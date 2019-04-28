沖繩飛航新據點宮古島「全新機場航廈」落成！
2019-04-28 09:02Japan Walker
沖繩離島宮古島3／30宮古島全新的機場航廈落成開幕，以「從機場開始度假」為概念，以南國度假風格打造。
★みやこ下地島空港ターミナル
有「東亞馬爾地夫」美稱的沖繩離島宮古島，其透明碧綠的海水被譽為「宮古藍」，是超人氣的度假勝地。3／30宮古島全新的機場航廈落成開幕，以「從機場開始，度假」為概念，航廈周邊就是蔚藍的大海，建築設計也跳脫一般的機場印象，而以南國度假風格打造。原木為主的低矮樓層建築開放感十足，內部設有提供餐飲、休憩空間的Grab & Go館、提供沖繩在地飲品等的貴賓室、能吃到宮古麵當地美食的the Kitchen，以及包含免稅商店在內的購物館等。目前有捷星航空飛航宮古島－成田機場、宮古島－關西機場，以及香港快運航空行駛宮古島－香港，今後也會有更多國內、國際航線開航，讓旅遊路線更多元。
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