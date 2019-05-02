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沖繩浮潛&體驗潛水去這裡就對了！沖繩浮潛景點10選推薦

2019-05-02 09:00聯合新聞網 Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

沖繩浮潛＆體驗潛水

浮潛＆潛水基本介紹

浮潛體驗是個大部分人都可以輕鬆上手的玩法，只需穿戴面罩、呼吸管、潛水衣、蛙鞋，就能在海面上和七彩的魚兒共游、欣賞繽紛珊瑚礁。因為倚靠面罩上的呼吸管呼吸，因此呼吸管需要露出海面，如此一來浮潛的視野只能在海平面上下。

潛水分為兩種，當中的休閒潛水是潛水客本人要有潛水證照，而單純的體驗潛水則是全程要有專業教練陪同，下水前一定要具備潛水裝備操作、耳壓平衡等知識。過程中要背負氧氣瓶才能進入較深的海底，但視野更廣闊。

浮潛＆潛水注意事項

體驗浮潛或潛水的人，在活動前8小時都不可飲用含酒精的飲品。

有心臟病、高血壓、氣喘、糖尿病、癲癇的人，不適合體驗潛水。

體驗潛水後，盡量於24小時後再搭乘飛機。

沖繩浮潛地點推薦TOP10

沖繩浮潛地點#1

恩納村

▲沖繩浮潛地點-恩納村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩浮潛地點-恩納村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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位於沖繩中部的景點-恩納村，被稱為沖繩第一度假村，安排到此度假的家庭不如就加入浮潛活動吧。為什麼會說這個浮潛地點最適合家庭呢？恩納村主打的是2~75歲都可參加的淺灘浮潛，除了有專業教練的陪同外，潛點還是小孩能夠踩到地面的高度，會為不會游泳、無法使用浮潛泳鏡的小孩提供泳圈及箱型泳鏡，超級貼心！

除了浮潛，同場還附送魚餌，讓你玩水之餘還能親自為可愛的魚兒，小孩一定會玩的不亦樂乎。

沖繩浮潛地點#2

慶良間諸島-阿波連海灘

▲沖繩浮潛地點-阿波連海岸。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩浮潛地點-阿波連海岸。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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揚名於世界的「慶良間藍」就是阿波連海岸的最美景色。天氣好時，光是在岸上遠眺阿波連海底，就可清楚看到深度約50米的七彩珊瑚礁及熱帶魚群優游的姿態，透明度極高！除了在岸邊欣賞慶良間藍的海景之外，來到阿波連海岸也不能錯過浮潛！

因為慶良間群島周邊的海域透明度高，加上珊瑚礁就在淺灘上，是初學者能輕易浮潛的地點，難怪會被全世界的潛水客喜愛。附近還有一處Panari無人島，只需搭乘香蕉船前往，就可到這個秘境潛點悠遊最動人的慶良間藍景色中。

沖繩浮潛地點#3

慶良間諸島-渡嘉志久海灘

▲沖繩浮潛地點-渡嘉志久海灘浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩浮潛地點-渡嘉志久海灘浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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喜歡野生海洋動物的人絕對不能錯過這個沖繩浮潛地點，因為渡嘉志久海灘以「海龜棲息地」的名號而吸引廣大浮潛客前去，不但有極高透明度的海水，只要在淺灘浮潛，就可機會可以看見海龜的蹤影，在渡嘉志久海灘浮潛時若有機會與海龜近距離接觸，玩樂同時切記不可觸碰海龜們喔。

沖繩浮潛地點#4

慶良間諸島-Nagannu無人島

▲沖繩浮潛地點-Nagannu無人島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩浮潛地點-Nagannu無人島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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Nagannu島是慶良間諸島中離那霸最近的無人島，只需搭船20分鐘就可以到Nagannu島浮潛、玩樂一整天。Nagannu島上除了浮潛體驗，超多水上活動供你玩樂就如海水浴場般，如海洋漫步、SUP立槳、橡皮艇到衝浪都有。

