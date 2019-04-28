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可怕！西雅圖起重機墜落 砸毀5車導致4死多傷

沖繩飛航新據點宮古島「全新機場航廈」落成！

2019-04-28 09:02Japan Walker

沖繩離島宮古島3／30宮古島全新的機場航廈落成開幕，以「從機場開始度假」為概念，以南國度假風格打造。

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★みやこ下地島空港ターミナル

有「東亞馬爾地夫」美稱的沖繩離島宮古島，其透明碧綠的海水被譽為「宮古藍」，是超人氣的度假勝地。3／30宮古島全新的機場航廈落成開幕，以「從機場開始，度假」為概念，航廈周邊就是蔚藍的大海，建築設計也跳脫一般的機場印象，而以南國度假風格打造。原木為主的低矮樓層建築開放感十足，內部設有提供餐飲、休憩空間的Grab & Go館、提供沖繩在地飲品等的貴賓室、能吃到宮古麵當地美食的the Kitchen，以及包含免稅商店在內的購物館等。目前有捷星航空飛航宮古島－成田機場、宮古島－關西機場，以及香港快運航空行駛宮古島－香港，今後也會有更多國內、國際航線開航，讓旅遊路線更多元。

整座全新機場航廈規劃得有如度假村一般，一下飛機就能感受到悠閒度假風情。
整座全新機場航廈規劃得有如度假村一般，一下飛機就能感受到悠閒度假風情。
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休息區的設計也融入了當地傳統工藝「宮古織」等元素。
休息區的設計也融入了當地傳統工藝「宮古織」等元素。
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販售區除了有各式當地伴手禮，也有許多宮古島的手工藝品、精緻小物可選購。
販售區除了有各式當地伴手禮，也有許多宮古島的手工藝品、精緻小物可選購。
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Cafe&Bar 座位舒適，周邊點綴各種宮古島在地藝術品，並販售融入當地風情的多...
Cafe&Bar 座位舒適，周邊點綴各種宮古島在地藝術品，並販售融入當地風情的多樣調酒、飲品、輕食。
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出境大廳設計得典雅大方。
出境大廳設計得典雅大方。
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報到櫃台區能看到挑高的木造天花板，外側是沖繩特有的赤瓦，設計精緻。
報到櫃台區能看到挑高的木造天花板，外側是沖繩特有的赤瓦，設計精緻。
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