為這裡的特色伴手禮之一。對於常常吃餐肉麵、餐肉三明治的香港人來說，你可能會想「為什麼我要來到沖繩吃午餐肉啊？」，不過這款混合日本風格的午餐肉雞蛋飯糰，相信你一定沒有吃過！

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ポークたまごおにぎり本店就是把這種道地料理發揚光大的店舖，也成為在旅客間大受歡迎的早餐店！它在沖繩共有3家店舖，位於國際通附近的牧志市場等在早上10時就大排長龍！這裡主要提供外帶，但你也可以購買後拿到旁邊的店舖品嚐。

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午餐肉雞蛋飯糰有很多口味可以選擇，有些還加入當地特產島豆腐、苦瓜、島辣韮等等。我選擇了油炸島豆腐口味，即點即製的飯糰，吃下去還是暖暖的。饀料滿滿口感很豐富，午餐肉的鹹味剛好，再配上特製味噌醬，跟米飯非常配合！對於一個女生來說，一個飯糰就好飽了！

店舖資訊

地址 沖縄県那覇市松尾2-8-35

店名 ポークたまごおにぎり本店

交通簡介: 單軌電車牧志駅徒歩8分

營業時間 7:00～17:30

定休日 不定休

官網 http://porktamago.com/

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來到被美麗大海包圍的沖繩，你可能會很期待這裡的海鮮吧？不過，意外地在沖繩沒有很多著名的壽司餐廳或是漁市場，如果你想要一口氣享受不同的海鮮的話，那就建議你到系滿市的道の駅いとまん去！

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這是一個複合設施，分別有菜市場、漁市場及集合沖繩大部分特產與伴手禮的物產中心。這裡的漁市場雖然只有數家店舖，但選擇還是很多，從燒海鮮、海鮮丼等等都一應俱全。一串海鮮從100到500日幣都有，豐儉由人，買完可以拿到市場外的座位品嚐，所以你可以在每家店鋪都買一些，跟家人朋友分著吃！

店舖資訊

地址 901-0305 沖縄県糸満市西崎町4-19-1

店名 道の駅「いとまん」

交通簡介: 在那覇巴士站乘搭89號巴士，在「西崎2丁目」或「西崎工業団地入口」下車徒歩1分

營業時間 9:00 ～18:00

定休日 不定休

官網 http://www.yukura.jp/

新山食堂 (沖繩麵條)

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如果你喜歡吃麵食，那麼恭喜你！因為沖繩有一款特色的麵 – 沖縄そば(沖繩麵條/琉球麵條)，雖然跟日本拉麵不太相似，是用偏粗的小麥麵條配以五花肉、排骨、豬腳等配料，但味道很不錯，而且到處都容易找到販售它的店鋪！

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這次我所介紹的是新山食堂，它是創業約100年的老鋪，位於文青風格的港川外人住宅區中，雖然有眾多咖啡廳作對手，但仍然座無虛席！店內環境簡單而且氣氛隨意，在小小的麵券機買過票券後，店員會為你安排座位，再送上麵條。

てびちそば(豬腳麵) 分享 facebook

ソーキそば(豬軟骨麵) 分享 facebook

麵食種類主要兩種 – ソーキそば(豬軟骨麵)及てびちそば(豬腳麵)。不似一般豚骨拉麵濃郁的湯頭，沖繩麵的湯頭較清淡，卻讓你吃到最後一口都不會膩！寬厚的麵條有彈性，豬肉及豬腳都煮得軟化及入味，甜甜的醬汁滲入整塊肉中，跟湯頭十分配合！看似簡單的麵食，從麵條、湯頭到配菜都能吃出老鋪的功力！

店舖資訊

地址 沖縄県浦添市港川2-12-5

店名 新山食堂 港川店

交通簡介: 從那霸巴士站乘20、27、28、29、52、77號巴士到「港川」站下車，徒步約10分鐘

營業時間 11:00～21:00

定休日 星期三

官網 http://shinzanshokudo.com/

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來到日本，你又怎可以不吃些甜點？比起東京、大阪等地方，沖繩的甜點店可能比較少，但這裡還是有家深受當地人及旅客喜愛的水果塔專賣店！oHacrote在沖繩本島有4家店舖，分別在港川、泉崎、小祿及那霸機場，注意機場店只提供外帶！

來源自oHacrote官網 分享 facebook

這裡的水果塔款式多樣，用上當季最好的水果，像是春夏限定有日向夏、桃子，秋冬則有蘋果、草莓等等，所以不同時間到訪都會有新鮮感。

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伴手禮的檸檬蛋糕也不錯喔～

這次我點了青提、香橙與百爵茶及草莓千層酥的口味。每個水果塔的餅皮都烤得剛好，有著牛油香氣卻不會太甜而搶去水果的鋒頭。鮮甜多汁的水果直接吃已很美味，加上生奶油或卡士達的點綴，成為一道完美的甜點！個人最推薦香橙與百爵茶口味，這個配搭真的超乎了我的想像，清爽的味道非常適合在炎熱的沖繩品嚐！

店舖資訊

地址 沖縄県那覇市赤嶺1丁目4-1

店名 oHacorte小祿店

交通簡介: 單軌電車赤嶺駅徒歩4分

營業時間 11:00〜20:00

定休日 不定休

官網 http://www.ohacorte.com/

うりずん(沖繩料理居酒屋)

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介紹過早午餐及下午茶，晚上想來些沖繩料理及泡盛小酌一番嗎？那麼推薦你這家日本人都大讚的居酒屋うりずん！距離國際通約15分鐘步程的安里，旁邊是在地人愛到訪的榮町市場，這家居酒屋在星期六晚上非常熱鬧，兩層樓都坐滿客人，兩樓是榻榻米座位，特別有日本氣氛。

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這裡提供特製的古酒及各種泡盛雞尾酒，愛酒之人一定要嚐嚐，跟沖繩料理特別配合！而料理方面選擇多樣，除了較著名的苦瓜炒蛋、芝麻豆腐，還有墨魚汁味噌湯、炸田芋、沖繩豚肉角煮等等，每一項都以當地食材烹調，是你在日本其他地方難以吃到的特色料理。

分享 facebook 黑漆漆的墨魚汁味噌湯 分享 facebook

我們點了好幾款料理，個人最愛鮮魚刺身及炸田芋。特別是來自沖繩的田芋，有著芋頭的香氣與馬鈴薯的口感，經油炸後十分香脆可口，難怪這款鄉土料理深受當地人的喜愛。想要品嚐最道地的沖繩料理，來這裡就可一一享受到！

店舖資訊

地址 那覇市安里388-5

店名 うりずん

交通簡介: 單軌電車安里駅徒歩5分

營業時間 17:30~24:00

定休日 不定休

去過這5家餐廳，你一定會被沖繩的美食所征服到，快來跟著去吃透沖繩吧！

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