Nagannu島雖然為無人島，但島上有洗手間、盥洗室、小吃攤販，還可加訂BBQ午餐，是個設施完善的無人島，白天有如畫般的清澈漸層海水，夜晚則能欣賞無人島上的絕美星空。

沖繩浮潛地點#5

慶良間諸島-Chibishi無人島

▲沖繩浮潛地點-Chibishi無人島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲沖繩浮潛地點-Chibishi無人島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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同樣位於那霸港口只需20分鐘的Chibishi無人島，不同於Nagannu般島上設施齊全，想至Chibishi無人島浮潛的遊客，其生態及海域很適合浮潛新手，根據每日的天氣狀況，專業的浮潛達人會尋找適合的潛點，想要體驗浮潛的遊客完全不需要擔心，船隻停泊時就可下船，於船舶周遭浮潛，遊客不可登島。

沖繩浮潛地點#6

慶良間諸島-KUEFU島

▲沖繩浮潛地點-KUEFU島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩浮潛地點-KUEFU島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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KUEFU島是慶良間諸島中最東邊的無人島，但距離沖繩本島卻最近，雖然為無人島但可讓浮潛客登島。KUEFU島的海域因為有潮流經過，海水色澤比其他小島更為清澈外，美麗珊瑚礁與繽紛色彩的魚兒絕對會讓你驚艷，幸運的人還可以與海龜共遊。

在KUEFU島浮潛後還能在由珊瑚礁殘骸與貝殼構成的潔白沙灘休息，KUEFU島絕對是一處令人難以忘懷的沖繩景點。

沖繩浮潛地點#7

水納島

▲沖繩浮潛地點-水納島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩浮潛地點-水納島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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沖繩北部的水納島，因為外型而有「月牙島」、「可頌島」之稱，海水的透明度在岸邊就可看到深度約25米得海底景色。光是在陽光下清澈又閃耀的海水與純白沙灘，就吸引大批遊客進行水上活動。

水納島四周擁有豐富的珊瑚礁生態，特別像是形狀似鯨魚的礁脈「鯨魚岩」或是與珊瑚礁共創的海底電纜都是水納島必看景色。

沖繩浮潛地點#8

讀谷村

▲沖繩浮潛地點-讀谷村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩浮潛地點-讀谷村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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從沖繩讀谷村搭船至附近海域上，就可以與體驗浮潛鯨鯊共游！此處的浮潛地點超特別，居然是鯨鯊養殖場！看到鯊這個字你的心中可能會覺得恐懼，但鯨鯊其實是個只吃浮游生物及小魚的魚類，完全不用擔心也不用害怕。

無論是想要與鯨鯊共游留下特別回憶的青年，甚至是親子想體驗浮潛，讀谷村這個浮潛地點等著大家來玩。

沖繩浮潛地點#9

沖繩青洞

▲沖繩浮潛地點-沖繩青洞。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩浮潛地點-沖繩青洞。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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不必花大筆錢及時間到世界唯二的義大利藍洞，因為離台灣如此近的沖繩就有這美麗的景緻！沖繩青之洞窟因為海水侵蝕而形成的海蝕洞，加上陽光照射入內的陽光，導致洞窟內的海水在折射下，發出神秘藍光。

到沖繩青之洞窟這個浮潛地點，除了在如此神秘的空間中拍照、留下與世界唯二的藍洞的合影之外，還能體驗浮潛與潛水，用不一樣的視角來感受沖繩的漸層藍色海水！

沖繩浮潛地點#10

瀨底島

▲沖繩浮潛地點-瀨底島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩浮潛地點-瀨底島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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位於沖繩北部的瀨底島，推薦給想要浮潛及玩海上拖曳傘的海上玩家，在瀨底島一次用不同角度欣賞沖繩之美，浮潛欣賞海底生態、拖曳傘從天空俯瞰整片海洋景色且特別刺激，建議大家可以先安排至美麗海水族館逛逛，下午再到海邊參加海上活動，讓沖繩一日遊玩得既充實又愉快！

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